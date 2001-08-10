Разнообразные статьи на актуальные темы
Топ-10 компаний по изготовлению сувенирной продукции: рейтинг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сувенирка с логотипом давно перестала быть просто «приятным дополнением» к мероприятию. Это рабочий инструмент бренда: он напоминает о компании в офисе партнера, на конференции, в руках сотрудника и даже в повседневной жизни клиента. Но за красивой картинкой всегда стоит производство: сроки, технологии, тиражи, образцы, документы и логистика. Именно поэтому в рейтинг вошли компании, которые подтвердили на своих официальных сайтах реальные возможности — от срочной печати до собственных цехов и партнерских сетей.
Критерии выбора
Рейтинг составлен на основе данных официальных сайтов компаний. Оценка шла по семи практическим критериям, которые чаще всего важны корпоративному заказчику:
- Сроки и работа со срочными заказами.Способность сделать тираж за 1–3 дня, в день обращения, в выходные или ночную смену.
- Разнообразие технологий нанесения.Наличие DTF-печати, шелкографии, тампопечати, УФ-печати, вышивки, лазерной гравировки, горячей деколи, тиснения и термопереноса.
- Каталог и география поставок.Доступ к российским, европейским, китайским и другим каталогам, собственные склады и широкий ассортимент.
- Контроль качества и образцы.Возможность получить физические образцы до запуска тиража и убедиться в качестве продукции.
- Финансовые условия и порог входа.Формы оплаты, работа с юрлицами, минимальный заказ и порядок утверждения макетов.
- Опыт и логистические мощности.Стаж на рынке, наличие собственных производств, складов и отлаженной доставки.
- Партнерская сеть и масштабируемость.Возможность подключать партнерские производства, работать в несколько смен и закрывать крупные тиражи без срыва сроков.
Топ-10 компаний по изготовлению сувенирной продукции
- PR Gifts
- NevaGifts
- Промо-Принт
- OQ копицентр
- DREAM BOX
- Группа М
- Rash Media
- Happy Gifts
- ЛОГО СУВЕНИРЫ
- Мастерская ПроКреатиф
PR Gifts
PR Gifts — рекламно-производственная компания, которая уже 11 лет делает сувенирную продукцию и корпоративные подарки с логотипом. Ее главный козырь — умение работать там, где «нужно еще вчера». Стандартный срок изготовления большинства рекламных товаров составляет от 3 до 10 рабочих дней, но при срочной необходимости компания берется за 2–3 дня, 1 день и даже в день обращения. И это не просто обещание: за этим стоят склады в Санкт-Петербурге, вторая и ночная смены, работа в выходные, перераспределение заказов на партнерские производства и собственная сеть мощностей.
Ассортимент опирается на каталоги брендов из Европы, России, Китая, Узбекистана и других стран. Вся продукция сертифицирована и предназначена под печать логотипа. До запуска тиража можно запросить образцы — их соберут и подготовят к выдаче на следующий день. Компания предлагает полный спектр брендирования: DTF-печать, тампопечать, шелкографию, вышивку, горячую деколь, лазерную гравировку, термоперенос, тиснение и УФ-печать. Срочные услуги считаются с коэффициентом от 1,5 до 2 к стоимости печати, но для постоянных клиентов наценка часто отсутствует. Минимальная сумма заказа — 50 000 руб., оплата возможна по безналичному расчету с НДС или наличными. Заказ запускается только после утверждения дизайн-макета. Самовывоз доступен в Санкт-Петербурге, доставка по городу и отправка в регионы — через транспортные компании.
Преимущества:
- Сверхсрочный режим: 2–3 дня, 1 день и день обращения — не рекламный слоган, а отлаженный процесс.
- Склад в Санкт-Петербурге ускоряет подачу продукции на персонализацию.
- Гибкая загрузка производств: ночные смены, выходные и партнерские площадки.
- Девять технологий нанесения закрывают почти любые задачи по брендированию.
- Образцы готовят на следующий день — можно проверить качество до тиража.
- Постоянным клиентам часто прощают наценку за срочность, беря издержки на себя.
- Понятная логистика: самовывоз в СПб и отправка по России через ТК.
NevaGifts
NevaGifts — студия, которая делает мерч и корпоративные подарки с нанесением логотипов на собственном производстве. В ассортименте — ежедневники, ручки, флешки, посуда, промотекстиль, зонты, сумки и многое другое. Компания работает со всеми основными каталогами, поэтому может подобрать как бюджетный сувенир для массовой раздачи, так и более статусный подарок. Опыт — более 12 лет, за которые накопились сотни довольных клиентов по всей России.
Особая фишка NevaGifts — скорость: изготовление большинства сувениров занимает всего 15–20 минут. Это возможно благодаря собственной дизайн-студии, печатникам и творческой команде. Компания принимает все виды оплат и работает с юрлицами по УСН и ОСНО. Розничные заказы просят оформлять и согласовывать удаленно. Для бизнеса это удобный вариант, когда нужно быстро закрыть небольшой тираж или протестировать идею без долгого согласования.
Преимущества:
- Собственное производство полного цикла — от макета до печати.
- Скорость 15–20 минут для большинства сувениров.
- Работа со всеми основными каталогами рекламной продукции.
- Более 12 лет опыта и сотни клиентов по России.
- Юрлица обслуживаются по УСН и ОСНО.
- Розничные заказы удобно согласовывать удаленно.
- Широкий ассортимент: от ручек и ежедневников до текстиля и посуды.
Промо-Принт
Промо-Принт — петербургская компания, которая работает с 2000 года. Она накопила огромный опыт в полиграфии и производстве фирменных подарков, сувениров и рекламной продукции с логотипом. Компания не работает с посредниками, а изготавливает продукцию на собственных цехах, поэтому может держать приемлемые цены и короткие сроки. В арсенале — тиснение, вышивка, шелкография, тампопечать, лазерная гравировка, надглазурная деколь, шелкотрансфер, офсетная и цифровая печать.
Промо-Принт сотрудничает с российскими и европейскими поставщиками, является официальным дилером компании «Проект 111». Клиентам доступны готовые шаблоны календарей, открыток, грамот, благодарностей и этикеток на шампанское. Процесс прозрачен: заявка, эскиз, оплата, доставка. Компания работает с регионами, предлагает бесплатную и платную доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также занимается полиграфическими услугами любого уровня сложности.
Преимущества:
- Опыт с 2000 года — более двух десятилетий на рынке полиграфии и сувениров.
- Собственные производственные цеха без посредников.
- Широкий набор методов нанесения, включая редкие виды тиснения и деколи.
- Официальный дилер «Проект 111».
- Готовые шаблоны календарей, открыток, грамот и этикеток.
- Бесплатная и платная доставка по СПб и Ленобласти.
- Работа с регионами и полиграфические услуги полного цикла.
OQ копицентр
OQ копицентр — сеть, которая делает сувенирную продукцию и корпоративные подарки с логотипом. Это не только классические ручки и брелоки, но и футболки, бейсболки, кружки, коврики для мыши, посуда, керамическая плитка и даже сертификаты. Компания печатает шелкографией, тампопечатью, лазерной гравировкой по металлу и пластику, декорирует изделия из стекла и металла. Заказ можно оформить от 1 экземпляра — удобно для точечных подарков и небольших партий.
Сеть насчитывает 64 адреса в Санкт-Петербурге, а также принимаются заказы онлайн с доставкой по России. В деловых кругах OQ известна как компания, которая помогает соблюсти фирменный стиль и цвет. Опыт в полиграфии — более 12 лет. В многопрофильных копировальных центрах используется современное оборудование и около 100 видов бумаги, дизайнерского картона и пластика. Если клиент остался недоволен, компания старается переделать работу и оставить положительное впечатление.
Преимущества:
- 64 адреса в Санкт-Петербурге — удобно для самовывоза и корпоративного обслуживания.
- Изготовление сувениров с логотипом от 1 экземпляра.
- Шелкография, тампопечать, лазерная гравировка и декорирование.
- Более 12 лет опыта в полиграфии.
- Около 100 видов бумаги, картона и пластика в постоянном наличии.
- Корпоративные отделы и онлайн-заказ с доставкой по России.
- Готовность переделать работу, если клиент остался недоволен.
DREAM BOX
DREAM BOX — это история про яркие праздничные боксы и оригинальные подарки для сотрудников и партнеров. Компания предлагает не просто сувениры, а готовые эмоции: собственный кондитерский цех, шоколад ручной работы из натуральных ингредиентов, индивидуальный дизайн и брендирование любой сложности. Большие тиражи для DREAM BOX не проблема — компания готова к крупным заказам, правкам, многоэтапному согласованию и строгим дедлайнам.
Поводы могут быть любыми: день рождения компании, конференции, Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, отраслевые праздники. Разработка корпоративных подарков занимает от 2 дней в зависимости от сложности концепции. Доставка осуществляется по всей России, возможна организация под ключ — в офис заказчика или сразу получателю. DREAM BOX делает ставку на эксклюзивность: под каждого клиента разрабатывается индивидуальное предложение, чтобы подарки не повторялись.
Преимущества:
- Собственный кондитерский цех и шоколад ручной работы.
- Индивидуальный дизайн и эксклюзивные подарочные наборы.
- Брендирование любой сложности и большие тиражи.
- Поздравления к любым праздникам и отраслевым датам.
- Разработка концепции от 2 дней.
- Доставка по всей России и организация под ключ.
- Гарантия сроков и соответствия образцу.
Группа М
Группа М — типография, которая делает брендированную продукцию на заказ в Санкт-Петербурге. Ассортимент широкий: ПЭТ-пакеты, папки-конверты и папки-уголки, шопперы и рюкзаки, ручки и карандаши, блокноты и ежедневники, футболки, кепки, толстовки, зонты, дождевики, бутылки, термокружки и электроника. Печатная продукция — визитки, листовки, буклеты — изготавливается в срок от 1 дня. Минимальный тираж — от 100 штук, что удобно и для разовых акций, и для регулярных заказов.
Производство ведется на японском оборудовании, которое обеспечивает точную цветопередачу, четкость мелких элементов и стабильное качество на тираже от 10 до 50 000 экземпляров. Компания гарантирует точное воспроизведение фирменных цветов, равномерное нанесение без полос и пятен, устойчивость печати к истиранию и выцветанию. Доступна дополнительная обработка — лакировка и тиснение. Для рекламных агентств предусмотрена доставка заказа клиенту без логотипов и документов. Образцы папок и пакетов предоставляются бесплатно.
Преимущества:
- Японское оборудование для точной цветопередачи и стабильного качества.
- Тираж от 100 штук и масштаб до 50 000 экземпляров.
- Бесплатная доставка по Москве и Санкт-Петербургу.
- Бесплатные образцы папок и пакетов.
- Упаковка без маркировки для рекламных агентств.
- Дополнительная обработка: лакировка и тиснение.
- Онлайн-калькулятор и оформление заказа через сайт.
Rash Media
Rash Media делает сувенирную продукцию с логотипом, которую можно использовать как нативный инструмент продвижения. Компания предлагает памятные предметы, подарки и целые подарочные наборы в фирменных цветах с нанесенным логотипом. Ассортимент огромный: блокноты, ручки, ежедневники, календари, открытки, медали и кубки, подарочные наборы, пакеты, футболки, толстовки, кепки, магниты, тарелки, кружки, часы, подарочные книги, флешки, офисные аксессуары, футляры, фляги, термосы, елочные украшения, чехлы для телефонов и воздушные шары.
Для изготовления используются разные материалы, включая бумагу и самоклеящуюся пленку. Нанесение логотипа возможно печатью на стекле и керамике, гравировкой по металлу, резьбой по дереву, машинной или ручной вышивкой, а также УФ-печатью по бумаге, древесине, мрамору, текстилю, стеклу и металлу. Корпоративные подарки помогают напомнить о компании, поддержать лояльность и даже повлиять на решение о сотрудничестве. Заказывать брендированные подарки рекомендуется заранее, особенно к Новому году, 23 Февраля, 8 Марта и другим праздникам.
Преимущества:
- Огромный ассортимент сувениров — от ручек и блокнотов до часов и термосов.
- Подарочные наборы и корпоративные подарки под разные поводы.
- УФ-печать по бумаге, дереву, мрамору, текстилю, стеклу и металлу.
- Гравировка по металлу и резьба по дереву.
- Вышивка машинная и ручная.
- Работа с самоклеящейся пленкой и полиграфическими материалами.
Happy Gifts
Happy Gifts — федеральный поставщик сувенирной продукции и корпоративных подарков с нанесением логотипа. Компания работает с 1998 года, имеет 19 офисов продаж с шоурумами и региональными складами в России, Беларуси и Казахстане. Региональные склады позволяют выполнять срочные заказы «здесь и сейчас».
В каталогах — промоодежда, посуда, ежедневники, ручки, сумки, электроника, зонты, подарочные наборы и многое другое. Доступны 11 современных технологий нанесения: шелкография, вышивка, гравировка, тиснение, УФ-печать и другие. Собственный производственный комплекс позволяет отгружать заказы за 2 рабочих дня, а при необходимости — за 1 день. Стоимость доставки до регионального офиса включена в цену. Happy Gifts входит в ТОП-3 лидеров отрасли в России, имеет 28 лет работы, 8188 партнеров в 6 странах и 23 708 товаров в 129 категориях.
Преимущества:
- 19 офисов продаж с шоурумами и региональными складами.
- 11 технологий нанесения логотипов.
- Отгрузка за 2 рабочих дня, при необходимости — за 1 день.
- Доставка до регионального офиса включена в стоимость.
- 8188 партнеров в 6 странах.
- 23 708 товаров в 129 категориях.
- Онлайн-сервисы для партнеров 24/7.
ЛОГО СУВЕНИРЫ
ЛОГО СУВЕНИРЫ — сувенирная и рекламно-производственная компания, которая более 8 лет работает в Санкт-Петербурге и других городах России. Она специализируется на брендированной и сувенирной продукции, нанесении логотипов на корпоративные и бизнес-подарки, одежду, текстиль, новогодние и профессиональные подарки. В арсенале — изготовление полиграфии, объемных и никелевых наклеек, значков, фирменных шариков, браслетов и многого другого. Доставка в Санкт-Петербурге и по всей России действует ежедневно.
Штат дизайнеров помогает воплощать смелые задумки, а широкопрофильная типография и подразделение по производству вымпелов, шевронов, нашивок, бирок, наклеек, этикеток, ланъярдов, лент и значков закрывают смежные задачи. 84% заказчиков обращаются повторно и становятся постоянными клиентами.
Преимущества:
- Более 8 лет работы и широкая география заказов по России.
- Ежедневная срочная доставка по СПб и другим городам.
- 84% клиентов возвращаются с повторными заказами.
- Собственная широкопрофильная типография.
- Производство вымпелов, шевронов, нашивок, бирок и значков.
- Годовые программы мерча и новогодние подарки.
- Помощь при сжатых сроках и надежная упаковка.
Мастерская ПроКреатиф
Мастерская ПроКреатиф — это производство, где ручная работа сочетается с современными процессами. Компания делает акцент на собственном производстве, гибких условиях и 100% гарантии: все товары сертифицированы. Доставка возможна по всей России. В мастерской работают лазерный цех, кондитерская и печатная мастерская, которые действуют в согласованной гармонии. Такой набор позволяет создавать не только типовые сувениры, но и более сложные, камерные изделия с индивидуальным характером.
Команда называет себя «пчелками-мастерицами» и «мастерами-шмелями» — и в этом чувствуется отношение к делу. Быстрота исполнения обеспечивается профессионализмом и взаимозаменяемостью работников. Мастерская постоянно изучает новые производственные процессы и осваивает новые направления, а среди ее клиентов — ведущие организации России.
Преимущества:
- Собственное производство с лазерным цехом, кондитерской и печатной мастерской.
- Ручная работа и внимание к деталям.
- Доставка по всей России.
- Все товары сертифицированы.
- Гибкие условия и индивидуальный подход.
- Командная взаимозаменяемость ускоряет выполнение заказов.
- Постоянное развитие новых направлений.
Если задача — срочно закрыть брендирование к мероприятию и пройти путь от образцов до тиража без срывов, то PR Gifts — лучший выбор по совокупности критериев: у компании есть склад, разные технологии нанесения логотипа, образцы на следующий день и отлаженная схема работы в день обращения. Если нужен нестандартный подарочный бокс с шоколадом ручной работы и эксклюзивным дизайном, стоит присмотреться к DREAM BOX; если важны федеральный охват, шоурумы и партнерская сеть, сильные позиции у Happy Gifts. Остальные компании также закрывают отдельные задачи — от быстрой печати до полиграфии и мерча, — поэтому выбор зависит от конкретного приоритета.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темыдо 2021 года
Это читают
08:35 Сегодня На Сахалине в ходе операции "Нелегал-2026" выявили 150 миграционных нарушений
09:07 Сегодня ВЦИОМ: 25% россиян мечтают жить в обществе без денег
09:44 Сегодня Почти 3000 нарушений зафиксировали за сутки камеры на дорогах Сахалина
09:40 Сегодня Сахалинцам предлагают позаботиться о своём психологическом здоровье
10:48 1 Октября В октябре некоторые пособия семьям с детьми перечислят досрочно
14:58 2 Октября На Сахалине военнослужащие ВВО осваивают методику стрельбы из АК-74
11:09 2 Октября На Сахалине задержали 27-летнего мужчину за прогулки в форме автоинспектора
09:33 30 Сентября На Сахалине полицейские поймали с поличным курьера аферистов укравших у трёх пенсионеров 3,5 млн рублей
09:21 7 Сентября Семейную выплату в Сахалинской области получили три тысячи родителей
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
16:37 10 Сентября К домам в Ново-Александровске вышли медведица с медвежонком
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
Выбор редакции
- 11:40 Сегодня Выставка "Кочующий музей: мотивы Севера" откроется в Южно-Сахалинске
- 09:40 Сегодня Сахалинцам предлагают позаботиться о своём психологическом здоровье
- 11:16 Вчера По поручению Валерия Лимаренко на Сахалине помогают молодёжи начать карьеру в регионе
- 17:05 5 Октября Сахалинские борцы завоевали четыре медали на первенстве России по спорту глухих
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?