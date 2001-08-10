Когда мостовому крану пора в ремонт: тревожные признаки и виды работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мостовой кран редко выходит из строя внезапно. Серьезным поломкам обычно предшествуют мелкие сигналы: посторонний шум, рывки при пуске, увеличенный люфт, следы масла на металлоконструкциях. Если замечать их вовремя, ремонт обходится дешевле, а цех не теряет производительность из-за долгой остановки крана.
Признаки, которые нельзя игнорировать
Часть неисправностей крановщик замечает сам во время смены, другие выявляют при осмотрах и техническом обслуживании. Насторожиться стоит, если появились:
скрежет, стук или вой в редукторах механизмов подъема и передвижения;
увеличение тормозного пути груза или моста, самопроизвольное опускание груза;
рывки и раскачивание при разгоне и остановке;
перекос моста при движении и односторонний износ реборд колес;
трещины в металле и сварных швах, коррозия несущих элементов;
обрывы проволок и деформация каната, износ зева крюка;
частые срабатывания защиты, перегрев двигателей, сбои в работе пульта.
Любые изменения в поведении тормозов и механизма подъема — повод остановить кран до выяснения причины. Продолжать работу «до конца смены» в такой ситуации опасно: отказ тормоза с грузом на крюке может привести к тяжелым последствиям.
Виды ремонта и их содержание
Когда предприятие планирует ремонт мостовых кранов, важно опираться на результаты дефектации, а не только на усредненные интервалы. Дефектация — это осмотр и измерения, по которым определяют фактическое состояние узлов. Два одинаковых крана в разных цехах изнашиваются с разной скоростью: многое зависит от режима работы и условий среды.
На практике ремонт делят на несколько видов. Текущий ремонт устраняет мелкие неисправности и заменяет быстроизнашивающиеся детали: тормозные накладки, канат, контакты, уплотнения. Средний затрагивает отдельные механизмы — например, ремонт редуктора или замену ходовых колес. Капитальный ремонт предполагает разборку основных узлов, восстановление или замену механизмов, ремонт металлоконструкций и электрооборудования. После некоторых работ, например ремонта расчетных металлоконструкций или замены механизма подъема, требуется внеочередное техническое освидетельствование крана.
Ремонт, модернизация или замена
Если кран работает много лет, ремонт стоит рассматривать вместе с модернизацией. Преобразователи частоты вместо устаревшей релейно-контакторной схемы делают разгон и торможение плавными и снижают нагрузку на механизмы. Радиоуправление улучшает обзор и безопасность, а современные приборы безопасности точнее контролируют нагрузку.
Когда кран выработал нормативный срок службы, возможность дальнейшей эксплуатации определяет экспертиза промышленной безопасности. По ее результатам кран допускают к работе на определенный срок, указывают необходимые ремонтные работы или признают восстановление нецелесообразным. В последнем случае дешевле заменить машину, чем бесконечно поддерживать изношенную металлоконструкцию.
Как организовать работу с подрядчиком
Перед ремонтом составляют дефектную ведомость, согласуют сроки остановки крана, наличие запасных частей и порядок испытаний после завершения работ. Заранее нужно определить, кто отвечает за допуск крана к эксплуатации после ремонта и какие документы будут переданы. Как профильные компании описывают состав таких услуг, можно посмотреть, например, на velkran.ru. Это помогает сформулировать запрос и сравнивать предложения подрядчиков по одинаковому перечню работ.
Неисправность, замеченная вовремя, обходится заметно дешевле аварийной поломки. Регулярные осмотры, ремонт по фактическому состоянию и трезвая оценка того, когда восстанавливать кран уже нецелесообразно, позволяют держать оборудование в рабочем состоянии без неожиданных остановок производства.
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