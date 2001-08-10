Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Название модели редко содержит достаточно данных для точного подбора детали пневмоподвески. В пределах одного семейства меняются кузова, годы выпуска, типы амортизаторов, разъемы, кронштейны и расположение воздушных магистралей. Дополнительные различия создают полный привод, спортивные пакеты и системы регулировки жесткости. Поэтому поиск начинают с VIN, затем сверяют код снятого узла и его функцию. Совпадение фотографии или общего названия детали остается лишь предварительной проверкой.

Фраза «пневмоподвеска Туарег» охватывает несколько поколений автомобиля, но узлы первого Touareg GP нельзя автоматически переносить на Touareg NF или более поздний CR. Различаться могут пневмостойки, компрессоры, блоки клапанов и элементы крепления. Даже внутри одного поколения учитывают дату производства и сторону установки. При заказе полезно записать код кузова, обозначение двигателя и наличие адаптивного демпфирования, а не ограничиваться годом в свидетельстве о регистрации.

Запрос «пневмоподвеска Прадо 120» относится к системе, конструкция которой отличается от полноценных четырехконтурных схем многих кроссоверов. Для Prado 120 важно установить, какой элемент находится на задней оси и какие амортизаторы работают вместе с ним. Левый и правый баллоны могут иметь разные номера, а ошибка в стороне установки обнаружится только при монтаже. До покупки также проверяют штуцер, посадочные поверхности и состояние парной детали, чтобы заранее определить объем работ.

При подборе по формулировке «пневмоподвеска Мерседес GL» требуется уточнить индекс кузова. GL X164 и X166 внешне относятся к одному семейству, но комплектующие их пневмосистем не считаются взаимозаменяемыми по названию модели. Отдельно проверяют наличие ADS, исполнение стойки, форму разъема и каталожный номер компрессора. Если старый номер заменен производителем на новый, важна подтвержденная цепочка замен, а не простое совпадение части маркировки.

Перед установкой новую деталь сравнивают со снятой по креплениям, портам, разъемам и рабочему положению. После монтажа проверяют герметичность, выполняют калибровку, если она предусмотрена, и контролируют изменение высоты на всех режимах. Такой порядок снижает риск ошибки на границе поколений и помогает отделить несовместимость компонента от неисправности проводки, датчика или соседнего узла.