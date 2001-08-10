Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как подготовить груз к морской перевозке на Сахалин — вопрос, который снабженцы и логисты островных компаний решают постоянно. Оборудование для нефтегазовых проектов, техника для порта, металлоконструкции и материалы для стройки идут на остров морем. На этом пути груз проходит несколько перевалок, стоит в портах и долго находится в среде с высокой влажностью и солью. Ошибки в упаковке, маркировке и документах здесь обходятся дороже, чем при доставке по суше: исправить их на причале или в трюме уже нельзя.

Главная угроза на морском плече — не удар, а вода. Морской воздух, брызги, перепады температуры и конденсат внутри контейнера могут за один рейс оставить следы коррозии на металле и окислы на контактах электроники. От влаги, соли и воздействия окружающей среды груз защищает промышленная упаковка оборудования и грузов в пленку — https://magnapak.ru/. Но упаковка — только часть работы. Ниже разобран общий порядок подготовки и то, что важно учитывать именно при доставке на остров.

Почему доставка грузов на Сахалин требует особой подготовки

Сахалин — остров, и любая доставка сюда включает морское плечо. Морские грузоперевозки остаются основным способом снабжения. Авиаперевозки на остров тоже есть, но тяжелое оборудование воздушным транспортом не возят из-за веса и габаритов.

Маршруты с материка разные. Железнодорожные и автомобильные перевозки доводят часть грузов до Ванино, далее их везет паромная переправа Ванино — Холмск. Другая часть идет морским путем: контейнерные линии связывают Владивосток с портами Корсаков и Холмск. Для поставки продукции из Китая и других стран Азии перевалка нередко осуществляется во Владивостоке. Мультимодальные схемы, где железнодорожный, автомобильный и морской транспорт работает в одной цепочке, здесь норма, а не исключение.

На каждом стыке цепочки идут погрузочно-разгрузочные операции под открытым небом. При обработке в порту груз поднимают с помощью крана, и любые повреждения упаковки открывают путь влаге. Чем больше перевалок, тем выше риски повреждений и потери части груза. К этому добавляется климат: морской, влажный, с туманами летом и штормами зимой. В холодное время года в Татарском проливе встает лед, а рейсы могут сдвигаться из-за погоды.

При подготовке стоит оценить влияние нескольких факторов. Ключевые риски, связанные с морским плечом:

высокая влажность и соль в воздухе на всем пути по морю;

конденсат в трюме и внутри контейнера при перепадах температуры;

несколько перевалок и смена видов транспорта, включая погрузку на паром;

качка и шторма, особенно в осенне-зимний период;

простой в портах и на терминалах в ожидании судна;

конденсат после выгрузки зимой, когда холодный металл попадает в теплое помещение склада.

Общий порядок подготовки груза к морской перевозке

Подготовка груза — это процесс, который начинается задолго до погрузки. Чтобы избежать задержек в порту, лишних расходов и претензий, работу ведут по шагам. Основные этапы одинаковы для сборных и полнокомплектных отправок, для контейнеров и для негабаритных грузов.

Собрать информацию о грузе: наименование, количество мест, вес брутто и нетто, объем, размеры и габариты каждого места. Для тяжелого оборудования нужно указать центр тяжести и точки строповки. Определить тип груза, его характеристики и особенности: обычный, опасный, хрупкий, чувствительный к влаге или требующий температурного режима. Выбрать вид транспорта, маршрут и способ доставки с учетом условий транспортировки. Провести подбор упаковки под условия и сроки в пути, а также под хранение на складе получателя. Нанести маркировку на каждое место и перед отправкой сверить ее с документами. Подготовить пакет необходимых документов, договор с перевозчиком и при необходимости оформить страхование. Согласовать схему крепления и обеспечить контроль погрузки в контейнер или на судно.

Если пропустить хотя бы один шаг, это может привести к дополнительным расходам: перепаковке на терминале, простою, доплатам за неверно заявленный вес. Фрахт и тарифы перевозчики считают по весу и объему, поэтому ошибка в габаритах влияет и на расчет стоимости, и на безопасность погрузки.

Типичные ошибки отправителя

Опыт снабжения островных объектов показывает, что проблемы чаще всего создают одни и те же ошибки:

груз упакован для автоперевозки, а не для моря, и металлические детали не защищены от влаги;

неправильно указан вес, а без точного веса нельзя рассчитать крепление;

оборудование не закреплено внутри контейнера, потому что погрузка шла без контроля;

для дорогого груза не оформлено страхование.

Правильная подготовка исключает большую часть этих проблем, а несколько простых правил помогают снизить риски еще до отправки. Соблюдения этих требований ждут и перевозчики, и страховые компании.

Морская упаковка: защита от влаги, соли и конденсата

Главная задача морской упаковки — сохранность груза в среде, где влага присутствует постоянно. Для перевозки морем подходит не любая пленка: она должна выдержать всю транспортировку, включая перевалки. Требования к ней задают международные стандарты и нормативные документы перевозчика. Упаковку выбирают в соответствии с ними и с правилами перевозки, с учетом срока в пути, типа груза и условий хранения после прибытия. Готового решения для различных типов груза нет.

Откуда берется конденсат в трюме и контейнере

Металлический контейнер днем нагревается, ночью остывает. Воздух внутри содержит влагу, и при охлаждении она выпадает на стенках, потолке и самом грузе. Капли с потолка падают на оборудование, и в логистике это явление называют «контейнерный дождь». В трюме при транспортировке по морю происходит то же самое, когда меняется температура забортной воды и воздуха. Металл, который долго подвергается воздействию влажного воздуха, начинает ржаветь. В таких условиях даже закрытый контейнер не гарантирует сухость. Осенью и зимой на пути к Сахалину это особенно важно: разница температур большая.

Термоусадочная пленка для оборудования и техники

Для крупногабаритного оборудования, станков, техники и металлоконструкций используется промышленная термоусадочная пленка толщиной 170–250 мкм. Ее нагревают, и она плотно облегает груз, повторяя его форму. Пленка белая, с УФ-стабилизаторами, и работает в диапазоне от −40 до +50 °C. От качества материалов зависит, выдержит ли упаковка перевалки.

Внутрь кокона закладывают силикагель: он поглощает влагу, которая осталась под пленкой. При необходимости в коконе делают вентиляционные лючки, чтобы под пленкой не скапливался конденсат. Силикагель и вентиляция вместе обеспечивают сухой воздух внутри. Острые кромки и углы заранее закрывают картонными уголками, иначе пленка прорвется при натяжении или перевалке. Под такой упаковкой груз можно хранить до 12 месяцев.

Барьерная пленка и консервация для морского плеча

Для долгой морской перевозки и консервации одной термоусадки мало. Здесь используется барьерная пленка с алюминиевым (металлизированным) слоем. Ее паропроницаемость нулевая: влага снаружи не проходит внутрь даже на долгом пути. Груз помещают в барьерный кожух, закладывают силикагель, откачивают воздух и герметично закрывают. Вакуумирование убирает влажный воздух, с которым груз упаковали, и такая схема обеспечивает защиту на все время пути.

Такая упаковка подходит для чувствительных к влаге грузов: электроники, шкафов управления, насосов, редукторов и любого оборудования, где коррозия выводит из строя точные поверхности. Она нужна и для объектов, где монтаж начнется не сразу после доставки. Если груз должен храниться дольше 12 месяцев, необходима полноценная консервация, а не просто пленка.

Антикоррозионная защита металла

Для металлических изделий и запчастей используются антикоррозионные пленки с летучими ингибиторами коррозии (VCI). Ингибиторы испаряются внутри упаковки и образуют на металле тонкий защитный слой. Это решение для деталей, валов и крепежа, которые до начала использования должны оставаться без ржавчины.

Чего пленка не делает

У пленки есть ограничения. Она не защищает от ударов и механических повреждений, а закрывает груз от воды, соли, пыли и ультрафиолета. Ящик или обрешетка защищают от удара, но не от конденсата. Для защиты от ударов транспортные компании используют ящики и обрешетку, тяжелое оборудование ставят на деревянный поддон или салазки, мелкие коробки собирают на поддоны, а хрупкие предметы защищает пузырчатая пленка.

Маркировка груза: что указать на каждом месте

Маркировка нужна, чтобы груз не потерялся при перевалке и чтобы с ним правильно обращались. Она же помогает передать каждое место получателю без путаницы. На морском пути место проходит через руки нескольких бригад, и надпись часто остается единственной информацией о грузе. Маркировку наносит грузоотправитель на две соседние стороны, стойкой к воде краской или на ламинированных этикетках. Знаки и их размещение определяет стандарт на маркировку грузов, и в международной практике принята похожая система. Без обязательной маркировки терминал может задержать прием груза.

Что необходимо указать на каждом месте:

наименование отправителя и получателя, адрес и пункт назначения, например «Южно-Сахалинск»;

номер места и общее количество мест в партии, например «3/12»;

вес брутто и нетто, габариты;

манипуляционные знаки: «Верх», «Беречь от влаги», «Хрупкое», «Место строповки», «Центр тяжести»;

для опасных грузов — соответствующие знаки опасности по классификации;

номер договора или заказа, по которому идет поставка.

Если места упакованы в белую термоусадочную пленку, маркировку наклеивают поверх нее или крепят на бирках. Когда мелкие места собраны на паллеты, этикетку ставят и на каждое место, и на сам паллет. Вся информация на этикетке должна соответствовать накладной. Для этого составляют упаковочный лист, где перечислено содержимое каждого из перевозимых мест.

Виды морских перевозок, выбор контейнера и крепление

Морские перевозки на Сахалин выполняют несколькими способами, и у каждого вида свои правила. Основные виды:

контейнерные перевозки: стандартные контейнеры на 20 и 40 футов для оборудования, материалов и товаров в упаковке;

сборные грузы (LCL): небольшие партии разных отправителей в одном контейнере — вариант для отдельных мест и запчастей;

рефрижераторные контейнеры: в них идут скоропортящиеся продукты и грузы, которым нужен температурный режим;

паромная перевозка: машины и спецтехника на колесах идут через переправу так же, как грузовые вагоны;

открытые платформы и палуба для негабаритных грузов и тяжелого оборудования.

Выбор контейнера зависит от габаритов, веса и типа груза. Высокое или широкое оборудование везут в контейнерах с открытым верхом и на платформах.

Как закрепить груз

Тяжелые места ставят вниз и ближе к центру, легкие — сверху. Вес распределяют равномерно по полу, а пустоты заполняют распорками. Любой груз надежно крепят ремнями и растяжками к рымам контейнера или платформы. Требования безопасности на судне жесткие: даже место весом в две тонны, сорвавшееся при шторме, повредит и соседние грузы.

Для негабаритных грузов и тяжелой техники в самых сложных случаях схему крепления рассчитывает специалист перевозчика. В расчет входят масса, центр тяжести, точки строповки и допустимая нагрузка на палубу. Технику на колесах для парома фиксируют колодками и растяжками. Хорошее крепление снижает риски и позволяет минимизировать потери при шторме.

Документы, договор и страхование

Работа с документами зависит от маршрута. Внутренние перевозки по России с материка на Сахалин требуют договор с перевозчиком или экспедитором, транспортную накладную и упаковочный лист. Главный документ морского плеча — коносамент или морская накладная: он подтверждает прием груза на судно. В документах указывают наименование груза, вес, количество мест, сведения о грузоотправителе и получателе, ИНН и реквизиты организации. К пакету часто прикладывают счет и подтверждение оплаты фрахта.

Если товар ввозят в Россию и груз пересекает границу, добавляются инвойс, внешнеторговый контракт, сертификат происхождения, декларация на товары и разрешительные документы. Это сертификаты или декларации соответствия, а для товаров отдельной категории требуются лицензии. Таможенное оформление проходит в порту прибытия или на внутренней таможне, и при оформлении проверяют описание, код товара и наличие разрешительных документов. Опасные грузы оформляют по отдельным правилам. Таможенные платежи рассчитывают от таможенной стоимости, а таможенная декларация должна точно описывать груз. Полное соответствие документации требованиям ВЭД упрощает выпуск. Ошибка в коде товара ведет к задержке оформления: сотрудники таможни могут назначить дополнительные проверки.

Отношения перевозчика и грузовладельца на море регулирует Кодекс торгового мореплавания РФ. В международных перевозках ответственность перевозчика по коносаменту регулируется Брюссельской конвенцией 1924 года и действующими международными соглашениями. Условия международной поставки стороны фиксируют в контракте по правилам Инкотермс: это соглашение определяет, кто отвечает за груз на каждом этапе.

Ответственность перевозчика ограничена, поэтому страхование дорогого оборудования на полную стоимость — разумная мера. Условия страхования обычно связаны с упаковкой: при неправильной упаковке страховой случай могут не признать. Для дорогих отправок имеет смысл использовать и сопровождение груза экспедитором.

Сроки в пути, сезон и шторма

Доставку на Сахалин определяют маршрут, время на обработку в портах и сезон. Расписание паромов и судов каждой из линий может меняться в зависимости от погоды. Точные сроки предоставляет перевозчик, и в план стоит закладывать запас. При отправке зимой рейсы через Татарский пролив могут задерживаться из-за штормов и льда, а летом и осенью — из-за туманов и циклонов.

Логистика на остров требует резерва времени: оборудование под проект заказывают заранее. Для быстрого получения груза документы должны быть готовы еще в пункте отправления: это помогает избежать дополнительных расходов на хранение. Если груз может застрять в порту в ожидании обработки, упаковку выбирают с расчетом на хранение, а не только на рейс.

Частые вопросы

Можно ли отправить оборудование на Сахалин без морской упаковки?

Можно, но риск высокий. В закрытом контейнере груз не попадет под дождь, однако конденсат внутри никуда не денется. Для металла и электроники без дополнительной защиты от влаги это прямой путь к коррозии.

Защищает ли пленка груз от ударов при перевалке?

Нет. Пленка защищает от влаги, соли, пыли и ультрафиолета, но не от удара. От механических повреждений спасают крепление, амортизация и транспортная тара.

Сколько груз может храниться под пленкой после прибытия?

Под термоусадочной пленкой с силикагелем — до 12 месяцев. Если оборудование будет ждать монтажа дольше, нужна консервация в барьерной пленке с вакуумированием.

Кто отвечает за упаковку: отправитель или перевозчик?

Как правило, отправитель. Перевозчик принимает груз в той упаковке, которую ему передали, и при явных дефектах может отметить это в документах. Этот вопрос лучше закрыть в договоре поставки и прописать требования к упаковке для моря.