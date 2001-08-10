Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корректировка реализации нужна, когда после отгрузки стороны согласовали изменение цены, количества или общей стоимости товаров, работ или услуг. В 1С Бухгалтерии для этого используется отдельный документ, который позволяет изменить показатели исходной продажи, сформировать необходимые бухгалтерские записи и, если операция облагается НДС, оформить корректировочный счет-фактуру.

Важно отличать корректировку по согласованию сторон от исправления ошибки. Если первоначальный документ был оформлен правильно, но позднее цена или количество изменились по договоренности с покупателем, применяется корректировка. Если же в исходных данных была техническая или арифметическая ошибка, используется сценарий исправления первичных документов. Корректировочный счет-фактура при простом исправлении ошибки не применяется.

Все основные операции можно выполнить в 1С Бухгалтерия 8. Ниже разберем, как делать уменьшение и увеличение стоимости, чем отличаются текущий и прошлый период и как проверить результат.

Корректировка реализации в сторону уменьшения

Уменьшение возникает, например, если продавец предоставил покупателю скидку после отгрузки, уменьшил цену или стороны согласовали меньшее количество поставленных товаров.

Корректировка реализации в 1С в такой ситуации создается на основании исходного документа продажи. В 1С Бухгалтерии можно выделить реализацию и выбрать «Создать на основании» → «Корректировка реализации». Программа автоматически переносит сведения исходной операции в новый документ.

В качестве вида операции при изменении согласованной стоимости используется «Корректировка по согласованию сторон». Такой вариант применяется, когда исходная реализация была оформлена правильно, а изменение появилось позднее.

Корректировка реализации в сторону уменьшения в текущем периоде

В новом документе указывают дату, основание изменения и новые показатели. Программа показывает значения до и после корректировки.

Например, первоначально было продано 10 единиц товара по 10 000 рублей. Если стороны договорились снизить цену до 9 000 рублей, в строке после изменения указывают новую стоимость.

После проведения бухгалтерия отражает разницу между исходной и скорректированной суммой. Если продажа облагается НДС, изменение влияет и на сумму налога.

Проводки

Конкретная проводка зависит от вида реализации, используемых счетов и настроек учета.

При уменьшении стоимости обычно сторнируется соответствующая часть выручки и НДС. Поэтому при проверке движений нужно смотреть не только итог по расчетам с покупателем, но и счета доходов и налога.

Не стоит вручную делать операцию по счетам, если корректировка может быть оформлена штатным документом 1С. Иначе бухгалтерский и налоговый учет могут разойтись.

Выставление корректировочного СФ покупателю

Если изменение стоимости относится к облагаемой НДС реализации, продавец оформляет корректировочный счет-фактуру.

По действующим правилам такой счет-фактура выставляется при изменении стоимости ранее отгруженных товаров, работ, услуг или имущественных прав. Как правило, основанием служит документ, подтверждающий согласие покупателя или факт соответствующего изменения.

В 1С после заполнения корректировки можно зарегистрировать корректировочный счет-фактуру. При электронном документообороте также может применяться универсальный корректировочный документ – УКД. В актуальной 1С Бухгалтерии предусмотрен переключатель для формирования УКД в соответствующем формате.

Подробнее о работе с налогом и счетами-фактурами можно прочитать в статье 1С Бухгалтерия: учет НДС.

Принятие НДС к вычету при уменьшении суммы реализации

При уменьшении стоимости у продавца появляется право на вычет разницы между НДС до и после изменения при соблюдении предусмотренных НК РФ условий.

Корректировочный счет-фактура является основанием для такого вычета. Регистрация документа в книге покупок выполняется по правилам учета НДС.

После проведения обязательно проверьте книгу покупок за соответствующий период, особенно если изменение произошло на границе кварталов.

Корректировка реализации в сторону уменьшения за прошлый период

Если стороны согласовали уменьшение уже после окончания года или другого отчетного периода, нельзя просто открыть старую реализацию и изменить сумму.

Корректировка по согласованию сторон считается новым обстоятельством, возникшим после первоначального факта хозяйственной жизни. Для 1С Бухгалтерии существуют отдельные сценарии отражения уменьшения реализации прошлого года.

Бухгалтерское отражение и налоговый учет в такой ситуации зависят от характера изменения и периода. В типовом сценарии 1С может отражать результат бухгалтерского учета датой текущего документа.

Перед проведением такой операции особенно важно не путать изменение условий сделки с исправлением ошибки прошлого периода.

Корректировка реализации в сторону увеличения

Увеличение оформляется, если после отгрузки стороны согласовали более высокую цену или увеличили количество товаров, работ либо услуг.

Документ создается тем же способом – на основании исходной реализации. В строках после изменения указываются новые показатели, превышающие первоначальные.

Программа рассчитывает положительную разницу и отражает увеличение расчетов с покупателем, дохода и НДС, если операция облагается налогом.

Для продавца увеличение стоимости обычно приводит к дополнительной сумме НДС к начислению. Поэтому важно проверить не только бухгалтерские движения, но и книгу продаж.

Корректировка реализации в сторону увеличения за прошлый период

Если стоимость увеличилась уже после завершения прошлого года, используется механизм корректировки прошлогодней реализации.

1С отдельно рассматривает подобную ситуацию как новое обстоятельство текущего периода в отношении хозяйственной операции прошлого года. Это отличает ее от случая, когда в старом документе изначально была допущена ошибка.

Поэтому редактировать старую продажу непосредственно не следует. Нужно создать новый корректирующий документ и определить правильный способ отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Как создать корректировку реализации

Наиболее безопасный способ – создавать документ непосредственно из исходной продажи.

Откройте раздел «Продажи», найдите нужную реализацию, выделите ее и выберите «Создать на основании» → «Корректировка реализации». В полном интерфейсе журнал корректировок также доступен через раздел продаж.

Далее нужно:

проверить исходный документ и контрагента; выбрать вид операции; указать основание изменения; внести новые цену, количество или сумму; проверить НДС; провести документ; при необходимости оформить корректировочный счет-фактуру или УКД.

Если требуется сделать исправление ошибки, а не изменение по соглашению сторон, нужно выбирать соответствующий вид операции. Это принципиально важно для дальнейшего учета.

Как оформить уменьшение и увеличение

В обоих случаях пользователь работает с колонками показателей до и после изменения.

Если стоимость уменьшается, новое значение указывается ниже первоначального. Если увеличивается – выше. Бухгалтерия рассчитывает разницу автоматически.

Не следует вручную вводить отрицательную реализацию ради уменьшения стоимости. Штатный механизм корректировки позволяет связать изменение с первоначальной продажей и правильно отразить НДС.

То же относится к увеличению: создавать еще одну обычную продажу только на разницу не всегда правильно, если экономически речь идет именно об изменении стоимости ранее отгруженного товара.

Текущий и прошлый период: что меняется

Главное отличие связано не с интерфейсом документа, а с правилами отражения операции.

Если договоренность об изменении стоимости появилась в текущем периоде и исходная продажа также относится к нему, корректировка обычно отражается без необходимости затрагивать закрытый год.

Если изменение касается реализации прошлых периодов, бухгалтеру нужно определить, является ли это новой договоренностью сторон или исправлением ранее допущенной ошибки.

Корректировка по согласованию сторон – это новая информация, которой не существовало на дату первоначальной операции. Ошибка означает, что сведения были неверными уже тогда.

От правильной классификации зависит отражение в бухгалтерском и налоговом учете, а также оформление счетов-фактур.

Как проверить результат после проведения

После проведения документа откройте его движения.

Сначала проверьте расчеты с покупателем: задолженность должна уменьшиться или увеличиться на ожидаемую сумму.

Затем посмотрите изменение выручки и НДС. Если используется корректировочный счет-фактура, проверьте его регистрацию.

Для уменьшения налога важно проконтролировать книгу покупок, для увеличения – книгу продаж. Если изменение приходится на другой квартал, особенно внимательно проверьте период регистрации.

Также сравните печатную форму с соглашением или иным первичным основанием. Количество, цена, стоимость без НДС, сумма налога и итог должны совпадать.

Типичные ошибки

Одна из основных ошибок – выбирать корректировку там, где на самом деле требуется исправление исходного документа. Если цена была указана неверно из-за технической ошибки, это не то же самое, что последующая скидка покупателю.

Вторая ошибка – непосредственно изменять проведенную реализацию прошлого периода. Такое действие может поменять уже сформированную отчетность.

Третья ошибка – сделать бухгалтерскую операцию вручную и забыть о НДС. В результате проводка будет присутствовать, а книга покупок или продаж останется без необходимых записей.

Четвертая проблема – отсутствие основания. Изменение стоимости по соглашению сторон должно иметь документальное подтверждение.

Также необходимо внимательно работать с повторными корректировками. Если стоимость изменяется второй раз, новый корректировочный счет-фактура формируется с учетом показателей предыдущего корректировочного документа.

Итоги

Корректировка реализации в 1С применяется, когда после первоначальной продажи меняется согласованная стоимость товаров, работ или услуг. Документ лучше создавать на основании исходной реализации: тогда программа автоматически связывает операции и рассчитывает разницу.

При уменьшении стоимости нужно проверить выручку, расчеты с покупателем, НДС и книгу покупок. При увеличении – дополнительный доход, НДС и книгу продаж.

Особенно внимательно нужно работать с прошлыми периодами. Сначала определите, что произошло: новая договоренность сторон или исправление первоначальной ошибки. Только после этого выбирайте вид операции в программе.

Такой порядок позволяет корректно отразить изменение одновременно в бухгалтерском учете, расчетах с контрагентом и НДС, не переписывая исходную продажу вручную.

Вопросы и ответы

Когда нужна корректировка реализации в 1С Бухгалтерия?

Когда после правильно оформленной продажи стороны изменили цену, количество или стоимость и это изменение нужно зарегистрировать в учете.

Чем корректировка отличается от исправления?

Корректировка отражает новое обстоятельство, возникшее после реализации. Исправление устраняет ошибку, которая уже существовала в исходном документе.

Можно ли изменить старую реализацию вручную?

Для уже закрытого периода этого делать не стоит. Безопаснее использовать специальный документ, который сохранит связь с исходной операцией.

Нужно ли выставлять корректировочный счет-фактуру при уменьшении цены?

Если первоначальная операция облагается НДС и выполняются условия для оформления корректировочного счета-фактуры, продавец его выставляет.

Где находится документ?

В полном интерфейсе 1С Бухгалтерии он доступен в разделе «Продажи» → «Корректировка реализации». Его также удобно создавать на основании исходной реализации.

Можно ли провести повторную корректировку?

Да. Если стоимость меняется повторно, используются актуальные показатели после предыдущей корректировки, а корректировочный счет-фактура оформляется по соответствующим правилам.

Чем отличается механизм в УТ или ERP?

В УТ и ERP логика документов может отличаться от 1С Бухгалтерии: используются собственные виды корректировок и варианты отражения. Поэтому инструкцию для БП 3.0 нельзя механически переносить в УТ или ERP. Официальная документация 1С описывает для этих систем отдельные сценарии.