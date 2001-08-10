Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компании все чаще отказываются от одноразовых сувениров в пользу вещей, которыми пользуются каждый день. Одна из таких вещей - часы с логотипом фирмы, которые сотрудник или партнер носит годами. Разберемся, какие способы нанесения существуют и как выбрать подходящий.

Зачем компании фирменные часы

Часы с логотипом работают сразу в нескольких направлениях. Для сотрудников это знак признания и принадлежности к команде. Для партнеров - напоминание о совместной работе, которое остается на виду каждый день. Для самой компании - элемент корпоративного стиля, который подчеркивает внимание к деталям. Часто часы дополняют другими предметами, и получается целый набор, куда входят корпоративные подарки с нанесением логотипа: ручки, ювелирные аксессуары, фирменная упаковка.

В отличие от кружек и блокнотов, часы не теряются в шкафу. Их носят на встречах, в поездках, на мероприятиях. Логотип на циферблате виден владельцу каждый раз, когда он смотрит на время, а памятная надпись на крышке делает подарок личным.

Награда за стаж и достижения сотрудников.

Подарок партнерам к юбилею сотрудничества.

Элемент формы и корпоративного стиля.

Памятный знак к годовщине компании.

Четыре способа нанести логотип

Выбор технологии зависит от сложности логотипа, желаемого эффекта и бюджета. У каждого способа есть сильные стороны, поэтому их часто комбинируют: символика на циферблате и дарственная надпись на крышке.

Гравировка на крышке. Индивидуальный текст, логотип или узор наносят на заднюю крышку лазером или механическим резцом. Это классический вариант для памятных надписей, имен, дат и корпоративной символики.

Печать на циферблате. Многоцветное нанесение позволяет перенести на циферблат детализированный логотип или надпись. Технология подходит для сложных дизайнов, за исключением градиентов, и дает четкое и долговечное изображение.

Металлизированные стикеры. Металлические накладки на циферблат дают эффект объема и выглядят премиально. Их делают как в лаконичном монохромном исполнении, так и в цвете.

Индивидуальная разработка. Когда нужна по-настоящему уникальная вещь, дизайн циферблата и детали персонализации прорабатывают с нуля под пожелания заказчика.

Сложный многоцветный логотип: печать на циферблате.

Премиальный объемный эффект: металлизированный стикер.

Имя, дата, благодарность: гравировка на крышке.

Эксклюзив для первых лиц: индивидуальная разработка.

Кварц или механика

Кварцевые часы точны, надежны и не требуют постоянного внимания. Их выбирают для массовых заказов и для людей, которые ценят практичность: такие часы просто работают, и владельцу не нужно думать о заводе. Если тираж небольшой, а бюджет ограничен, проще всего сделать кварцевые часы с символикой на циферблате.

Механические часы ценят за живой механизм и традицию. Их чаще дарят руководителям и ключевым партнерам, для которых важен характер вещи. Нередко компания заказывает оба варианта: кварц для команды и механику для узкого круга получателей.

Материалы и оформление

Корпус может быть из золота, серебра 925 пробы или комбинированным. Сочетание серебряного корпуса с золотыми элементами называют BICOLOR, оно выглядит нарядно и подходит для торжественных поводов. К корпусу подбирают ремешок или браслет и фирменную упаковку, которая завершает образ подарка.

Серебро 925: строгий и благородный вариант для деловых подарков.

Золото: для особых поводов и первых лиц.

BICOLOR: контраст золота и серебра для торжественных случаев.

Как подготовить логотип к нанесению

Качество результата во многом зависит от исходников. Логотип, который отлично смотрится на экране или на баннере, может потерять детали при уменьшении до размеров циферблата. Поэтому перед заказом стоит проверить, как знак выглядит в маленьком масштабе, и при необходимости подготовить упрощенную версию.

Логотип в векторном формате, а не картинка из презентации.

Упрощенная версия знака для мелкого масштаба.

Точные цвета фирменного стиля для печати.

Тексты надписей без ошибок, согласованные с руководством.

Для печати на циферблате важно учитывать, что градиенты технология не передает. Если в логотипе есть плавные переходы цвета, их лучше заменить на однотонные заливки. Для гравировки подходят контурные изображения и короткие надписи, а для металлизированных стикеров - лаконичные знаки с четкими линиями.

Отдельно стоит решить, где разместить символику. Знак на циферблате виден всем и работает на узнаваемость, надпись на крышке остается личной. Для подарков партнерам часто выбирают оба варианта сразу: скромный логотип на лицевой стороне и благодарность с датой на обороте.

Сроки и минимальный тираж

Распространенное опасение - что фирменные часы имеет смысл заказывать только крупной партией. На практике многие производители работают и с небольшими тиражами. Например, в отделе спецзаказов часового завода Nika минимальный заказ составляет одну штуку, а срок изготовления - от 2 недель. Это позволяет сделать персональный подарок даже для одного партнера.

Чтобы уложиться в срок, заранее подготовьте логотип в векторном формате, тексты надписей и список получателей. Чем раньше согласован макет, тем спокойнее проходит производство и тем меньше риск, что подарок не успеет к нужной дате.