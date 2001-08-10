TANK 400 и TANK 300: сравниваем внедорожники по характеристикам, комфорту и проходимости

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

TANK 300 и TANK 400 объединяет рамная конструкция, полный привод и брутальный дизайн. Модельный ряд TANK рассчитан не только на городские поездки, но и на маршруты за пределами асфальта. При этом у ТС разный характер: TANK 300 привлекает сравнительно компактными размерами и классической внедорожной концепцией, а TANK 400 предлагает больше пространства, более крупный кузов и, в одной из версий, подзаряжаемую гибридную силовую установку. Чтобы понять, какой автомобиль подойдет лучше, стоит сравнить конструкцию, двигатели, оснащение и возможности на бездорожье.

Экстерьер и размеры: компактность против внушительного формата

TANK 300 выделяется угловатым кузовом, круглыми фарами и характерным внедорожным силуэтом. Его дизайн отсылает к классическим внедорожникам, а наружное запасное колесо подчеркивает практическое назначение автомобиля. Длина модели составляет около 4760 мм с учетом запасного колеса, ширина — 1930 мм, высота — 1903 мм.

TANK 400 выглядит массивнее и современнее. У него более сложная геометрия кузова, выразительная передняя часть и крупные колесные арки. Длина достигает 4985 мм, ширина — 1960 мм, колесная база — 2850 мм. За счет увеличенных габаритов автомобиль выглядит внушительно и предлагает больше места для пассажиров и багажа.

Разница в размерах заметна в повседневной эксплуатации. TANK 300 несколько удобнее в узких дворах и на тесных парковках, хотя его внедорожные пропорции тоже требуют привыкания. TANK 400 лучше подходит тем, кому важны просторный салон и возможность перевозить больше вещей. Узнать подробнее вы можете у официального дилера.

Двигатели и трансмиссия

Российский TANK 300 оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором. В технических характеристиках актуальных версий указана мощность 218 л. с. и крутящий момент 380 Н·м. В паре с двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

У TANK 400 в бензиновой версии двухлитровый турбодвигатель развивает 245 л. с. и 380 Н·м. Также доступна подзаряжаемая гибридная модификация, в которой двигатель внутреннего сгорания работает вместе с электромотором. Для нее заявлены пиковая суммарная мощность 394 л. с., крутящий момент 750 Н·м и запас хода на электротяге до 110 км по циклу NEDC. Эти показатели относятся к конкретной гибридной версии и не должны переноситься на обычный бензиновый автомобиль.

Обе модели используют автоматические трансмиссии и полный привод, но схемы управления им отличаются в зависимости от комплектации. Поэтому при сравнении стоит смотреть не только на мощность двигателя, но и на конкретное исполнение трансмиссии.

Проходимость: что умеют TANK 300 и TANK 400

Обе модели построены на раме и оснащаются понижающей передачей, что важно при движении по сложному рельефу. Такая конструкция рассчитана на нагрузки, возникающие при преодолении неровностей, грунтовых дорог и участков с низким сцеплением.

У TANK 300 дорожный просвет составляет 224 мм. Углы въезда и съезда — 33° и 34° соответственно, заявленная максимальная глубина преодолеваемого брода — 700 мм. В зависимости от комплектации автомобиль может оснащаться классическим подключаемым полным приводом Part-Time либо системой Torque on Demand с многодисковой муфтой.

У TANK 400 клиренс составляет 235 мм в версии Premium и 224 мм в гибридной комплектации Techno Premium. Угол въезда достигает 33°, угол съезда — 31°, а заявленная глубина преодолеваемого брода — до 800 мм. Внедорожник также оснащается понижающей передачей и блокировками дифференциалов в соответствующих комплектациях.

Важно помнить, что паспортные показатели не гарантируют прохождение любого препятствия. На результат влияют тип шин, давление в них, загрузка автомобиля, состояние грунта и навыки водителя. Перед преодолением брода необходимо учитывать рекомендации производителя и условия маршрута.

Комфорт и оснащение салона

TANK 300 сочетает внедорожную архитектуру с оборудованием для повседневных поездок. В зависимости от комплектации доступны мультимедийная система, адаптивный круиз-контроль, системы помощи водителю и различные варианты отделки салона. Объем багажника составляет 400 литров, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1635 литров.

TANK 400 ориентирован на более высокий уровень комфорта. В оснащении отдельных версий предусмотрены память и массаж водительского кресла, проекция данных на лобовое стекло, мультимедийные функции и расширенные возможности настройки автомобиля. Объем багажника составляет 566 литров, при сложенных задних сиденьях — до 1803 литров.

Перед покупкой стоит проверить конкретный список оборудования: состав систем безопасности, мультимедийные функции и регулировки кресел могут отличаться между комплектациями. Если автомобиль приобретается для дальних путешествий, полезно оценить удобство заднего ряда, обзорность и возможности размещения багажа.

Расход топлива и повседневное использование

TANK 300 с бензиновым двигателем имеет заявленный смешанный расход около 10,7 л на 100 км. Фактическое потребление зависит от дорожных условий, температуры, загрузки и стиля вождения. В городских пробках и на бездорожье расход может заметно увеличиваться.

У бензинового TANK 400 расход также зависит от условий эксплуатации и массы автомобиля. Гибридная версия позволяет преодолевать часть маршрутов на электротяге, если аккумулятор заряжен, поэтому ее эффективность особенно зависит от регулярности подзарядки и характера поездок.

Для частых коротких поездок с доступом к зарядной станции гибрид может оказаться удобным вариантом. Если же автомобиль используется преимущественно для дальних путешествий и выездов на природу, стоит сравнить не только расход, но и доступность зарядной инфраструктуры на привычных маршрутах.

Цена и выбор подходящей модели

Цена TANK 300 зависит от года выпуска, комплектации и действующих предложений. В официальном прайс-листе для автомобилей этого года выпуска указаны рекомендованные цены от 4 499 000 рублей за версию Drive до 5 249 000 рублей за City Premium до учета применимых специальных условий. Стоимость с учетом программ покупки может отличаться, поэтому актуальные предложения лучше уточнять у дилера.

TANK 400 находится в более высоком ценовом сегменте. На официальном сайте для версии Premium текущего года указана цена от 5 599 000 рублей с учетом перечисленных специальных выгод. Гибридная комплектация Techno Premium стоит дороже, поэтому сравнивать ее с TANK 300 нужно с учетом различий в силовой установке и оснащении.

При изучении модельного ряда полезно сопоставлять не только стартовые цены, но и характеристики конкретных комплектаций. Подробнее о параметрах, доступных версиях и специальных условиях можно узнать на официальном сайте производителя.

Какой внедорожник выбрать

TANK 300 подойдет тем, кто ищет рамный внедорожник для повседневных поездок, путешествий и регулярных выездов на грунтовые дороги. Его преимущества — более компактные габариты, классическая внедорожная конструкция и широкий выбор комплектаций. TANK 400 стоит рассмотреть, если нужен более крупный автомобиль с вместительным багажником, расширенным оснащением и возможностью выбрать подзаряжаемую гибридную версию. Он рассчитан на тех, кто хочет совместить внедорожные возможности с дополнительным комфортом в дальних поездках.

Обе модели имеют свои сильные стороны, поэтому окончательный выбор зависит от привычных маршрутов, состава пассажиров и бюджета. Перед покупкой полезно провести тест-драйв и отдельно проверить работу полного привода, удобство салона и оснащение выбранной версии.