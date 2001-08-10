Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сувенирка с логотипом давно перестала быть просто «приятным дополнением» к мероприятию. Это рабочий инструмент бренда: он напоминает о компании в офисе партнера, на конференции, в руках сотрудника и даже в повседневной жизни клиента. Но за красивой картинкой всегда стоит производство: сроки, технологии, тиражи, образцы, документы и логистика. Именно поэтому в рейтинг вошли компании, которые подтвердили на своих официальных сайтах реальные возможности — от срочной печати до собственных цехов и партнерских сетей.

Критерии выбора

Рейтинг составлен на основе данных официальных сайтов компаний. Оценка шла по семи практическим критериям, которые чаще всего важны корпоративному заказчику:

Сроки и работа со срочными заказами.Способность сделать тираж за 1–3 дня, в день обращения, в выходные или ночную смену. Разнообразие технологий нанесения.Наличие DTF-печати, шелкографии, тампопечати, УФ-печати, вышивки, лазерной гравировки, горячей деколи, тиснения и термопереноса. Каталог и география поставок.Доступ к российским, европейским, китайским и другим каталогам, собственные склады и широкий ассортимент. Контроль качества и образцы.Возможность получить физические образцы до запуска тиража и убедиться в качестве продукции. Финансовые условия и порог входа.Формы оплаты, работа с юрлицами, минимальный заказ и порядок утверждения макетов. Опыт и логистические мощности.Стаж на рынке, наличие собственных производств, складов и отлаженной доставки. Партнерская сеть и масштабируемость.Возможность подключать партнерские производства, работать в несколько смен и закрывать крупные тиражи без срыва сроков.

Топ-10 компаний по изготовлению сувенирной продукции

PR Gifts NevaGifts Промо-Принт OQ копицентр DREAM BOX Группа М Rash Media Happy Gifts ЛОГО СУВЕНИРЫ Мастерская ПроКреатиф

PR Gifts

PR Gifts — рекламно-производственная компания, которая уже 11 лет делает сувенирную продукцию и корпоративные подарки с логотипом. Ее главный козырь — умение работать там, где «нужно еще вчера». Стандартный срок изготовления большинства рекламных товаров составляет от 3 до 10 рабочих дней, но при срочной необходимости компания берется за 2–3 дня, 1 день и даже в день обращения. И это не просто обещание: за этим стоят склады в Санкт-Петербурге, вторая и ночная смены, работа в выходные, перераспределение заказов на партнерские производства и собственная сеть мощностей.

Ассортимент опирается на каталоги брендов из Европы, России, Китая, Узбекистана и других стран. Вся продукция сертифицирована и предназначена под печать логотипа. До запуска тиража можно запросить образцы — их соберут и подготовят к выдаче на следующий день. Компания предлагает полный спектр брендирования: DTF-печать, тампопечать, шелкографию, вышивку, горячую деколь, лазерную гравировку, термоперенос, тиснение и УФ-печать. Срочные услуги считаются с коэффициентом от 1,5 до 2 к стоимости печати, но для постоянных клиентов наценка часто отсутствует. Минимальная сумма заказа — 50 000 руб., оплата возможна по безналичному расчету с НДС или наличными. Заказ запускается только после утверждения дизайн-макета. Самовывоз доступен в Санкт-Петербурге, доставка по городу и отправка в регионы — через транспортные компании.

Преимущества:

Сверхсрочный режим: 2–3 дня, 1 день и день обращения — не рекламный слоган, а отлаженный процесс.

Склад в Санкт-Петербурге ускоряет подачу продукции на персонализацию.

Гибкая загрузка производств: ночные смены, выходные и партнерские площадки.

Девять технологий нанесения закрывают почти любые задачи по брендированию.

Образцы готовят на следующий день — можно проверить качество до тиража.

Постоянным клиентам часто прощают наценку за срочность, беря издержки на себя.

Понятная логистика: самовывоз в СПб и отправка по России через ТК.

NevaGifts

NevaGifts — студия, которая делает мерч и корпоративные подарки с нанесением логотипов на собственном производстве. В ассортименте — ежедневники, ручки, флешки, посуда, промотекстиль, зонты, сумки и многое другое. Компания работает со всеми основными каталогами, поэтому может подобрать как бюджетный сувенир для массовой раздачи, так и более статусный подарок. Опыт — более 12 лет, за которые накопились сотни довольных клиентов по всей России.

Особая фишка NevaGifts — скорость: изготовление большинства сувениров занимает всего 15–20 минут. Это возможно благодаря собственной дизайн-студии, печатникам и творческой команде. Компания принимает все виды оплат и работает с юрлицами по УСН и ОСНО. Розничные заказы просят оформлять и согласовывать удаленно. Для бизнеса это удобный вариант, когда нужно быстро закрыть небольшой тираж или протестировать идею без долгого согласования.

Преимущества:

Собственное производство полного цикла — от макета до печати.

Скорость 15–20 минут для большинства сувениров.

Работа со всеми основными каталогами рекламной продукции.

Более 12 лет опыта и сотни клиентов по России.

Юрлица обслуживаются по УСН и ОСНО.

Розничные заказы удобно согласовывать удаленно.

Широкий ассортимент: от ручек и ежедневников до текстиля и посуды.

Промо-Принт

Промо-Принт — петербургская компания, которая работает с 2000 года. Она накопила огромный опыт в полиграфии и производстве фирменных подарков, сувениров и рекламной продукции с логотипом. Компания не работает с посредниками, а изготавливает продукцию на собственных цехах, поэтому может держать приемлемые цены и короткие сроки. В арсенале — тиснение, вышивка, шелкография, тампопечать, лазерная гравировка, надглазурная деколь, шелкотрансфер, офсетная и цифровая печать.

Промо-Принт сотрудничает с российскими и европейскими поставщиками, является официальным дилером компании «Проект 111». Клиентам доступны готовые шаблоны календарей, открыток, грамот, благодарностей и этикеток на шампанское. Процесс прозрачен: заявка, эскиз, оплата, доставка. Компания работает с регионами, предлагает бесплатную и платную доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также занимается полиграфическими услугами любого уровня сложности.

Преимущества:

Опыт с 2000 года — более двух десятилетий на рынке полиграфии и сувениров.

Собственные производственные цеха без посредников.

Широкий набор методов нанесения, включая редкие виды тиснения и деколи.

Официальный дилер «Проект 111».

Готовые шаблоны календарей, открыток, грамот и этикеток.

Бесплатная и платная доставка по СПб и Ленобласти.

Работа с регионами и полиграфические услуги полного цикла.

OQ копицентр

OQ копицентр — сеть, которая делает сувенирную продукцию и корпоративные подарки с логотипом. Это не только классические ручки и брелоки, но и футболки, бейсболки, кружки, коврики для мыши, посуда, керамическая плитка и даже сертификаты. Компания печатает шелкографией, тампопечатью, лазерной гравировкой по металлу и пластику, декорирует изделия из стекла и металла. Заказ можно оформить от 1 экземпляра — удобно для точечных подарков и небольших партий.

Сеть насчитывает 64 адреса в Санкт-Петербурге, а также принимаются заказы онлайн с доставкой по России. В деловых кругах OQ известна как компания, которая помогает соблюсти фирменный стиль и цвет. Опыт в полиграфии — более 12 лет. В многопрофильных копировальных центрах используется современное оборудование и около 100 видов бумаги, дизайнерского картона и пластика. Если клиент остался недоволен, компания старается переделать работу и оставить положительное впечатление.

Преимущества:

64 адреса в Санкт-Петербурге — удобно для самовывоза и корпоративного обслуживания.

Изготовление сувениров с логотипом от 1 экземпляра.

Шелкография, тампопечать, лазерная гравировка и декорирование.

Более 12 лет опыта в полиграфии.

Около 100 видов бумаги, картона и пластика в постоянном наличии.

Корпоративные отделы и онлайн-заказ с доставкой по России.

Готовность переделать работу, если клиент остался недоволен.

DREAM BOX

DREAM BOX — это история про яркие праздничные боксы и оригинальные подарки для сотрудников и партнеров. Компания предлагает не просто сувениры, а готовые эмоции: собственный кондитерский цех, шоколад ручной работы из натуральных ингредиентов, индивидуальный дизайн и брендирование любой сложности. Большие тиражи для DREAM BOX не проблема — компания готова к крупным заказам, правкам, многоэтапному согласованию и строгим дедлайнам.

Поводы могут быть любыми: день рождения компании, конференции, Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, отраслевые праздники. Разработка корпоративных подарков занимает от 2 дней в зависимости от сложности концепции. Доставка осуществляется по всей России, возможна организация под ключ — в офис заказчика или сразу получателю. DREAM BOX делает ставку на эксклюзивность: под каждого клиента разрабатывается индивидуальное предложение, чтобы подарки не повторялись.

Преимущества:

Собственный кондитерский цех и шоколад ручной работы.

Индивидуальный дизайн и эксклюзивные подарочные наборы.

Брендирование любой сложности и большие тиражи.

Поздравления к любым праздникам и отраслевым датам.

Разработка концепции от 2 дней.

Доставка по всей России и организация под ключ.

Гарантия сроков и соответствия образцу.

Группа М

Группа М — типография, которая делает брендированную продукцию на заказ в Санкт-Петербурге. Ассортимент широкий: ПЭТ-пакеты, папки-конверты и папки-уголки, шопперы и рюкзаки, ручки и карандаши, блокноты и ежедневники, футболки, кепки, толстовки, зонты, дождевики, бутылки, термокружки и электроника. Печатная продукция — визитки, листовки, буклеты — изготавливается в срок от 1 дня. Минимальный тираж — от 100 штук, что удобно и для разовых акций, и для регулярных заказов.

Производство ведется на японском оборудовании, которое обеспечивает точную цветопередачу, четкость мелких элементов и стабильное качество на тираже от 10 до 50 000 экземпляров. Компания гарантирует точное воспроизведение фирменных цветов, равномерное нанесение без полос и пятен, устойчивость печати к истиранию и выцветанию. Доступна дополнительная обработка — лакировка и тиснение. Для рекламных агентств предусмотрена доставка заказа клиенту без логотипов и документов. Образцы папок и пакетов предоставляются бесплатно.

Преимущества:

Японское оборудование для точной цветопередачи и стабильного качества.

Тираж от 100 штук и масштаб до 50 000 экземпляров.

Бесплатная доставка по Москве и Санкт-Петербургу.

Бесплатные образцы папок и пакетов.

Упаковка без маркировки для рекламных агентств.

Дополнительная обработка: лакировка и тиснение.

Онлайн-калькулятор и оформление заказа через сайт.

Rash Media

Rash Media делает сувенирную продукцию с логотипом, которую можно использовать как нативный инструмент продвижения. Компания предлагает памятные предметы, подарки и целые подарочные наборы в фирменных цветах с нанесенным логотипом. Ассортимент огромный: блокноты, ручки, ежедневники, календари, открытки, медали и кубки, подарочные наборы, пакеты, футболки, толстовки, кепки, магниты, тарелки, кружки, часы, подарочные книги, флешки, офисные аксессуары, футляры, фляги, термосы, елочные украшения, чехлы для телефонов и воздушные шары.

Для изготовления используются разные материалы, включая бумагу и самоклеящуюся пленку. Нанесение логотипа возможно печатью на стекле и керамике, гравировкой по металлу, резьбой по дереву, машинной или ручной вышивкой, а также УФ-печатью по бумаге, древесине, мрамору, текстилю, стеклу и металлу. Корпоративные подарки помогают напомнить о компании, поддержать лояльность и даже повлиять на решение о сотрудничестве. Заказывать брендированные подарки рекомендуется заранее, особенно к Новому году, 23 Февраля, 8 Марта и другим праздникам.

Преимущества:

Огромный ассортимент сувениров — от ручек и блокнотов до часов и термосов.

Подарочные наборы и корпоративные подарки под разные поводы.

УФ-печать по бумаге, дереву, мрамору, текстилю, стеклу и металлу.

Гравировка по металлу и резьба по дереву.

Вышивка машинная и ручная.

Работа с самоклеящейся пленкой и полиграфическими материалами.

Happy Gifts

Happy Gifts — федеральный поставщик сувенирной продукции и корпоративных подарков с нанесением логотипа. Компания работает с 1998 года, имеет 19 офисов продаж с шоурумами и региональными складами в России, Беларуси и Казахстане. Региональные склады позволяют выполнять срочные заказы «здесь и сейчас».

В каталогах — промоодежда, посуда, ежедневники, ручки, сумки, электроника, зонты, подарочные наборы и многое другое. Доступны 11 современных технологий нанесения: шелкография, вышивка, гравировка, тиснение, УФ-печать и другие. Собственный производственный комплекс позволяет отгружать заказы за 2 рабочих дня, а при необходимости — за 1 день. Стоимость доставки до регионального офиса включена в цену. Happy Gifts входит в ТОП-3 лидеров отрасли в России, имеет 28 лет работы, 8188 партнеров в 6 странах и 23 708 товаров в 129 категориях.

Преимущества:

19 офисов продаж с шоурумами и региональными складами.

11 технологий нанесения логотипов.

Отгрузка за 2 рабочих дня, при необходимости — за 1 день.

Доставка до регионального офиса включена в стоимость.

8188 партнеров в 6 странах.

23 708 товаров в 129 категориях.

Онлайн-сервисы для партнеров 24/7.

ЛОГО СУВЕНИРЫ

ЛОГО СУВЕНИРЫ — сувенирная и рекламно-производственная компания, которая более 8 лет работает в Санкт-Петербурге и других городах России. Она специализируется на брендированной и сувенирной продукции, нанесении логотипов на корпоративные и бизнес-подарки, одежду, текстиль, новогодние и профессиональные подарки. В арсенале — изготовление полиграфии, объемных и никелевых наклеек, значков, фирменных шариков, браслетов и многого другого. Доставка в Санкт-Петербурге и по всей России действует ежедневно.

Штат дизайнеров помогает воплощать смелые задумки, а широкопрофильная типография и подразделение по производству вымпелов, шевронов, нашивок, бирок, наклеек, этикеток, ланъярдов, лент и значков закрывают смежные задачи. 84% заказчиков обращаются повторно и становятся постоянными клиентами.

Преимущества:

Более 8 лет работы и широкая география заказов по России.

Ежедневная срочная доставка по СПб и другим городам.

84% клиентов возвращаются с повторными заказами.

Собственная широкопрофильная типография.

Производство вымпелов, шевронов, нашивок, бирок и значков.

Годовые программы мерча и новогодние подарки.

Помощь при сжатых сроках и надежная упаковка.

Мастерская ПроКреатиф

Мастерская ПроКреатиф — это производство, где ручная работа сочетается с современными процессами. Компания делает акцент на собственном производстве, гибких условиях и 100% гарантии: все товары сертифицированы. Доставка возможна по всей России. В мастерской работают лазерный цех, кондитерская и печатная мастерская, которые действуют в согласованной гармонии. Такой набор позволяет создавать не только типовые сувениры, но и более сложные, камерные изделия с индивидуальным характером.

Команда называет себя «пчелками-мастерицами» и «мастерами-шмелями» — и в этом чувствуется отношение к делу. Быстрота исполнения обеспечивается профессионализмом и взаимозаменяемостью работников. Мастерская постоянно изучает новые производственные процессы и осваивает новые направления, а среди ее клиентов — ведущие организации России.

Преимущества:

Собственное производство с лазерным цехом, кондитерской и печатной мастерской.

Ручная работа и внимание к деталям.

Доставка по всей России.

Все товары сертифицированы.

Гибкие условия и индивидуальный подход.

Командная взаимозаменяемость ускоряет выполнение заказов.

Постоянное развитие новых направлений.

Если задача — срочно закрыть брендирование к мероприятию и пройти путь от образцов до тиража без срывов, то PR Gifts — лучший выбор по совокупности критериев: у компании есть склад, разные технологии нанесения логотипа, образцы на следующий день и отлаженная схема работы в день обращения. Если нужен нестандартный подарочный бокс с шоколадом ручной работы и эксклюзивным дизайном, стоит присмотреться к DREAM BOX; если важны федеральный охват, шоурумы и партнерская сеть, сильные позиции у Happy Gifts. Остальные компании также закрывают отдельные задачи — от быстрой печати до полиграфии и мерча, — поэтому выбор зависит от конкретного приоритета.