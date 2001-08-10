HAVAL JOLION и HAVAL F7: сравниваем два кроссовера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При выборе кроссовера важно понять, за что стоит доплатить, а какие возможности могут остаться невостребованными. HAVAL JOLION ориентирован на повседневные поездки и городскую эксплуатацию, тогда как HAVAL F7 предлагает более крупный кузов, увеличенную колесную базу и более мощный двигатель в полноприводной версии. Обе модели доступны на российском рынке, но отличаются габаритами, настройками силовых агрегатов и оснащением. Купить HAVAL, подходящий для ежедневных поездок и путешествий, проще, чем кажется.

Внешность и размеры: компактный формат или больше пространства

HAVAL JOLION — городской кроссовер с выразительной передней частью, современной светотехникой и заметными линиями кузова. Подробнее о рнем вы можете почитать по ссылке. Длина автомобиля составляет 4472 мм, ширина — 1874 мм, колесная база — 2700 мм. Такие размеры удобны для движения по плотному городскому потоку и парковки в ограниченном пространстве.

HAVAL F7 крупнее: его длина достигает 4780 мм, ширина — 1890 мм, колесная база — 2800 мм. У модели более вытянутый силуэт и выразительная передняя часть. Дополнительные сантиметры кузова особенно важны не столько снаружи, сколько в салоне: они помогают организовать пространство для пассажиров и багажа.

У обоих автомобилей современный дизайн, но визуально они рассчитаны на разное восприятие. JOLION выглядит компактнее и динамичнее, а F7 производит впечатление более крупного семейного кроссовера.

Двигатели и динамика

У JOLION этого года предусмотрены два варианта бензинового турбомотора объемом 1,5 литра. Переднеприводные версии развивают 143 л. с. и 210 Н·м, а полноприводные — 150 л. с. и 270 Н·м. В зависимости от комплектации доступны механическая коробка передач или семиступенчатый робот с двойным сцеплением.

HAVAL F7 предлагает более широкий выбор по мощности. Переднеприводные модификации оснащаются двигателем 1,5 литра мощностью 150 л. с. и крутящим моментом 270 Н·м. В полноприводных версиях установлен двухлитровый турбомотор на 200 л. с. с моментом 380 Н·м. Обе силовые установки работают в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Разница особенно заметна при полной загрузке и обгонах на трассе. JOLION рассчитан на спокойную повседневную эксплуатацию, а двухлитровый F7 предлагает больший запас тяги. При этом мощность сама по себе не определяет удобство автомобиля: многое зависит от маршрутов и привычного стиля вождения.

Салон, технологии и практичность

В JOLION обновленного модельного года изменились элементы центральной консоли, интерфейс мультимедиа и организация мест для хранения. В зависимости от комплектации доступны голосовое управление, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, подогревы и двухзонный климат-контроль. Для холодного климата полезен зимний пакет с обогревом руля, сидений, зеркал и лобового стекла в предусмотренных версиях.

У F7 больше колесная база, а оснащение старших комплектаций ориентировано на длительные поездки. Среди доступных функций — электрорегулировки водительского кресла, мультимедийный экран, цифровые приборы и электронные помощники. Конкретный набор зависит от выбранной версии.

Для багажа тоже есть различия. У JOLION объем багажного отделения составляет около 337 литров, а при сложенных задних сиденьях — до 1133 литров. У F7 соответствующие показатели — около 376 и 1328 литров. Если часто возите коляску, чемоданы или спортивное снаряжение, эти дополнительные литры могут оказаться весомым аргументом в пользу F7.

Какой кроссовер выбрать:

HAVAL JOLION стоит рассмотреть для ежедневных поездок по городу, если важны компактные размеры, удобство парковки и широкий выбор комплектаций.

HAVAL F7 больше подойдет тем, кто регулярно ездит по трассе, путешествует с семьей или хочет более мощный двигатель и увеличенный багажник.

Полноприводные версии обеих моделей могут быть полезны на заснеженных дорогах и скользких покрытиях. Однако полный привод не заменяет подходящие шины и осторожное вождение.

Стоимость и выбор комплектации

Цена зависит от двигателя, трансмиссии, оборудования и действующих предложений. Перед тем как купить HAVAL, стоит сравнить не только начальную стоимость, но и оснащение конкретных автомобилей. У JOLION есть переднеприводные версии с механической коробкой, а у F7 доплата может быть связана с более мощным двигателем и полным приводом. Если интересует HAVAL F7, проверьте, какой двигатель установлен в выбранной комплектации, какие системы помощи водителю доступны и включены ли нужные функции комфорта. Актуальные цены и состав оборудования лучше уточнять в официальном прайс-листе, поскольку предложения дилеров могут меняться.

JOLION — практичный вариант для города и повседневных задач. F7 рассчитан на тех, кому нужно больше пространства, объема багажника и возможностей для загородных поездок. Лучший способ определиться — сравнить посадку, обзорность и поведение автомобилей на тест-драйве, а затем сопоставить комплектации с реальными потребностями.