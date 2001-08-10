Как грамотно настроить и запустить рекламу в Яндекс Директе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Запущенная без должной подготовки контекстная реклама зачастую не оправдывает вложений. Чтобы она работала на бизнес, а не против него, необходимо заранее выстроить четкую систему – правильно подобрать запросы и настроить аналитику.
Формирование семантического ядра и фильтрация трафика
Основу любой кампании составляет грамотно собранное семантическое ядро. Запросы выгружают через Яндекс Wordstat, затем исключают нерелевантные формулировки и группируют оставшиеся по смысловым кластерам. В одной группе должны быть только фразы с одинаковым пользовательским намерением. Параллельно прорабатывают минус‑слова (слова, по запросам с которыми реклама не будет показываться). Сначала в список включают общие стоп-слова, например, «бесплатно», «скачать», «реферат». Затем в этот перечень добавляют узкоспециализированные запросы под нишу. Такой подход позволяет свести к минимуму показы по нецелевым запросам и не тратить деньги на пустые клики.
Если в одном кластере объединить фразы с разными намерениями пользователя (к примеру, коммерческие и информационные запросы) это может ухудшить CTR и увеличить стоимость клика. Правильная настройка Яндекс.Директа предполагает, что каждая группа объявлений решает одну конкретную задачу пользователя.предполагает,
Настройка целей в Яндекс Метрике
Цели в Метрике фиксируют важные для бизнеса действия: отправку формы, клик по номеру телефона, переход в корзину и т. д. Без них невозможно объективно оценить отдачу от рекламы.
Отсутствие целей способно привести к следующим проблемам:
- невыполнимости расчета реальной стоимости заявки;
- отсутствию базы для оптимизации ставок по конверсиям;
- невозможности выявить неэффективные группы объявлений.
Релевантность цепочки и контроль на старте
Чтобы реклама была эффективной, запрос, объявление и страница должны подходить друг другу. В противном случае пользователи быстро уходят, клики становятся дороже, а рекламу видит меньше людей. Например, по запросу «записаться к стоматологу» пользователь должен видеть релевантное объявление и сразу попадать на страницу с возможностью записи.
В первые 7-14 дней происходит накопление статистики. В этот период необходимо отслеживать CTR, цену клика, отказы и стоимость заявки по группам, отключать слабые кластеры и перераспределять бюджет. Радикальные решения лучше отложить до сбора достаточного объема данных. После оптимизации алгоритмов результаты станут более стабильными, при этом рекламодатель должен и дальше продолжать дорабатывать семантику и посадочные страницы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темыдо 2021 года
Это читают
09:31 Сегодня Новый комплекс по утилизации древесных отходов заработал в Южно-Сахалинске
09:04 Сегодня Сахалинцы провели акцию "Мы за мир" ко Дню победы над Японией
09:11 Сегодня Исследование ВТБ: на Дальнем Востоке живут самые технологически продвинутые пенсионеры
09:15 Сегодня Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у берегов Итурупа
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
15:33 28 Августа Южносахалинец на спорткаре задержан за вождение в состоянии наркотического опьянения
16:50 28 Августа Кадровый центр Сахалина оказал с начала года более 380 мер поддержки участникам СВО и их семьям
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
13:04 7 Августа Следственные органы Сахалина раскрыли сеть организованной проституции
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
Выбор редакции
- 10:52 Сегодня В городском парке Южно-Сахалинска за год выпили более 140 тысяч стаканов минеральной воды
- 14:17 Вчера Сахалинцам напомнили о правилах утилизации батареек и ртутьсодержащих ламп
- 18:30 2 Сентября Для клиентов Росводоканала действует акция с возвратом 5% за услуги водоснабжения и водоотведения
- 15:50 2 Сентября Выставка «Сказки народов России» открылась в главной библиотеке Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?