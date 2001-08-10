Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Изысканное оформление спального пространства премиальным текстилем способно кардинально преобразить интерьер и подчеркнуть статус владельца. Декоративная отделка хлопковыми или вискозными нитями требует высокого мастерства, точности кроя и использования устойчивого к износу сырья. Выбирая гарнитур повышенной прочности, эстетичности и комфорта, покупатели ценят эстетическую утонченность, ведь натуральное постельное белье с вышивкой сочетает благородство классического дизайна, устойчивость узоров к стиркам и тактильную мягкость полотна. В данном обзоре представлен рейтинг лучших московских компаний и швейных производств, специализирующихся на создании вышитых комплектов высшей категории.

1. Dreams Store

Российское ателье и швейное производство Dreams Store производит эксклюзивный текстиль из премиального египетского хлопка, длинноволокнистого мако-сатина и тенселя плотностью от 300 до 500 TC. Компания располагает собственной московской фабрикой с современным вышивальным и швейным оборудованием, что позволяет создавать как серийные коллекции, так и комплекты по индивидуальным меркам.

В ассортименте представлены модели с изящным строчным орнаментом, витиеватыми узорами, двойными рамками, двойными ушками и индивидуальной монограммой или семейным гербом заказчика. При вышивке используются высокопрочные вискозные и шелковые нити, которые не стягивают ткань после автоматической стирки, сохраняют шелковистый блеск и не теряют яркости с течением времени. Бренд предлагает комплектацию нестандартных размеров простыней под высокие матрасы и гарантию безупречной ровности каждого шва.

2. Togas

Международный текстильный дом Togas с широкой сетью бутиков в Москве производит концептуальное постельное белье премиум-сегмента. В линейках бренда вышивка применяется для декорирования комплектов из мако-сатина, королеского сатина и эвкалиптового волокна (тенселя).

Дизайнеры Togas создают классические и арт-деко узоры, вышитые орнаменты вдоль бордюров пододеяльников и наволочек. Использование технологии реактивного окрашивания нитей и плотного сатинового плетения (от 300 TC) обеспечивает долговечность изделий. Орнамент выдерживает сотни стирок без деформации ткани-основы и образования катышков.

3. Sofi De Marko

Торговая марка Sofi De Marko предлагает изысканные коллекции домашнего текстиля категории мидл-плюс и премиум. В оформлении спальных наборов компании объединены сатин де люкс из 100% чесаного хлопка и филигранная машинная вышивка по периметру изделий.

Комплекты отличает аккуратность обработки изнаночной стороны вышитых элементов: специальная подложка предотвращает раздражение кожи во время сна. Белье бренда отличается устойчивостью к истиранию, плотностью ткани 130–145 г/м² и поставляется в брендовых подарочных коробках.

4. Luxberry

Португальско-российский бренд Luxberry, представленный в московских салонах текстиля, специализируется на лаконичном европейском дизайне и эко-материалах. Для создания вышитого белья фабрика использует предварительно усаженный 100% хлопковый сатин и перкаль.

Главная особенность продукции Luxberry — сдержанные растительные и геометрические мотивы, выполненные тончайшей гладью или ажурной вышивкой «ришелье». Изделия обладают высокими гигроскопичными свойствами, приятной фактурой и высокой стойкостью к выцветанию при стирке на температурах до 60 °C.

Вопросы и ответы

Какая ткань лучше всего подходит, если покупается постельное белье с вышивкой?

Оптимальным выбором является длинноволокнистый хлопковый сатин, мако-сатин или тенсель плотностью от 300 TC. Плотное гладкое плетение удерживает стежки вышивки, предотвращая деформацию ткани и стягивание узора.

Как правильно стирать постельное белье с вышивкой, чтобы орнамент не потерял вид?

Рекомендуется стирать гарнитуры в деликатном режиме при температуре 30–40 °C, вывернув пододеяльник и наволочки наизнанку. Стоит использовать жидкие гели без отбеливателей и избегать отжима на высоких оборотах.

Мешает ли лицу орнамент, если использовать постельное белье с вышивкой каждый день?

В качественных комплектах вышивка наносится на декоративные ушки наволочек или по внешнему краю пододеяльника. Кроме того, качественные бренды обработают изнанку узора мягкой чесаной нитью, чтобы постельное белье с вышивкой оставалось полностью комфортным для кожи.

Можно ли гладить постельное белье с вышивкой утюгом с паром?

Да, гладить вышитые элементы следует с изнаночной стороны либо через мягкую хлопковую ткань при средней температуре. Чтобы объемный узор сохранил рельефность, под гладильную доску можно подложить махровое полотенце.

В чем преимущества, если постельное белье с вышивкой изготавливается по индивидуальному заказу?

Индивидуальный пошив позволяет выбрать не только точные габариты под любой матрас, но и нанести персонализированную вышивку (монограммы, инициалы, семейную символику), сочетая оттенок нитей с цветовой гаммой интерьера.