TANK 500 и TANK 700: сравнение двух крупных внедорожников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большой внедорожник выбирают не только ради проходимости. Для одних водителей важны просторный салон и комфорт в дальних поездках, для других — мощный двигатель, выразительный дизайн и возможности движения по сложному рельефу. TANK 500 и TANK 700 сочетают рамную конструкцию с современным оснащением, но рассчитаны на несколько разные сценарии эксплуатации. TANK 500 можно рассматривать как универсальный автомобиль для семьи, путешествий и ежедневных маршрутов. TANK 700 занимает более дорогую нишу и выделяется крупными пропорциями, мощными силовыми установками и расширенными техническими возможностями. В этой статье мы подробнее разберем, чем отличаются данные ТС и на какие детали стоит обратить внимание.

Дизайн и габариты: сдержанная солидность или эффектный силуэт

TANK 500 выглядит основательно: крупная решетка радиатора, массивная передняя часть и выразительные линии кузова подчеркивают внедорожный характер. При этом дизайн не выглядит чрезмерно спортивным — автомобиль ориентирован на тех, кому нужен представительный и функциональный транспорт для города и путешествий.

TANK 700 отличается более агрессивным оформлением. Широкие колесные арки, сложная геометрия кузова, крупные колесные диски и характерная светотехника делают его заметным на дороге. В отдельных комплектациях предусмотрены лазерные фары и колеса диаметром 22 дюйма.

Обе модели построены на рамной платформе, но TANK 700 производит впечатление более крупного и статусного автомобиля. При выборе стоит учитывать не только внешний вид, но и практические последствия больших габаритов: маневрирование во дворах, парковку в подземных гаражах и ширину проездов на привычных маршрутах.

Двигатели: классический V6 или гибридная установка

TANK 500 предлагает несколько вариантов силовой установки. В линейке представлены бензиновый двигатель V6 объемом 3 литра мощностью 354 л. с. и гибридная версия с двухлитровым бензиновым мотором. Характеристики зависят от комплектации, поэтому перед сравнением важно уточнить тип силовой установки конкретного автомобиля.

TANK 700 также доступен с трехлитровым V6 мощностью 354 л. с. В гибридных версиях применяется установка на основе этого двигателя и электромотора: заявленная пиковая суммарная мощность достигает 517 л. с., а крутящий момент — 800 Н·м. По данным производителя, гибридный TANK 700 разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды.

Гибридные модификации позволяют проезжать часть маршрута на электротяге. Для TANK 700 заявлен запас хода до 100 км по циклу NEDC, а для TANK 500 в соответствующей версии — до 115 км. Эти значения получены в стандартизированных условиях и могут отличаться от реальных результатов в зависимости от температуры, скорости и загрузки автомобиля.

Проходимость и техническое оснащение

Рамная конструкция, полный привод и понижающая передача делают обе модели подходящими для поездок по грунтовым дорогам и пересеченной местности. Однако внедорожные возможности зависят от конкретной версии, шин, дорожного просвета и установленного оборудования.

У TANK 500 клиренс в зависимости от исполнения составляет около 224 мм. У TANK 700 в отдельных комплектациях с пневматической подвеской дорожный просвет может регулироваться в диапазоне примерно 195–325 мм. Это помогает менять высоту кузова с учетом условий движения, но не отменяет необходимости оценивать глубину колеи, уклон и состояние покрытия.

В обеих моделях используются системы полного привода с многодисковой муфтой и понижающей передачей. Для TANK 700 производитель также указывает наличие трех блокировок дифференциалов в соответствующих версиях. Такие решения полезны на сложных участках, где отдельные колеса могут терять сцепление с поверхностью.

При этом крупный размер автомобиля не всегда дает преимущество на узких лесных дорогах. Перед выездом на бездорожье важно оценить ширину маршрута, высоту препятствий и возможность безопасного разворота.

Комфорт в салоне и повседневная функциональность

TANK 500 рассчитан на длительные поездки с пассажирами и багажом. В зависимости от комплектации доступны отделка салона кожей, электрорегулировки кресел, климатические функции и мультимедийная система. Отдельные версии предлагают третий ряд сидений, поэтому автомобиль можно рассмотреть для большой семьи.

У TANK 700 акцент сделан на сочетании комфорта и технической оснащенности. В зависимости от версии доступны пневматическая подвеска, лазерные фары, электрические шторки для задних пассажиров и расширенные возможности гибридной системы. В салоне также предусмотрены современные мультимедийные функции и электронные помощники водителя.

Перед покупкой стоит проверить практические детали: удобство второго ряда, обзорность, работу климатической системы и доступ к багажному отделению. Если планируются поездки с полной загрузкой, полезно оценить, сколько места остается для вещей при использовании всех пассажирских мест.

Расход топлива и расходы на эксплуатацию

У крупных рамных внедорожников расход топлива зависит от массы, двигателя, дорожных условий и стиля вождения. Для бензинового TANK 500 с V6 производитель указывает смешанный расход около 12,5 л на 100 км по применяемому циклу испытаний. Реальные значения в городских пробках или при движении по бездорожью могут быть выше.

У TANK 700 с V6 также стоит учитывать значительный вес и мощность автомобиля. Гибридные версии способны снизить расход топлива на коротких маршрутах при регулярной зарядке аккумулятора, однако фактическая выгода зависит от режима эксплуатации и стоимости электроэнергии.

При расчете бюджета не ограничивайтесь расходом топлива. Имеют значение размер шин, стоимость сезонной замены колес, страхование, техническое обслуживание и условия гарантии. Для автомобиля с пневматической подвеской также стоит заранее узнать регламент обслуживания соответствующего оборудования.

Кому подойдет TANK 500, а кому — TANK 700

TANK 500 стоит рассмотреть водителям, которым нужен большой внедорожник для семейных поездок, путешествий и повседневной эксплуатации. Он сочетает рамную конструкцию, просторный салон и выбор силовых установок, позволяя подобрать версию под разные задачи. TANK 700 подойдет тем, кто ищет более дорогой и технически оснащенный автомобиль с выразительным дизайном, мощной гибридной установкой и возможностями адаптации дорожного просвета в определенных комплектациях. Его преимущества особенно заметны для водителей, которым важны динамика и расширенное оборудование.

Перед покупкой полезно сравнить автомобили в одинаковых условиях: провести тест-драйв, проверить посадку, оценить обзорность и изучить полный список функций. Автомобиль TANK стоит выбирать не только по внешнему виду или мощности, но и по тому, насколько его размеры, оснащение и стоимость обслуживания соответствуют привычным маршрутам.