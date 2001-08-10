Как грамотно настроить и запустить рекламу в Яндекс Директе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Запущенная без должной подготовки контекстная реклама зачастую не оправдывает вложений. Чтобы она работала на бизнес, а не против него, необходимо заранее выстроить четкую систему – правильно подобрать запросы и настроить аналитику.

Формирование семантического ядра и фильтрация трафика

Основу любой кампании составляет грамотно собранное семантическое ядро. Запросы выгружают через Яндекс Wordstat, затем исключают нерелевантные формулировки и группируют оставшиеся по смысловым кластерам. В одной группе должны быть только фразы с одинаковым пользовательским намерением. Параллельно прорабатывают минус‑слова (слова, по запросам с которыми реклама не будет показываться). Сначала в список включают общие стоп-слова, например, «бесплатно», «скачать», «реферат». Затем в этот перечень добавляют узкоспециализированные запросы под нишу. Такой подход позволяет свести к минимуму показы по нецелевым запросам и не тратить деньги на пустые клики.

Если в одном кластере объединить фразы с разными намерениями пользователя (к примеру, коммерческие и информационные запросы) это может ухудшить CTR и увеличить стоимость клика. Правильная настройка Яндекс.Директа предполагает, что каждая группа объявлений решает одну конкретную задачу пользователя.предполагает,

Настройка целей в Яндекс Метрике

Цели в Метрике фиксируют важные для бизнеса действия: отправку формы, клик по номеру телефона, переход в корзину и т. д. Без них невозможно объективно оценить отдачу от рекламы.

Отсутствие целей способно привести к следующим проблемам:

невыполнимости расчета реальной стоимости заявки;

отсутствию базы для оптимизации ставок по конверсиям;

невозможности выявить неэффективные группы объявлений.

Релевантность цепочки и контроль на старте

Чтобы реклама была эффективной, запрос, объявление и страница должны подходить друг другу. В противном случае пользователи быстро уходят, клики становятся дороже, а рекламу видит меньше людей. Например, по запросу «записаться к стоматологу» пользователь должен видеть релевантное объявление и сразу попадать на страницу с возможностью записи.

В первые 7-14 дней происходит накопление статистики. В этот период необходимо отслеживать CTR, цену клика, отказы и стоимость заявки по группам, отключать слабые кластеры и перераспределять бюджет. Радикальные решения лучше отложить до сбора достаточного объема данных. После оптимизации алгоритмов результаты станут более стабильными, при этом рекламодатель должен и дальше продолжать дорабатывать семантику и посадочные страницы.