Что делать, если на ваше имя мошенники оформили заем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серьезные банки, прежде чем дать займ, тщательно проверяют заемщика, а в МФО могут подойти менее внимательно.

Если вы узнали, что на вас оформлен займ без отказа, который вы не брали, ситуация непростая, но не безнадежная. Рассказываем, как действовать в этом случае.

Сохраняйте спокойствие

Не паникуйте, отключите эмоции. Не отвечайте на звонки «из службы безопасности банка», коллекторов. Не переводите деньги «для отмены займа», не погашайте долг — это будет признанием ваших финансовых обязательств.

Проверьте кредитную историю

Закажите на Госуслугах список БКИ с информацией о ваших кредитах (два раза в год это бесплатно), запросите отчеты.

Если доступа к порталу нет, обратитесь в ЦБ РФ или напрямую в известные вам кредитные бюро.

В отчетах посмотрите действующие займы. Если найдете неизвестный вам договор, запишите номер, сумму, дату.

Свяжитесь с кредитной организацией

Позвоните на горячую линию или напишите в чат. Попросите зафиксировать обращение о мошенническом кредите и приостановить начисление штрафов и процентов по спорному договору до выяснения обстоятельств.

Подайте заявление в полицию

Заявление можно отправить онлайн на сайте МВД, в разделе «Прием обращений граждан». Но лучше это сделать в отделении полиции, чтобы его быстрее пустили в ход.

Укажите, что третьи лица без вашего ведома оформили займ на ваше имя. Перечислите все известные сведения — какая финансово-кредитная организация, номер договора, сумму, дату.

Обязательно возьмите талон-уведомление. Позже по нему сможете получить копию постановления о возбуждении уголовного дела или в его отказе.

Оспорьте займ у кредитора

В банке или МФО напишите заявление о признании кредитного договора недействительным, так как он оформлен мошенническим путем.

Приложите справку из полиции и документы, которые доказывают вашу непричастность к займу. Например, выписку, где видно, что средства не поступали на ваш счет, справку о потере паспорта, подтверждения, что вы физически не могли подписать договор, так как находились в другом городе (на даче), почерковедческую экспертизу.

Требуйте провести внутреннее расследование, предоставить информацию, на основании каких документов был оформлен кредит, реквизиты счета, куда были перечислены земные средства.

Если финансовая организация убедится, что действовали злоумышленники, договор будет расторгнут, задолженность спишут.

Если кредитор факт мошенничества не признает, обращайтесь в вышестоящие инстанции:

к регулятору — в интернет-приемную ЦБ России, а если займ взят в МФО, то в СРО, куда входит микрофинансовая организация;

в прокуратуру — для проверки, как выполнялись требования закона к выдаче займа;

в суд — в судебной практике дела по онлайн кредитам все чаще решаются в пользу истцов.

Как избежать подобных случаев

Чтобы не потерять деньги и обезопасить себя от мошенников, соблюдайте правила:

никому не сообщайте пароли от Госуслуг, мобильного банка, коды из смс;

не переходите по ссылкам в письмах «из банка» и постах, не сканируйте неизвестные QR-коды;

не давайте посторонним телефон;

не беседуйте по телефону с людьми, которые называют себя сотрудниками банка, а если что-то нужно выяснить, звоните в банк сами;

храните документы (паспорт, СНИЛС) в недоступном для посторонних месте;

установите самозапрет на кредиты.

Отменить кредит, взятый мошенниками, реально. Следуйте инструкции и не паникуйте.