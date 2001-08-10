Посадка футболки по плечу и низу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На вешалке широкий крой выглядит свободным, а на человеке шов плеча уезжает к локтю. В сравнение кроя ставят такую позицию, как футболка Альфа. Два движения, подъем руки и наклон, показывают больше, чем буква размера.

Плечо

Шов плеча лежит там, где кончается плечо и начинается рука. Если шов сполз на руку, футболка велика в плечах, даже если в груди она не парус. Если шов забрался к шее, она мала, даже если низ длинный и это путает глаз.

Проверяют без куртки и потом с легким слоем сверху. Куртка маскирует съехавшее плечо. Дома человек ходит без нее и получает шов на бицепсе.

Шов на краю плеча.

С обеих сторон одинаково, не одно плечо ниже.

Лямка сумки не стаскивает шов.

Подъем руки не уводит шов к уху.

Фото сбоку честнее фото анфас.

Грудь и спина

Свобода в груди нужна на вдохе, не мешком на животе. Вдохнули, шов бока не уехал на живот. Спина не должна быть короче полочки так, чтобы пояс открывался только сзади. Это частый перекос, его видно, если человек стоит боком к зеркалу и чуть наклоняется.

Поперечная складка на животе значит, что низ упирается в пояс брюк, а плечо уже село. Тянуть низ вниз бесполезно: складка вернется. Ищут другую длину.

Вдох не рвет боковой шов.

Спина и полочка одной длины в наклоне.

Нет постоянной складки над поясом.

Боковой шов вертикален.

Низ

Низ доходит до середины ширинки или чуть ниже, если футболку носят навыпуск. Выше - она откроет пояс при первом подъеме рук. Сильно ниже - она собирается на бедрах и выглядит чужой, даже если плечо село правильно.

Заправляемый низ может быть длиннее, но тогда ткань под ремнем не должна сбиваться в жгут. Жгут натирает. Это проверяют, просидев десять минут, а не стоя.

Руки вверх: пояс закрыт.

Навыпуск: низ не на бедрах мешком.

Заправка: нет жгута под ремнем.

Край не закручивается спиралью после стирки, это проверяют хотя бы по этикетке ухода и по первому взгляду на край.

Боковые разрезы, если есть, не раскрываются до кармана.

Рукав как проверка плеча

Короткий рукав заканчивается на середине бицепса, не в подмышке и не на локте. Рукав у подмышки значит, что плечо тоже мало. Рукав до локтя на футболке с коротким рукавом значит, что плечо велико и все поехало вниз. Смотреть рукав полезно именно как контроль плеча, не как отдельную моду.

Шов рукава изнутри не должен быть толстым рубцом. Палец это находит за секунду. Толстый рубец в подмышке вычеркивает футболку быстрее, чем неидеальная длина.

Одно решение по двум точкам

Если плечо на месте, а низ коротковат, иногда спасает другой размер в длину, но у футболок длина и ширина часто едут вместе. Тогда компромисс сознательный: либо открытый пояс, либо свободное плечо. Третьего размера "только длиннее" может не быть.

Сначала плечо, потом низ.

Подъем рук обязателен.

Десять минут сидя, если низ заправляют.

Фото сбоку, не только из зеркала анфас.

Футболку, у которой плечо село и низ закрывает пояс с поднятыми руками, оставляют. Ту, что хороша только со опущенными руками на витринной позе, откладывают. Через день примерки человек все равно поднимет руки к полке и увидит пояс.

Слой сверху

Рубашка или тонкая куртка поверх не чинит короткое плечо. Шов футболки остается на бицепсе, просто его не видно. Когда верх сняли в помещении, посадка возвращается. Поэтому плечо проверяют без верхнего слоя, а низ - и так и так: иногда верх тянет футболку вверх и открывает пояс, хотя без куртки низ был достаточен.

Если под курткой футболка задирается, ищут более длинный низ, а не более узкое плечо. Узкое плечо в куртке терпимо пять минут и мешает весь день при подъеме руки к поручню или к полке.

Домашний вывод записывают двумя словами: плечо село или нет, пояс закрыт или нет. Все остальное, включая оттенок, на эти два слова не влияет. Если оба ответа спокойные, футболку оставляют в регулярной носке и не перемеривают каждую стирку, пока она не села в плечах после сушки на жаре.

После первой стирки

До стирки посадка и после стирки могут разъехаться на размер плеча, если сушили на сильном жаре. Поэтому окончательное "да" футболке говорят после первой нормальной сушки, не только в примерочной. Если плечо село вверх к шее, вещь уже не та, что мерили.

Низ после стирки тоже проверяют с поднятыми руками. Иногда садится только длина, плечо остается. Тогда снова открывается пояс, хотя в магазине он был закрыт. Это аргумент сушить в тени и не растягивать мокрый низ руками: растянутый низ потом садится волной.

Если после стирки оба пункта на месте, футболку переводят в обычную носку и не измеряют каждую неделю. Следующая проверка нужна, когда ворот перестанет собираться или шов плеча поедет. До этого достаточно не сушить ее на жаре и не тянуть шею, когда снимаете через голову.

Если плечо село, а низ все же открывает пояс только с верхней одеждой, проверяют, не коротка ли сама верхняя вещь и не тянет ли она футболку вверх за край. Иногда достаточно не застегивать низ верхнего слоя. Если тянет даже расстегнутый край, нужна более длинная футболка, а не более узкая. Плечо при этом уже не трогают: оно было верным без куртки.

Верхнюю одежду на примерке застегивают и расстегивают. В обоих положениях низ футболки либо закрывает пояс при поднятых руках, либо нет. Одно положение из двух не считается проверкой. Часто расстегнутый край ничего не тянет, а застегнутый поднимает футболку на ладонь.