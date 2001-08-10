TANK 300 или TANK 400: сравниваем дизайн, характеристики и оснащение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рамные внедорожники TANK 300 и TANK 400 рассчитаны на водителей, которым важны выразительный дизайн, комфорт в поездках и уверенное поведение за пределами асфальта. При этом у моделей разный характер: TANK 300 ближе к классическому внедорожнику с угловатыми формами, а TANK 400 выглядит крупнее и современнее, предлагая больше пространства для пассажиров и багажа. При выборе стоит сравнить не только внешность автомобилей, но и двигатели, трансмиссию, возможности полного привода, оснащение и стоимость. Купить TANK в Уфе будет кактуально как для города, так и для семейных путешествий и поездок по бездорожью.

Экстерьер: классика против футуристичного дизайна

TANK 300 привлекает внимание традиционными внедорожными пропорциями. Круглые фары, вертикальные линии кузова, короткие свесы и выраженные колёсные арки создают узнаваемый образ автомобиля для активных поездок. Такой дизайн сочетается с практичностью и подчёркивает готовность машины к путешествиям по грунтовым дорогам.

TANK 400 выглядит массивнее и динамичнее. У него более длинный кузов, широкая передняя часть и оригинальные детали оформления. Внешность модели делает акцент на современном характере и статусе крупного внедорожника.

Обе модели имеют рамную конструкцию и пять дверей, но TANK 400 заметно крупнее. Его длина составляет около 4985 мм с учётом запасного колеса, тогда как длина TANK 300 — примерно 4760 мм. Разница в размерах влияет на пространство в салоне, объём багажника и удобство маневрирования в узких дворах.

Технические характеристики TANK 300 и TANK 400

Обе модели оснащаются бензиновыми турбированными двигателями и автоматическими коробками передач, пожробнее об этом читайте на сайте. При этом TANK 400 предлагает более высокую мощность и увеличенные габариты.

Основные характеристики TANK 300:

Двигатель — бензиновый турбированный, объём 2,0 л.

Мощность — 218 л. с.

Крутящий момент — 380 Н·м.

Коробка передач — 8-ступенчатый автомат.

Длина — около 4760 мм.

Ширина — около 1930 мм.

Колёсная база — 2750 мм.

Дорожный просвет — около 224 мм.

Объём багажника — около 400 л.

Основные характеристики TANK 400:

Двигатель — бензиновый турбированный, объём 2,0 л.

Мощность — 245 л. с.

Крутящий момент — 380 Н·м.

Коробка передач — 9-ступенчатый автомат.

Длина — около 4985 мм.

Ширина — около 1960 мм.

Колёсная база — 2850 мм.

Дорожный просвет — зависит от версии и комплектации, ориентировочно 224–235 мм.

Объём багажника — около 566 л.

Показатели могут отличаться в зависимости от года выпуска, рынка и комплектации. Перед покупкой стоит проверить характеристики конкретного автомобиля по официальной документации. TANK 300 подойдёт тем, кому нужен универсальный внедорожник без чрезмерно крупных габаритов. Его двигатель мощностью 218 л. с. и восьмиступенчатая автоматическая коробка рассчитаны на повседневные поездки и движение по разным типам покрытия. TANK 400 развивает 245 л. с. и оснащается девятиступенчатой автоматической коробкой. Увеличенная колёсная база и вместительный багажник делают его привлекательным для семейных поездок и путешествий с большим количеством вещей. Однако на тесных парковках и узких улицах крупный кузов потребует больше внимания.

Полный привод и возможности на бездорожье

При выборе внедорожника важно учитывать не только мощность двигателя, но и устройство трансмиссии. У TANK 300 тип полного привода зависит от комплектации. Некоторые версии используют систему Part-Time с жёстким подключением передней оси, другие оснащаются системой Torque on Demand с многодисковой муфтой и понижающей передачей.

Part-Time подходит для ситуаций, когда полный привод требуется на скользком грунте или бездорожье. Система с подключаемой муфтой удобна для смешанного режима эксплуатации, когда автомобиль регулярно ездит по асфальту, но периодически выезжает на плохие дороги.

У TANK 400 предусмотрен полный привод Torque on Demand с понижающей передачей. В зависимости от комплектации могут быть доступны блокировки переднего и заднего межколёсных дифференциалов. Они помогают при движении по сложным участкам, однако проходимость также зависит от шин, дорожных условий и навыков водителя.

Оснащение и комфорт в салоне

Обе модели рассчитаны на пять человек и предлагают современные системы комфорта и помощи водителю. Конкретный набор оборудования определяется комплектацией, поэтому перед покупкой полезно сравнить не только названия версий, но и их фактическое оснащение.

В салоне TANK 300 сочетаются практичная архитектура и современные технологии. В зависимости от исполнения доступны мультимедийная система, электронные помощники водителя и различные функции комфорта. Вертикальная посадка и крупные элементы управления соответствуют внедорожному характеру автомобиля.

TANK 400 делает больший акцент на оснащении и удобстве в дальних поездках. В отдельных комплектациях предусмотрены водительское кресло с памятью и массажем, проекция информации на лобовое стекло и дополнительные внедорожные функции. Наличие конкретных опций стоит уточнить у дилера: оборудование может различаться в зависимости от версии.

Цена TANK 300 и TANK 400

Стоимость автомобилей зависит от комплектации, года выпуска, наличия у дилера и действующих программ покупки. Поэтому ориентироваться только на минимальную цену недостаточно: итоговая сумма может меняться в зависимости от условий предложения. При сравнении учитывайте следующие моменты:

стоимость выбранной комплектации;

наличие автомобиля и сроки поставки;

условия кредита или трейд-ин, если они используются;

стоимость дополнительного оборудования и услуг;

условия гарантии и сервисного обслуживания.

Цена TANK 300 зависит от версии. Покупателям, которые планируют купить TANK в Уфе, стоит заранее уточнить наличие нужной модели у местного дилера, актуальную цену и возможность пройти тест-драйв. Также полезно запросить итоговый расчёт стоимости с учётом дополнительных услуг и выбранного способа покупки.

TANK 300 стоит рассмотреть тем, кому нужен внедорожник с классическим дизайном, хорошими возможностями на пересечённой местности и сравнительно компактными габаритами. Он подходит для поездок за город, путешествий по грунтовым дорогам и ежедневной эксплуатации. TANK 400 будет интересен тем, кому важны более крупный кузов, вместительный багажник, повышенная мощность бензинового двигателя и расширенное оснащение. Он может оказаться удобнее для семейных путешествий и длительных поездок с багажом. Окончательный выбор лучше сделать после сравнения конкретных комплектаций и тест-драйва обеих моделей.