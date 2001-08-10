Андрагогика: что это такое и как обучать взрослых

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обучение молодых людей обычно не вызывает вопросов и проходит преимущественно проверенными временем методами, которые работают на практике. Совсем другого подхода требует обучение взрослых. Это связано с различиями в психологии, жизненном опыте, мотивации, восприятии процессов.

Чтобы понять, как правильно доносить обучающую информацию взрослым, необходимо погрузиться в науку андрагогику. Она посвящена вопросам обучения зрелых людей. Расскажем подробнее об этой науке, а также возможностях применения ее идей на практике.

Что такое андрагогика и зачем она нужна

Термин «андрагогика» происходит от греческих слов «andros» - взрослый человек, и «agogos» - вести. Буквально это можно перевести как «ведение взрослого человека». Это наука о том, как обучать взрослых людей. Субъектом изучения является человек в возрасте 20-22 лет и более.

Андрагогика учитывает особенности сформировавшихся личностей, которые отличаются от особенностей молодых людей. Наука предлагает методы обучения, адаптированные именно под такую категорию.

Впервые термин «андрагогика» был предложен в 1833 году немецким учителем А. Каппом. Он использовал его в своей книге «Образовательные идеи Платона». А. Капп не разрабатывал какой-либо теории, но утверждал, что образование необходимо для взрослого человека.

Вложение более глубокого смысла в понятие «андрагогика», а также создание теории обучения взрослых произошло позже. В 1970х годах американский педагог М. Ноулз развил идеи Каппа в своей книге «Взрослый ученик». Он описал существующие подходы к обучению и преподаванию, сравнил и противопоставил черты и характеристики, присущие ученикам юного и взрослого возраста.

Особенности обучения взрослых людей

М. Ноулз, создатель подхода к обучению взрослых, выделял такие особенности, характерные для этого процесса:

1. Самостоятельность. Взрослые люди сами принимают решение о необходимости обучаться, получать новые знания и навыки. В силу возраста, они могут формулировать цели, самостоятельно контролировать процесс обучения, оценивать результаты учебы. Другими словами, зрелые ученики имеют четкое понимание того, зачем они учатся.

2. Наличие профессионального и жизненного опыта. Он выступает в качестве основы, и через его призму взрослый ученик воспринимает новые знания.

3. Высокая готовность учиться, стремление к приобретению новых, полезных знаний и умений. В зрелом возрасте человек понимает, что все это помогает решать жизненные и профессиональные задачи успешно.

4. Ориентация на практику. Взрослые стремятся как можно быстрее переносить полученные знания и умения в практическую плоскость. Все, что они получают в ходе обучения, стараются сразу же применить в реальных процессах для достижения лучших результатов.

Андрагогический подход направлен на создание эффективной среды для обучения взрослых людей. В данном случае учитываются самостоятельность учеников, их богатый опыт, нацеленность на применение полученных знаний на практике. Учет всех этих факторов позволяет создать рабочую карту развития сотрудника, а в соответствии с ней – разработать оптимальный курс обучения.

Основные принципы андрагогики

Этот подход к обучению предусматривает несколько важных принципов. К ним относятся:

1. Прямая зависимость результата обучения от самого ученика. Взрослые люди возлагают ответственность за овладение знаниями и навыками только на себя, а не на составителей учебного курса, преподавателя или кого-либо другого. Они должны понимать: чем более ответственный подход к обучению, тем быстрее удастся достичь нужного результата.

2. Индивидуальный подход. Программа обучения должна разрабатываться для каждого ученика отдельно, с учетом его личностных характеристик и потребностей, уровня подготовки, социально-психологических особенностей. Чтобы выяснить все это, предварительно проводят опросы, тестирование интервью (речь идет о корпоративном обучении).

3. Приоритетность самостоятельного обучения. Взрослый человек обычно имеет семью и работу, то есть его жизнь подчинена определенному расписанию. Исходя из этого, он самостоятельно организует процесс обучения, выбирает подходящие методы и инструменты, а также темпы овладения знаниями и навыками.

4. Применение полученных знаний и навыков на практике. Все, что взрослый ученик узнает из учебного курса, он тут же применяет на практике, не дожидаясь завершения обучения. Он стремится извлекать выгоду немедленно, решая задачи с помощью знаний.

5. Взаимодействие ученика и учителя. Обучение взрослого обучающегося и наставника выстраивается как взаимодействие, а не беспрекословное подчинение ученика перед учителем – авторитетом. Такое взаимодействие происходит на всех уровнях – от планирования обучения до оценки эффективности программы и ее коррекции.

Из этих принципов следует, что основной акцент в андрагогике как науке об обучении взрослых сделан на их самостоятельности, нацеленности на практику, а также наличии собственного профессионального и жизненного опыта.

Методы обучения взрослых

Принципы андрагогики используются при планировании и организации корпоративного обучения, направленного на развитие сотрудников. Руководители компаний и HR-менеджеры при образовательных процессах со взрослыми людьми используют следующие методы:

1. Воркшопы. Это обучающие мероприятия, которые состоят из небольшой теоретической части и интенсивной практической проработки знаний. Акцент в этом случае делают активной работе: участники воркшопа обсуждают идеи, выполняют задачи, апробируют новые подходы, дискутируют друг с другом.

2. Вебинары. Это форма интерактивного обучения, которая проводится онлайн, через интернет. Обычно так проводят лекции с элементами обратной связи, практические занятия с решением задач, инструктажи и тренинги.

3. Групповые занятия. Такие мероприятия предусматривают проведение обучения в группах по несколько человек, которые совместно выполняют задания, обсуждают актуальные проблемы и задачи. Обучающиеся активно взаимодействуют в рамках групповых занятий, совместно планируют результаты, обсуждают результаты.

4. Микрообучение. Этот подход предусматривает дробление материала на небольшие блоки, каждый из которых посвящен отдельной теме, вопросу. Такой формат восприятия информация очень удобен: вместо сложных многочасовых курсов ученик легко проходит много уроков, которые занимают 10-20 минут каждый.

5. Симуляции. Это интерактивный подход к организации обучения. В его рамках моделируют реальные рабочие процессы и ситуации, в которых принимают участие ученики. Имитируя профессиональную деятельность, они применяют на практике полученные знания и навыки, принимают решения, ищут нестандартные решения сложных проблем.

6. Наставничество. Такой инструмент подразумевает передачу знаний, навыков и умений от более опытного сотрудника коллегам, которые проходят обучение. Наставничество происходит непосредственно на рабочем месте, а также предусматривает ситуационное взаимодействие при возникновении вопросов или затруднительных ситуаций.

Для корпоративного обучения взрослых сотрудников могут использовать как один конкретный метод, так и их комбинацию. Выбор зависит от целей обучения, специфики деятельности компании, наличия доступных ресурсов.

Особенности применения принципов андрагогики в корпоративном обучении

Идеи и положения андрагогики можно внедрять при планировании и организации обучения сотрудников для их развития и профессионального роста. Рекомендуется использовать следующие принципы:

1. Совместная работа ученика и учителя. Взрослым нравится вникать во все процессы, поэтому можно привлекать их уже на этапе планирования учебной программы. В процессе непосредственного обучения рекомендуется поощрять участие учеников в коррекции образовательного курса, выявлении пробелов. После завершения обучения необходимо запросить обратную связь у обучающихся.

2. Предоставление возможности действовать самостоятельно. Сотрудники имеют рабочие обязанности, а в нерабочее время занимаются семьей, домом, хобби. Именно поэтому важно дать взрослым ученикам возможность самостоятельно планировать время для учебы. Современные технологии и цифровые инструменты предоставляют такую возможность.

3. Использование реальных обучающих примеров. В обучающий курс необходимо включать как можно больше практических, реальных моментов. Взрослые ученики стремятся понимать, как новые знания и умения помогут им принимать решения в рабочих процессах. Обучение должно давать ответы на такие вопросы.

При разработке обучающих программ для взрослых важно помнить, что для этого не нужно адаптировать школьные форматы. С этой группой обучающихся нужно работать совсем по-другому, с учетом из мотивации, опыта, намерений.

Формирование индивидуальных планов развития сотрудников с помощью сервиса Jinn

Чтобы понять, что именно должно входить в состав учебной программы, необходимо определить, какие именно знания и навыки требуются конкретному сотруднику. Для этого составляют индивидуальные планы профессионального развития сотрудников. Такой документ содержит пошаговые инструкции с перечнем необходимых действий, которые нужно предпринять для достижения зафиксированных целей.

Создание ИПР – сложный процесс, требующий внимания к деталям. Сервис Jinn предлагает инструменты для создания планов с четкой и понятной структурой. Система отслеживает выполнение зафиксированных действий и отправляет напоминания сотрудникам, если они забывают выполнять обозначенные задачи.