Сравнение JAC N120X и N200: чем отличаются два грузовика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

JAC N120X и N200 относятся к грузовой технике одного производителя, но рассчитаны на разные условия эксплуатации. N120X — среднетоннажный грузовик с полной массой около 12 тонн, тогда как N200 относится к более тяжелому классу и рассчитан почти на 20 тонн полной массы. Разница заметна не только в цифрах. Отличаются размеры шасси, силовые агрегаты, трансмиссия, грузоподъемность и возможности установки различных надстроек. Купить грузовик для своих целей и разобраться в его характеристиках вам поможет эта статья.

Дизайн и конструкция

N120X выглядит компактнее: базовое шасси имеет ширину около 2,35 м и колесную базу 3845 мм. У N200 эти показатели составляют примерно 2,52 м и 4200 мм соответственно. Поэтому N200 визуально воспринимается как более крупная машина, рассчитанная на серьезную транспортную нагрузку. Обе модели имеют рамную конструкцию, на которую можно устанавливать разные типы кузовов и специализированного оборудования. Для N120X производитель указывает варианты с тремя колесными базами, а для N200 доступны несколько исполнений, включая короткую, стандартную, длинную и максимальную базы. Такой подход позволяет адаптировать грузовик не только под перевозку обычных грузов, но и под фургоны, платформы, рефрижераторы и специальную технику.

Двигатель и технические характеристики

Здесь различия особенно заметны. JAC N120X оснащается дизельным двигателем объемом 4,46 л мощностью 206 л. с. и максимальным крутящим моментом 740 Н·м. В зависимости от исполнения применяется 6-ступенчатая механическая коробка передач. Характеристики JAC N200 подразумевают двигатель значительно крупнее — 6,7 л. Его мощность составляет 271 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 1006 Н·м. Для модели заявлена 8-ступенчатая трансмиссия, при этом доступны разные варианты исполнения коробки. Основные различия можно представить так:

N120X: полная масса 11 980 кг, грузоподъемность базового шасси 8030 кг;

N200: полная масса 19 980 кг, грузоподъемность базового шасси 13 750 кг;

N120X использует шины 245/70R19.5, N200 — 315/80R22.5 или 295/80R22.5;

топливный бак N120X рассчитан на 210 л, у N200 — на 400 л.

Таким образом, разница в грузовых возможностях между моделями весьма существенная. Если задача требует регулярно перевозить тяжелые партии, N200 имеет больший запас по грузоподъемности и тяговым характеристикам.

Кабина и функциональность

Обе модели рассчитаны не только на короткие городские маршруты. В характеристиках обеих машин предусмотрено спальное место, что расширяет возможности их использования на более продолжительных рейсах. При этом N200 предлагает больше пространства для работы с тяжелыми грузами и рассчитан на более крупные надстройки. Увеличенные размеры рамы, колес и топливного бака соответствуют его более высокому классу. N120X, напротив, интересен там, где важны сочетание грузоподъемности и относительно компактных габаритов. Для работы в городе, на региональных маршрутах и при необходимости маневрировать в ограниченном пространстве такой формат может оказаться практичнее.

Кому подойдет JAC N120X, а кому N200

Выбор между моделями стоит начинать не с внешности или комплектации, а с характера перевозок. N120X рассчитан на задачи, где достаточно грузоподъемности порядка 8 тонн, тогда как N200 ориентирован на более тяжелые грузы и интенсивную эксплуатацию. N120X логично рассматривать для:

городских и региональных перевозок;

фургонов и рефрижераторов;

бортовых платформ;

специализированных надстроек при умеренной нагрузке.

N200 больше подходит для перевозки тяжелых грузов, крупноразмерных кузовов и задач, где важны высокая грузоподъемность и значительный крутящий момент. Несколько вариантов колесной базы позволяют подобрать шасси под конкретную надстройку.

Что учитывать перед покупкой

Если планируется купить грузовик, полезно заранее рассчитать не только максимальный вес груза, но и тип кузова, среднюю длину маршрутов, состояние дорог, количество рабочих смен и требования к маневренности. Полезно также сравнить расход топлива, стоимость обслуживания, доступность запчастей и требования к будущей надстройке. Эти параметры способны заметно повлиять на фактические расходы за весь срок эксплуатации. Тем, кому нужны характеристики JAC N200 подробнее, стоит смотреть параметры конкретной версии: у модели отличаются колесные базы, снаряженная масса, грузоподъемность и радиус разворота. Поэтому сравнивать две машины корректнее в одинаковом исполнении, учитывая реальную задачу автопарка.

В итоге N120X и N200 занимают разные ниши. Первый рассчитан на среднетоннажные перевозки и более компактный формат, второй — на значительно более тяжелые нагрузки. Именно предполагаемый груз, тип маршрутов и требования к надстройке должны определять выбор между этими двумя моделями.