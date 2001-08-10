Когда ребенку нужен невролог-эпилептолог и как подготовиться к приему

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Родители ежедневно наблюдают, как ребенок растет, учится новому и меняет привычки. Но иногда в его поведении появляются особенности, вызывающие опасения: краткие «замирания», внезапные подергивания и потеря реакции на обращение могут быть проявлениями эпилептических приступов. Причину таких эпизодов помогает установить детский невролог-эпилептолог. Специалист оценивает симптомы, назначает необходимые обследования и определяет дальнейшие действия.

Симптомы, требующие внимания

Обратитесь к специалисту при следующих симптомах:- краткие «замирания», во время которых ребенок не реагирует на обращение;- необъяснимая потеря сознания;- повторяющиеся резкие подергивания или внезапное напряжение мышц;- эпизоды необычных движений, которые ребенок не осознает и не помнит.Приступы могут проявляться без выраженных судорог: кратким нарушением восприятия или внезапным прерыванием занятия. Однако похожие симптомы встречаются при разных состояниях. Отдельный эпизод не подтверждает эпилепсию, похожие проявления бывают вызваны иными причинами, оценивать их должен специалист.

Как проходит консультация и что подготовить к визиту

Консультация детского невролога-эпилептолога включает обсуждение жалоб, осмотр и изучение медицинских документов. Врач уточняет время появления, частоту и продолжительность эпизодов, самочувствие ребенка после них. Врач также предупредит, как действовать, если ситуация повторится, о чем предупредить окружающих, какое наблюдение потребуется. Перед приемом запишите детали состояния ребенка. Вместо общего «он странно себя вел» полезнее описать конкретные детали:

чем ребенок занимался перед эпизодом;

реакцию на обращение по имени;

характер движений;

продолжительность эпизода;

самочувствие после: сонливость, растерянность, возвращение к привычной активности.

Если эпизод удалось безопасно снять на видео, покажите запись врачу. Съемка не должна мешать оказанию помощи. Возьмите результаты предыдущих обследований и список принимаемых лекарств. По возможности на прием стоит прийти взрослому, который видел произошедшее: его рассказ поможет восстановить последовательность событий.

Какие обследования могут понадобиться

Обследования помогают установить причину эпизодов и выяснить, связаны ли они с нарушением работы мозга. Результаты оценивают вместе с симптомами и историей развития ребенка.Важное исследование при подозрении на эпилепсию — электроэнцефалография, или ЭЭГ. Она записывает электрическую активность мозга и помогает врачу оценить ее особенности. Необходимость дополнительных исследований специалист определяет после беседы и осмотра.

Оказание срочной помощи

Плановый прием не заменяет экстренную помощь. Вызовите скорую, если судорожный приступ возник впервые, длится более пяти минут, ребенок испытывает трудности с дыханием или приступы повторяются без восстановления сознания между ними.Не удерживайте ребенка силой и ничего не кладите ему в рот. Пока помощь в пути, следите за временем и уберите рядом предметы, о которые можно пораниться.