Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корпоративный бомбер может быть одинаковым для всей команды, но это не единственный вариант. Персонализация по отделам помогает сделать мерч более интересным и дает сотрудникам ощущение принадлежности не только к компании, но и к своей команде.

При этом важно сохранить единый фирменный стиль. Если каждый отдел получит совершенно разный дизайн, коллекция быстро потеряет целостность. Оптимальный подход — оставить общую модель, базовые цвета и ключевые элементы бренда, а различия перенести в небольшие детали.

Разберем, как персонализировать бомберы для разных подразделений и не превратить корпоративный мерч в набор несвязанных вещей.

Сначала создайте единую основу коллекции

Персонализация должна строиться на общей дизайн-системе. До разработки вариантов для маркетинга, продаж, разработки или других подразделений стоит определить базовые параметры.

Одинаковыми для всей команды могут оставаться:

модель бомбера;

материал;

основной цвет;

расположение логотипа;

фурнитура;

стиль графики;

тип нанесения.

А персональными — отдельные надписи, цвета, нашивки или символы.

Такой принцип помогает сохранить узнаваемость бренда, даже если сотрудники разных отделов носят немного отличающиеся версии.

При выборе основы можно заранее посмотреть, какие фирменные бомберы подходят под нужный стиль, сезон и формат брендирования. От конструкции изделия будет зависеть, где удобно размещать дополнительные элементы для персонализации.

Название отдела как часть дизайна

Самый простой способ различать модели — добавить название подразделения.

Например:

Marketing;

Sales;

Design;

Development;

Product;

Support;

HR;

Operations.

Надпись необязательно делать крупной. Небольшое название на груди, рукаве или около кармана выглядит аккуратнее и позволяет использовать бомбер вне офиса.

Особенно хорошо такой подход работает, если компания использует единый шрифт и одинаковую композицию для всех отделов.

Используйте разные акцентные цвета

Еще один способ персонализации — закрепить за каждым подразделением свой дополнительный оттенок.

Например:

основной цвет бомбера — графитовый для всех;

маркетинг — оранжевый акцент;

разработка — синий;

продажи — зеленый;

дизайн — фиолетовый.

Цвет можно использовать точечно:

в вышивке;

на манжетах;

в полосе на воротнике;

на внутренней части изделия;

в небольшом графическом элементе.

Не стоит делать для каждого отдела полностью разный цвет бомбера, если задача — сохранить общую корпоративную коллекцию.

Добавьте символ для каждого подразделения

Вместо текста можно разработать небольшие графические знаки.

Например, для отделов это могут быть:

абстрактные геометрические символы;

пиктограммы;

буквы;

монограммы;

элементы фирменного паттерна.

Важно, чтобы символика была выполнена в едином стиле.

Если один отдел получает детальную иллюстрацию, а другой — обычную букву, коллекция будет выглядеть случайной.

Лучше заранее задать правила: одинаковый размер, толщина линий, количество цветов и место размещения.

Персонализируйте рукава

Рукав удобен для дополнительной информации, которая не должна доминировать в дизайне.

На нем можно разместить:

название отдела;

короткое сокращение;

внутренний код команды;

дату создания подразделения;

небольшой символ.

Например, основной логотип компании располагается на груди, а на левом рукаве появляется обозначение команды.

Так фирменная принадлежность остается основной, а персонализация — второстепенной.

Используйте нашивки

Нашивки особенно органично смотрятся на бомберах и позволяют сделать дизайн более выразительным.

Для каждого отдела можно создать свою нашивку, сохранив одинаковую форму и стилистику.

Например:

круглая форма для всех;

фирменная палитра;

название подразделения;

небольшой знак;

единый шрифт.

Еще один вариант — сделать базовый бомбер одинаковым, а нашивки использовать как съемный или дополнительный элемент.

Так можно обновлять мерч без полного изменения всей коллекции.

Добавьте внутренние фразы команды

У каждого отдела со временем появляются свои выражения, шутки и профессиональные формулировки.

Их можно использовать в дизайне, если они понятны сотрудникам и не выглядят слишком ситуативно.

Например, короткую фразу можно разместить:

на спине;

внутри воротника;

на внутренней стороне бомбера;

на рукаве.

Но лучше избегать слишком специфических шуток, которые будут понятны только нескольким людям или быстро потеряют актуальность.

Используйте профессиональную специфику

Персонализация может отражать особенности работы каждого подразделения.

Для разработчиков подойдут визуальные отсылки к коду, интерфейсам или технической графике.

Для дизайнеров — сетки, типографика, абстрактные формы.

Для отдела продаж — динамичные графические элементы или короткие фразы, связанные с результатом.

Для HR — символы команды, коммуникации и людей.

При этом не стоит делать дизайн слишком буквальным. Иконка телефонной трубки для отдела продаж или огромная шестеренка для технической команды могут выглядеть как элемент униформы, а не современного мерча.

Сделайте разные надписи на спине

Спина дает больше пространства для дизайна, поэтому здесь можно создать отдельную композицию для каждого отдела.

Например:

MARKETING TEAM

небольшая графика

название компании

или:

PRODUCT

короткий слоган команды

год

При этом размер и расположение элементов лучше оставить одинаковыми для всей серии.

Так сотрудники разных подразделений получают уникальный дизайн, но коллекция сохраняет единый характер.

Добавьте номер или код команды

Если хочется минималистичной персонализации, можно использовать номера.

Например:

01 — Product;

02 — Marketing;

03 — Sales;

04 — Design.

Цифры можно разместить на рукаве, груди или спине.

Такой прием напоминает спортивную и streetwear-одежду и позволяет избежать длинных корпоративных надписей.

Главное — чтобы система номеров имела понятную внутреннюю логику.

Используйте инициалы подразделения

Вместо полного названия можно применять сокращения:

MKT;

DEV;

UX;

HR;

PR;

OPS.

Они хорошо подходят для небольшой вышивки или нашивки.

Но необходимо учитывать, насколько сокращение понятно самой команде. Если аббревиатура выглядит случайным набором букв, дизайн может потерять смысл.

Персонализируйте под конкретный проект

Иногда логичнее делить мерч не по отделам, а по проектным командам.

Например, сотрудники маркетинга, разработки и дизайна могут вместе работать над одним продуктом. Для них можно создать отдельный бомбер, связанный именно с проектом.

На одежде можно указать:

название проекта;

дату запуска;

номер версии;

внутренний код;

специальную графику.

Такой мерч особенно хорошо работает после завершения крупного проекта или успешного запуска продукта.

Не забывайте о сотрудниках, работающих между отделами

Современная структура компаний не всегда строго разделена. Один специалист может работать сразу с несколькими командами.

Поэтому персонализацию не стоит превращать в обязательную маркировку.

Лучше воспринимать ее как дополнительный элемент дизайна и дать сотрудникам возможность выбрать:

общий корпоративный вариант;

версию своего отдела;

версию конкретного проекта.

Так мерч остается приятным подарком, а не рабочей формой.

Можно ли добавлять имена

Для небольшой команды персональная вышивка имени или инициалов может сделать бомбер особенно ценным.

Имя можно расположить:

на груди;

около кармана;

на рукаве;

внутри воротника.

Однако у такой персонализации есть ограничения.

Индивидуальное производство сложнее организовать, а бомбер нельзя будет передать другому сотруднику. Поэтому именные версии лучше использовать для небольших команд, руководителей или специальных подарков.

Персонализация по должности — не всегда хорошая идея

На первый взгляд надписи «CEO», «Designer», «Developer» или «Manager» могут показаться интересными.

Но должности меняются, а сотрудник может перейти в другой отдел. Кроме того, не каждый захочет носить одежду с обозначением своей позиции вне офиса.

Поэтому для долгосрочного мерча принадлежность к команде обычно практичнее должности.

Сохраняйте один уровень брендирования

Если корпоративный логотип небольшой и минималистичный, персональные элементы тоже должны быть сдержанными.

Не стоит добавлять к маленькой вышивке огромную надпись отдела на всю спину, если такая стилистика не предусмотрена концепцией.

Перед разработкой полезно определить визуальную иерархию:

бренд компании; общая концепция коллекции; обозначение отдела; дополнительные персональные элементы.

Так дизайн будет восприниматься последовательно.

Не используйте слишком много отличий одновременно

Есть соблазн одновременно сделать для каждого отдела свой цвет, символ, надпись, номер и слоган.

В результате бомберы будут выглядеть как изделия разных брендов.

Для персонализации достаточно одного-двух приемов.

Например:

Вариант 1: общий бомбер + разные цвета вышивки.

Вариант 2: общий бомбер + название отдела на рукаве.

Вариант 3: одинаковая основа + отдельные нашивки.

Вариант 4: единая модель + разные графические элементы на спине.

Чем проще система, тем легче масштабировать ее при появлении новых подразделений.

Продумайте дизайн новых отделов заранее

Если компания растет, со временем могут появиться новые команды.

Поэтому система персонализации должна позволять легко создать еще один вариант.

Например, если отделы различаются цветом, стоит заранее сформировать дополнительную палитру.

Если используются символы, нужно определить правила их построения.

Если основой служат номера — оставить возможность добавлять новые значения.

Это позволит через год заказать дополнительную серию без полного редизайна корпоративного мерча.

Как сделать разные бомберы частью одной коллекции

Для сохранения единого стиля можно зафиксировать несколько неизменных элементов:

одну модель;

одинаковое положение логотипа;

общую базовую палитру;

одинаковый размер вышивки;

единую типографику;

одинаковую технологию нанесения;

одно место для обозначения отдела.

Различаться будет только один заранее выбранный элемент.

Например, у всех бомбер графитовый, белый логотип находится слева на груди, а цветная вышивка с названием команды располагается на рукаве.

Так коллекция выглядит цельно даже при большом количестве подразделений.

Учитывайте количество сотрудников в каждом отделе

До запуска производства нужно проверить тиражи.

Если в одном подразделении работает 50 человек, а в другом — трое, отдельное производство может иметь разные условия по стоимости.

Поэтому для небольших отделов практичнее использовать персонализацию, которая легко меняется без перестройки всей модели:

вышивку;

нашивку;

небольшой принт;

индивидуальную маркировку.

Основную конструкцию изделия при этом лучше оставить общей.

Дайте сотрудникам выбрать вариант

Персонализация работает лучше, когда она не навязана.

Если есть возможность, сотрудникам можно предложить несколько вариантов:

общий корпоративный бомбер;

версия своего отдела;

минималистичный вариант без обозначения команды.

Так человек получает вещь, которая соответствует его стилю, и вероятность регулярной носки повышается.

Проверьте дизайн на образцах

Перед запуском всех вариантов стоит изготовить хотя бы несколько тестовых изделий.

Нужно проверить:

размер надписей;

оттенки цветов;

качество вышивки или печати;

расположение элементов;

читаемость названий отделов;

сочетание персонализации с корпоративным логотипом.

Особенно важно сравнить несколько бомберов рядом. Иногда каждый вариант отдельно выглядит хорошо, но вместе они не воспринимаются как единая коллекция.

Какие ошибки встречаются чаще всего

Полностью разный дизайн для каждого отдела

Теряется связь с общей айдентикой компании.

Слишком крупные названия команд

Бомбер начинает выглядеть как рабочая форма.

Чрезмерное количество символики

Логотип, отдел, должность, номер и слоган одновременно перегружают изделие.

Случайные цвета

Если акцентные оттенки не связаны с фирменной палитрой, коллекция становится визуально разрозненной.

Слишком сложная персонализация

Чем больше индивидуальных элементов, тем труднее производить дополнительные партии и мерч для новых сотрудников.

Какой подход выбрать

Для большинства компаний хорошо работает простая система: одна модель бомбера для всех сотрудников плюс один отличительный элемент для каждого отдела.

Например, можно использовать разные цвета небольшой вышивки или отдельные нашивки с названием команды. Такой дизайн легко производить, обновлять и масштабировать.

Если хочется более выразительной коллекции, можно разработать индивидуальную графику для подразделений, но сохранить единый стиль, размеры и расположение элементов.

Персонализация должна усиливать команду, а не делить ее

Главная задача такого мерча — подчеркнуть индивидуальность подразделений, сохранив ощущение общей компании.

Поэтому корпоративный бренд должен оставаться основой дизайна, а различия между командами — дополнительным уровнем.

Если соблюдать этот баланс, сотрудники получают более личный и интересный мерч, а компания — цельную коллекцию, которую легко использовать в офисе, на мероприятиях, съемках и в повседневной жизни.