Краны шаровые с приводом: как работают и где применяются

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Шаровые краны с приводом используют там, где недостаточно обычного ручного управления трубопроводом. Они позволяют дистанционно открывать и закрывать поток рабочей среды, а при подключении к системе автоматизации — управлять запорной арматурой по заданному алгоритму. Такие решения применяют на промышленных предприятиях, в инженерных системах зданий, коммунальном хозяйстве и технологических установках. Выбор конкретного исполнения зависит от среды, давления, температуры, диаметра трубопровода и требуемой скорости срабатывания.

Как устроен шаровой кран с приводом

Основой конструкции остается шаровой затвор с проходным отверстием. При повороте шара на 90 градусов отверстие совмещается с трубопроводом, и рабочая среда проходит через арматуру. При повороте в обратное положение проход перекрывается. Привод берет на себя работу, которую в обычном кране выполняет оператор. Он поворачивает затвор по команде системы управления, поэтому персоналу не требуется находиться непосредственно возле трубопровода. Это особенно удобно на удаленных участках, в помещениях с ограниченным доступом или там, где регулярное ручное управление связано с дополнительными рисками.

Электрический или пневматический привод

Наиболее распространены два варианта автоматизации. Кран шаровый с электроприводом работает от электрического двигателя, который через редуктор передает вращение на запорный элемент. Пневматический — использует энергию сжатого воздуха. Шаровой кран с пневмоприводом особенно востребован на предприятиях, где уже предусмотрена централизованная система подачи воздуха. При выборе важно учитывать не только характеристики самого привода, но и инфраструктуру объекта.

Электропривод обычно удобен, когда:

рядом есть стабильное электропитание;

требуется интеграция с автоматикой;

важны дистанционное управление и контроль положения;

нет готовой пневматической сети.

Пневмопривод часто выбирают, если:

на объекте имеется компрессорная система;

требуется быстрое срабатывание;

оборудование работает во взрывоопасной или иной специфической среде, где применение электрического оборудования ограничено соответствующими требованиями.

Где применяют краны с приводом

Область использования такой арматуры достаточно широка. Ее устанавливают на трубопроводах, по которым перемещаются вода, воздух, газ, нефтепродукты и другие рабочие среды — при условии соответствия материалов и характеристик оборудования конкретным условиям эксплуатации. Фактически краны шаровые с приводом встречаются в:

системах водоснабжения и отопления;

газовом хозяйстве;

промышленных технологических линиях;

котельных и тепловых пунктах;

системах подготовки и распределения рабочих сред;

автоматизированных инженерных установках.

Особенно полезны они на объектах, где необходимо одновременно управлять несколькими участками трубопровода.

Почему автоматизация повышает безопасность

Ручное управление арматурой не всегда удобно. Если кран установлен на большой высоте, в труднодоступном помещении или рядом с горячей либо потенциально опасной средой, присутствие оператора непосредственно возле оборудования становится нежелательным. Привод позволяет перенести управление в безопасную зону. Кроме того, система автоматики может получать информацию о положении затвора и использовать ее для контроля технологического процесса. В аварийных сценариях это особенно важно: своевременное перекрытие определенного участка трубопровода помогает ограничить распространение рабочей среды и снизить последствия нештатной ситуации.

На что смотреть при выборе

Подбирать запорную арматуру только по диаметру трубы неправильно. Кран должен соответствовать параметрам всей системы и предполагаемому режиму эксплуатации. Перед покупкой оценивают:

диаметр условного прохода и давление;

температуру и состав рабочей среды;

материал корпуса и уплотнений;

тип присоединения;

требуемое время открытия или закрытия;

напряжение электропитания либо параметры пневмосети;

необходимость обратной связи о положении затвора.

Отдельно стоит определить режим работы. Для одних систем достаточно полностью открыть или закрыть поток по команде, для других требуется более сложная автоматизация с контролем нескольких параметров.

Как привод взаимодействует с системой управления

Автоматизированный кран может работать как самостоятельное устройство или быть частью общей системы управления технологическим процессом. Команда на открытие или закрытие поступает от контроллера, диспетчерской системы или другого оборудования. В зависимости от исполнения можно получать сигнал о фактическом положении затвора. Это позволяет оператору видеть, выполнена ли команда, и быстрее реагировать на отклонения. Такой принцип особенно важен на крупных объектах, где десятки участков трубопровода невозможно контролировать вручную одновременно.

Обслуживание и эксплуатация

Хотя привод снижает количество ручных операций, сама арматура все равно требует технического контроля. Периодичность обслуживания определяется конструкцией оборудования и условиями эксплуатации. При проверках оценивают герметичность, состояние уплотнений, работу привода, крепления и электрических или пневматических соединений. Для ответственных систем также важно периодически проверять работу автоматики и аварийных сценариев.

Грамотно подобранные краны шаровые с приводом позволяют сделать управление трубопроводами более удобным и предсказуемым. При этом надежность всей системы зависит не только от качества арматуры, но и от правильного выбора привода, монтажа, настройки и регулярного технического обслуживания.