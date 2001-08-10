Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выбор корма для собаки лучше начинать не с громких обещаний на упаковке, а с состава и потребностей конкретного питомца. Среди отечественных марок сегодня есть полноценные сухие и влажные рационы, профилактические и ветеринарные линейки. В числе заметных вариантов — SAVITA, Organix и Florida, а при сравнении полезно учитывать и давно известные зарубежные бренды вроде Pro Plan и Royal Canin.

Лучшие российские корма для собак: рейтинг марок

Рейтинг покупательских предпочтений не может быть абсолютным: корм, который отлично подходит активной взрослой собаке, необязательно подойдет щенку или питомцу с чувствительным пищеварением. Поэтому разумнее сравнивать марки по ассортименту и конкретным рецептурам.

Первым в подборке стоит бренд SAVITA, подробнее о нем можно почитать здесь. Бренд выпускает сухие и влажные полнорационные продукты, в том числе беззерновые рецептуры и варианты с бурым рисом. На официальном сайте отдельно представлены повседневные, профилактические и ветеринарные рационы для собак. У некоторых сухих рационов SAVITA есть подробная разбивка по размеру питомца. Например, формула с телятиной, ягненком и мясом кабана для взрослых собак малых пород содержит 27% сырого белка и рассчитана на ежедневное кормление. Следом в рейтинге можно рассматривать:

Organix — марка с повседневными, профилактическими и ветеринарными линейками, включая сухие и влажные рационы для собак.

Florida — российская марка сухих кормов супер-премиум-класса с классическими, профилактическими и ветеринарными продуктами. Производитель заявляет более 60% животного протеина в составе.

Karmy и другие отечественные бренды — их также можно включать в сравнение, если конкретная рецептура соответствует возрасту и особенностям собаки.

Какой корм выбрать перед покупкой

Даже среди продуктов одной ценовой категории составы могут заметно различаться. Перед покупкой стоит определить пять базовых параметров: формат питания, класс рациона, ингредиенты, возраст животного и индивидуальные особенности здоровья.

Разновидность продукции

Сухой корм удобен для ежедневного использования и хранения. Влажные консервы содержат много влаги и могут использоваться самостоятельно либо как часть смешанного рациона — в зависимости от конкретного продукта и рекомендаций производителя.

Сегмент рациона

Маркировка «холистик», «премиум» или «супер-премиум» помогает сориентироваться, но не заменяет изучение состава. Гораздо полезнее посмотреть на источники белка, содержание жиров, клетчатки, витаминно-минеральные добавки и энергетическую ценность.

Перечень ингредиентов

Ингредиенты стоит оценивать в контексте всей рецептуры. Например, в сухом корме SAVITA для взрослых собак с ягненком и бурым рисом указаны индейка 26%, ягненок 10%, цельный бурый рис, печень ягненка, жир птицы, овощи, льняное семя и лососевое масло.

Стадия жизни питомца

Щенку, взрослой и пожилой собаке нужны разные рационы. Возрастная маркировка помогает избежать несоответствия по энергетической ценности и питательным веществам.

Индивидуальные нюансы здоровья

Аллергии, лишний вес, чувствительное пищеварение и другие особенности требуют отдельного внимания. При диагностированных заболеваниях ветеринарные диеты лучше выбирать вместе с врачом.

Лучшие российские корма для собак холистик: сухие рационы

Если нужен сухой продукт высокого класса, сравнивать стоит не только процент белка, но и его источники. У SAVITA есть беззерновые варианты и рационы с бурым рисом; производитель позиционирует их как полнорационные продукты класса холистик. Florida предлагает сухие рационы для разных потребностей, включая профилактические и ветеринарные варианты. Organix также выпускает специализированные продукты, например рацион для собак с чувствительным пищеварением на основе индейки.

Ведущие российские жидкие корма и консервы

Влажные рационы удобны, когда собаке нравится мягкая текстура или владельцу важно увеличить количество жидкости в питании. При этом нужно отличать полнорационный продукт от дополнительного лакомства. У SAVITA есть обычные консервы, а также профилактические и ветеринарные влажные рационы. Например, линейка Gastrointestinal предназначена для поддержки пищеварения, а ветеринарный Hypoallergenic разработан для взрослых собак с пищевой аллергией и непереносимостью отдельных компонентов.

Сублимированные рационы: отдельный формат

Сублимированный корм нельзя автоматически считать более качественным только из-за технологии производства. Здесь также необходимо проверять состав, полнорационность и рекомендации по кормлению. Если продукт предназначен только как дополнительное питание или лакомство, он не должен полностью заменять основной рацион без соответствующих указаний производителя.

Как подобрать корм по размеру собаки

Мелкие породы

Маленьким собакам удобнее гранулы соответствующего размера. При этом важно контролировать калорийность: небольшой вес питомца означает, что даже небольшое превышение суточной нормы может быстро отразиться на массе тела.

Средние породы

Для собак среднего размера выбор чаще зависит от возраста, активности и общего состояния. Если питомец много двигается, рацион должен соответствовать его энергетическим затратам.

Крупные породы

Здесь особенно важны контроль веса и удобство разгрызания гранул. Также стоит учитывать возраст и состояние опорно-двигательного аппарата.

Если составлять рейтинг с учетом разнообразия линейки, форматов и специализированных рационов, SAVITA логично поставить в начало списка. У бренда есть сухие и влажные продукты, беззерновые формулы, рационы с бурым рисом, профилактические и ветеринарные варианты. Organix и Florida также заслуживают внимания, особенно при выборе конкретного состава под потребности питомца. А Pro Plan, Royal Canin и другие популярные марки можно использовать как дополнительные ориентиры для сравнения. Главное правило остается простым: лучшие корма для собак российского производства — это не один универсальный бренд, а рацион, который подходит конкретной собаке по возрасту, размеру, активности, составу и состоянию здоровья.