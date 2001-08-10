Как подобрать мебель для гостиной по размерам и сценариям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выбор мебели для гостиной стоит начинать с размеров комнаты и реальных сценариев, а не с фотографии готового интерьера. В одном доме здесь преимущественно смотрят фильмы и отдыхают, в другом хранят одежду, документы и посуду, а иногда помещение одновременно используется как рабочая зона. После замеров полезно отметить на плане двери, окна, радиаторы, розетки и участки, где мебель не должна мешать проходу. Если требуется шкаф в гостиную, заранее определяют его назначение: хранение одежды требует одной внутренней организации, книги и коробки - другой. Такой расчет особенно важен для небольших помещений.
Телевизионную зону рассчитывают отдельно. При напольной установке экрана важны высота и ширина поверхности, при настенной - пропорции мебели относительно телевизора и возможность аккуратно провести кабели. Низкая тумба под ТВ может одновременно использоваться для хранения приставок, пультов, документов или настольных игр. При этом лучше не выбирать модель впритык к ширине экрана: небольшие поля по бокам делают композицию спокойнее и оставляют место для техники.
Если нужен дополнительный объем хранения, но высокая мебель перегружает стену, помогают комоды для гостиной. В ящиках удобно разделять небольшие предметы по назначению, а верхнюю поверхность использовать для светильника, декора или временного размещения вещей. Перед покупкой необходимо проверить глубину открытого ящика и убедиться, что он не перекроет проход. Особенно это важно в вытянутых комнатах, где диван и корпусная мебель расположены напротив друг друга. Для семейного использования удобно заранее разделить ящики между категориями или владельцами, чтобы содержимое не смешивалось.
После выбора основных элементов стоит оценить композицию целиком. Высокие предметы лучше не группировать в одной точке, если это не предусмотрено планировкой. Между шкафом, тумбой и комодом можно оставить свободные участки стены, чтобы интерьер не выглядел непрерывной мебельной линией. При разных коллекциях помогает повторение оттенков дерева, цвета фасадов или формы ручек. Такой подход позволяет собирать гостиную постепенно и заменять отдельные элементы без необходимости полностью переделывать помещение. Если планировка нестандартная, полезно перенести размеры на лист бумаги или в простой онлайн-планировщик и отметить дуги открывания дверей. Это помогает увидеть конфликты до покупки: например, выдвинутый ящик может перекрывать проход, а распашная дверца - задевать соседний предмет. Несколько минут такой проверки часто экономят последующую перестановку.
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