Техническое обслуживание дизельного генератора: что проверять и когда проводить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дизельный генератор способен работать длительное время при высокой нагрузке, но его надежность напрямую зависит от состояния двигателя, топливной системы, охлаждения и электрической части. Даже оборудование, которое используется только в качестве резервного источника питания, нуждается в регулярных проверках. Качественное техническое обслуживание дизельного генератора позволяет вовремя обнаружить износ деталей, утечки, загрязнение фильтров и другие неисправности. Плановые работы обходятся предсказуемее, чем внезапный отказ установки во время отключения основного электроснабжения.

Как часто нужно обслуживать генератор

Периодичность зависит от модели, мощности и режима эксплуатации. У оборудования, которое работает ежедневно по несколько часов, межсервисный интервал будет отличаться от генератора, запускаемого несколько раз в месяц для проверки готовности. Основой графика обычно служат рекомендации производителя и фактическая наработка двигателя. Учитывают также условия эксплуатации: запыленность помещения, температуру окружающего воздуха, качество топлива и продолжительность работы под нагрузкой. Для резервного генератора важно не ограничиваться редким запуском. Даже при небольшом количестве моточасов необходимо периодически проверять техническое состояние установки и запускать ее в соответствии с регламентом.

Что входит в техническое обслуживание

Обслуживание включает комплекс процедур, направленных на проверку двигателя и всех систем, от которых зависит работа электростанции. Перечень операций может отличаться в зависимости от конструкции конкретной модели. Обычно специалисты проверяют:

уровень и состояние моторного масла, охлаждающей жидкости и топлива;

воздушный, масляный и топливный фильтры;

аккумуляторную батарею и систему запуска;

ремни, соединения, шланги и наличие утечек;

состояние радиатора и системы охлаждения;

электрические соединения, защиту и параметры генератора.

При необходимости расходные материалы заменяют, а обнаруженные неисправности устраняют. После проведения работ желательно зафиксировать результаты в журнале обслуживания, особенно если оборудование используется на предприятии.

Почему нельзя игнорировать топливную систему

Для дизельного оборудования качество топлива имеет большое значение. Загрязнения и вода в топливе способны привести к нестабильной работе двигателя, повышенному износу компонентов системы впрыска и затрудненному запуску. При длительном хранении резервного генератора отдельное внимание уделяют состоянию топлива и топливного бака. Если установка запускается редко, полезно контролировать отсутствие загрязнений, осадка и признаков коррозии. Не стоит забывать и о масле. Оно постепенно теряет рабочие свойства не только из-за моточасов, но и в процессе эксплуатации, поэтому интервал его замены определяют с учетом регламента производителя.

Что проверить перед запуском после простоя

Резервная электростанция может месяцами не работать, а затем потребоваться буквально через несколько минут после отключения сети. Поэтому длительный простой — не повод отказываться от профилактического контроля. Перед запуском проверяют уровень рабочих жидкостей, состояние аккумулятора, отсутствие подтеканий и повреждений, а также визуально осматривают соединения. После запуска оценивают работу двигателя, показания приборов, напряжение, частоту и наличие необычного шума или вибрации. Периодический тест под нагрузкой помогает убедиться, что генератор способен не только запуститься, но и фактически обеспечить подключенное оборудование необходимой мощностью.

Когда нужен ремонт

Если во время эксплуатации появляются посторонние звуки, нестабильные обороты, перегрев, дым необычного цвета, падение мощности или проблемы с запуском, откладывать диагностику не стоит. Фактический ремонт дизельной электростанции может потребоваться как из-за естественного износа компонентов, так и вследствие неправильной эксплуатации или несвоевременного обслуживания. Сначала необходимо установить причину неисправности, а уже затем определять объем ремонтных работ. Особенно внимательно стоит относиться к перегреву и падению давления масла. Продолжение работы с такими симптомами способно привести к более серьезному повреждению двигателя.

Если собственный генератор временно недоступен

Иногда электростанция находится на плановом обслуживании или ремонте, а резервное питание требуется уже сейчас. В такой ситуации одним из вариантов становится аренда электростанции в Москве или другом городе, где находится объект. При подборе оборудования важно сопоставить мощность генератора с фактической нагрузкой. Также учитывают напряжение, тип топлива, продолжительность непрерывной работы, условия размещения и необходимость доставки, подключения и обслуживания на площадке.

Как организовать обслуживание без простоев

Для предприятия разумно заранее составить график профилактических работ и определить ответственных за контроль оборудования. В журнале можно фиксировать моточасы, даты обслуживания, замену расходников, выявленные неисправности и результаты тестовых запусков. Такой подход помогает видеть состояние генератора не по отдельным симптомам, а в динамике. Если одна и та же проблема начинает повторяться, ее можно выявить до серьезного отказа.

Регулярная профилактика не отменяет необходимости ремонта, но позволяет значительно лучше контролировать техническое состояние дизельной электростанции. Для резервного оборудования это особенно важно: в момент отключения основной сети оно должно быть готово к работе, а не требовать срочного восстановления.