Радиаторы отопления: какой выбрать, почему не греет и когда менять

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждую осень — одна и та же история. Отопление включили, а в комнате холодно. Батарея тёплая только снизу. Или греет наполовину. Или гудит. Или капает из-под соединения. А счёт за отопление — как будто она раскалена докрасна.

Радиатор отопления — прибор, о котором вспоминают только когда холодно. И тогда начинаются судорожные поиски: что не так, кого вызвать, менять или ремонтировать, какой радиатор купить, если менять. Эта статья — чтобы вы разобрались во всём заранее, а не в панике с замерзающими руками.

Часть 1. Четыре типа радиаторов: что внутри и чем отличаются

Чугунные радиаторы

Те самые «гармошки» из советских квартир. Тяжёлые, массивные, неубиваемые.

Плюсы: огромный срок службы — 30–50 лет и больше. Устойчивы к агрессивному теплоносителю (ржавая вода, химические добавки в централизованных системах). Высокая тепловая инерция — долго остывают после отключения отопления. Не боятся гидроударов.

Минусы: тяжёлые — одна секция весит 5–7 кг, радиатор из 10 секций — 50–70 кг. Медленно нагреваются. Большой объём теплоносителя — система инертна, сложно регулировать. Внешний вид — классический чугунный радиатор выглядит устаревшим (хотя есть дизайнерские ретро-модели).

Для кого: для старых домов с агрессивным теплоносителем, где другие материалы быстро корродируют. Для тех, кому нужна максимальная надёжность без оглядки на вес и дизайн.

Алюминиевые радиаторы

Лёгкие, эффективные, недорогие. Самый популярный тип для частных домов с автономным отоплением.

Плюсы: отличная теплоотдача — алюминий проводит тепло в 4 раза лучше чугуна. Лёгкие — секция весит 1–1,5 кг. Быстро нагреваются и быстро реагируют на регулировку. Современный дизайн. Доступная цена.

Минусы: чувствительны к качеству теплоносителя — кислая или щелочная вода разъедает алюминий изнутри. Не выдерживают высокого давления (рабочее — 10–16 атмосфер, в многоэтажках бывает до 15). Боятся гидроударов. Подвержены электрохимической коррозии при контакте с медными трубами.

Для кого: для частных домов с автономным отоплением, где владелец контролирует качество теплоносителя и давление в системе.

Биметаллические радиаторы

Снаружи — алюминий (хорошая теплоотдача), внутри — стальной сердечник (прочность и устойчивость к агрессивной среде). Комбинация лучших свойств обоих материалов.

Плюсы: выдерживают высокое давление (до 30–35 атмосфер). Устойчивы к агрессивному теплоносителю — сталь контактирует с водой, алюминий — нет. Хорошая теплоотдача (чуть ниже чистого алюминия, но выше чугуна). Компактные, лёгкие, современный дизайн.

Минусы: дороже алюминиевых на 30–50%. Стальной сердечник сужает проходное сечение — при сильном загрязнении теплоносителя может засориться.

Для кого: для многоквартирных домов с центральным отоплением. Это оптимальный выбор — сочетание надёжности, теплоотдачи и совместимости с любой системой.

Стальные панельные радиаторы

Плоские панели из стальных листов с каналами для теплоносителя. Отличаются от секционных тем, что не наращиваются — покупаются целиком нужного размера.

Плюсы: высокая теплоотдача за счёт большой площади поверхности и конвекционных рёбер. Быстрый нагрев. Компактность. Широкий выбор размеров. Хорошо работают с терморегуляторами.

Минусы: не выдерживают высокого давления (рабочее — 6–10 атмосфер). Чувствительны к гидроударам. Сталь подвержена коррозии при контакте с воздухом — нельзя сливать воду из системы надолго. Не подходят для большинства многоэтажек с центральным отоплением.

Для кого: для частных домов и малоэтажных зданий с автономным отоплением и закрытой системой.

Часть 2. Как выбрать: пошаговый алгоритм

Шаг 1. Определите тип системы отопления

Центральное отопление (многоэтажный дом) — давление 8–15 атмосфер, агрессивный теплоноситель, гидроудары. Нужны биметаллические или чугунные радиаторы. Алюминиевые и стальные панельные — рискованно.

Автономное отопление (частный дом) — давление 1,5–3 атмосферы, чистый теплоноситель, нет гидроударов. Подходят любые типы — выбор по цене и предпочтениям. Если в системе используется электрокотёл, периодически потребуется замена тэна — учтите это при планировании обслуживания.

Шаг 2. Рассчитайте мощность

Простой расчёт: 100 Вт на 1 м² площади помещения (для стандартной высоты потолка 2,5–2,7 м). Комната 15 м² = 1 500 Вт.

Поправки: угловая комната (две наружные стены) — добавьте 20%. Большие окна — добавьте 10%. Первый или последний этаж — добавьте 10%. Плохое утепление стен — добавьте 20–30%.

Итого для угловой комнаты 15 м² на последнем этаже: 1 500 × 1,2 × 1,1 = 1 980 Вт. Округляем вверх — нужен радиатор мощностью 2 000 Вт.

Шаг 3. Определите количество секций

Каждая секция биметаллического радиатора выдаёт 150–200 Вт (зависит от модели — смотрите паспорт). Для 2 000 Вт нужно: 2 000 / 180 = 11 секций. Берём с запасом — 12 секций.

Для панельных радиаторов — подбираете по каталогу готовую модель нужной мощности и размера.

Шаг 4. Учтите размеры

Радиатор устанавливается под окном — замерьте ширину подоконника и расстояние от пола до подоконника. Радиатор должен быть уже подоконника (иначе портит вид и мешает шторам). Между верхом радиатора и подоконником — минимум 8–10 см. Между низом радиатора и полом — минимум 6–8 см. Эти зазоры нужны для конвекции — тёплый воздух должен свободно подниматься.

Часть 3. Почему радиатор не греет: семь причин

1. Воздушная пробка

Самая частая причина. Воздух попадает в систему при заполнении, при ремонтных работах, при коррозии (выделяется водород). Воздух скапливается в верхней части радиатора и блокирует циркуляцию.

Признак: верх радиатора холодный, низ — тёплый.

Решение: стравить воздух через кран Маевского. Подставьте ёмкость, откройте клапан отвёрткой или специальным ключом. Сначала выходит воздух (шипение), потом — вода. Как пошла вода — закрывайте.

2. Засор внутри радиатора

В старых системах теплоноситель несёт ржавчину, окалину, ил. Всё это оседает внутри радиатора — особенно в нижних каналах. Со временем просвет сужается, теплоотдача падает.

Признак: радиатор тёплый неравномерно — отдельные секции холодные.

Решение: промывка радиатора. Снимают, промывают напором воды или специальным раствором. Если засор капитальный — замена.

3. Неправильное подключение

Существуют разные схемы подключения: диагональное (вход сверху слева, выход снизу справа), боковое (вход и выход с одной стороны), нижнее (обе подводки снизу). Каждая схема имеет свою эффективность. Неправильное подключение может снизить теплоотдачу на 20–30%.

Признак: новый радиатор, чистый, без воздуха — а греет слабо.

Решение: проверить и, при необходимости, изменить схему подключения. Задача для сантехника.

4. Закрытый или неисправный термостат

Если на радиаторе установлен термостатический клапан — он может быть закрыт (выставлен на минимум) или заклинил в закрытом положении.

Признак: радиатор полностью холодный при включённом отоплении.

Решение: проверьте положение термостата — поверните на максимум. Если не помогло — клапан заклинил, нужна замена головки или всего клапана.

5. Низкая температура теплоносителя

Батарея тёплая, но не горячая — во всей квартире. Причина — теплоснабжающая организация подаёт теплоноситель с температурой ниже нормы. Или в доме неисправен элеваторный узел.

Решение: жалоба в управляющую компанию. Замерьте температуру радиатора бесконтактным термометром — если ниже 60°C при морозе на улице, это нарушение.

6. Однотрубная система без байпаса

В старых домах с однотрубной системой теплоноситель проходит через радиаторы последовательно. Если ваш радиатор последний в цепочке — ему достаётся уже остывшая вода. Если сосед поставил радиатор с большей теплоотдачей — он «забрал» тепло, и вам почти ничего не осталось.

Решение: установка байпаса (перемычки), которая обеспечивает циркуляцию мимо вашего радиатора и стабилизирует систему.

7. Слишком много слоёв краски

Каждый слой краски — теплоизолятор. За 20 лет ежегодного окрашивания на радиаторе накапливается «шуба», которая снижает теплоотдачу на 10–15%. Если радиатор покрашен десять раз — пора снимать старую краску до металла и красить заново (в один слой, специальной термостойкой краской).

Часть 4. Замена радиатора: когда и как

Когда пора менять

Радиатору больше 25 лет (стальной) или 40 лет (чугунный). На стыках секций или на корпусе — следы подтёков, ржавчина, свищи. Радиатор не греет даже после промывки и стравливания воздуха. Радиатор не соответствует системе (алюминиевый в доме с центральным отоплением). Вы делаете ремонт и хотите современный вид.

Как проходит замена

Перекрытие стояка отопления (согласование с управляющей компанией). Слив теплоносителя из стояка. Демонтаж старого радиатора. Подготовка подводящих труб — замена или адаптация под новый радиатор. Установка нового радиатора: кронштейны, подключение, обвязка (краны, термостат, байпас). Если ремонт комплексный, параллельно выполняется и установка полотенцесушителя — оба прибора подключаются к одному стояку. Опрессовка — проверка герметичности давлением. Запуск системы, стравливание воздуха.

Когда менять

Идеальное время — лето, когда отопление отключено. Не нужно сливать стояк, не нужно спешить — соседи не мёрзнут. Зимой замена возможна, но сложнее: нужно перекрывать стояк, оставляя соседей без отопления на несколько часов.

Стоимость

Биметаллический радиатор 10 секций — от 6 000 до 15 000 рублей. Чугунный радиатор 10 секций — от 8 000 до 20 000 рублей (дизайнерские — от 30 000). Работа мастера по замене — от 3 000 до 6 000 рублей за радиатор. Комплектующие (краны, кронштейны, фитинги) — 1 500–3 000 рублей. Итого: от 10 500 до 24 000 рублей за один радиатор с установкой.

Часть 5. Терморегулятор: зачем нужен и как экономит

Терморегулятор (термостатическая головка с клапаном) устанавливается на подводке к радиатору и автоматически регулирует поток теплоносителя. Вы выставляете желаемую температуру — терморегулятор поддерживает её, открывая и закрывая клапан.

Зачем это нужно

Без терморегулятора радиатор работает на полную мощность всегда. В солнечный день комната перегревается — вы открываете окно и отапливаете улицу. С терморегулятором: солнце нагрело комнату — клапан закрылся, радиатор перестал греть. Облачно — клапан открылся, радиатор включился.

Экономия

В квартирах с индивидуальным учётом тепла (теплосчётчик) терморегуляторы экономят 20–30% на отоплении. Стоимость комплекта (клапан + головка) — 1 500–4 000 рублей за радиатор. Окупается за один отопительный сезон.

Какие бывают

Механические — с поворотной ручкой и цифрами (1–5). Простые, надёжные, дешёвые. Электронные — с дисплеем, программированием по дням и часам. Можно задать: «в будни с 9 до 18 — минимум (никого нет), с 18 до 23 — комфорт, ночь — экономия». Дороже, но максимальная экономия.

Часть 6. Уход за радиаторами

Раз в год — в начале отопительного сезона: стравите воздух через кран Маевского из каждого радиатора. Проверьте, что все термостаты работают — поверните от минимума до максимума и обратно.

Раз в сезон: протрите радиатор от пыли. Пыль между секциями снижает теплоотдачу на 5–10%. Используйте узкую щётку или пылесос с щелевой насадкой.

Не закрывайте радиаторы. Декоративные экраны, шторы до пола, мебель вплотную — всё это блокирует конвекцию и снижает теплоотдачу на 10–20%. Если нужен экран — выбирайте с широкими отверстиями сверху и снизу.

Не красьте толстыми слоями. Одного слоя термостойкой краски достаточно. Каждый дополнительный слой — минус 1–2% теплоотдачи.

Заключение: радиатор — это не просто батарея

Правильно выбранный и установленный радиатор обеспечивает тепло, экономит деньги и служит десятилетиями. Неправильный — мёрзнет, течёт, шумит и увеличивает счета за отопление.

Три правила, которые работают всегда. Первое: для многоэтажки с центральным отоплением — только биметалл или чугун. Второе: рассчитывайте мощность по формуле, а не «на глаз». Третье: установка и замена — работа для профессионала, потому что ошибка в обвязке означает холодный радиатор или затопленных соседей. Грамотный сантехник сделает обвязку, опрессовку и пусконаладку за один визит — и даст гарантию на всю работу.