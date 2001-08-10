Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гидравлическая тележка редко выходит из строя без предупреждения: неисправности заранее проявляются тяжёлым ходом, медленным подъёмом или ухудшением управляемости. Регулярное наблюдение за этими признаками помогает обслужить технику до того, как она остановит приёмку, комплектацию или отгрузку.

Из-за чего гидравлические тележки чаще всего выходят из рабочего процесса

Решение купить рохлю должно учитывать не разовую перевозку, а реальную интенсивность складских операций. Модель, подходящая для нескольких перемещений в день, может быстро изнашиваться при постоянной работе на длинном маршруте и частых разворотах под нагрузкой. Поэтому условия эксплуатации определяют ещё до включения техники в процесс.

Основные причины простоев связаны с перегрузкой, загрязнением колёс, повреждением роликов, утечками в гидравлическом узле и ударами вил о препятствия.

Отдельную группу составляют последствия плохого пола: вибрация и резкие остановки постепенно расшатывают соединения. Нередко несколько небольших отклонений развиваются одновременно.

Соответствие конструкции интенсивности перевозок и типам используемых паллет

Для ежедневной работы важны длина и ширина вил, высота подхвата, радиус поворота и конструкция роликов. Несоответствие одного параметра вынуждает выполнять повторные заходы, резко менять направление или поднимать поддон в неудобном положении. Лишние манёвры ускоряют износ и снижают темп работы.

Паллеты на одном складе могут различаться по просвету, расположению нижних досок и состоянию настила. Перед постоянной эксплуатацией проверяют:

свободный вход вил под типовые поддоны;

прохождение роликов через нижнюю часть паллеты;

достаточную длину опоры под грузом;

возможность разворота в рабочих проходах;

устойчивость частично загруженной паллеты.

Если ролики упираются в поперечную доску или вилы входят не полностью, нагрузка распределяется неправильно. Оператор не должен компенсировать несовместимость рывком или ударом. Для нестандартных поддонов требуется отдельная проверка конструкции и маршрута.

Влияние пола и маршрутов на состояние колёс и подвилочных роликов

Колёса и ролики первыми встречают трещины, пороги, металлическую стружку и обрывки плёнки. Под нагрузкой даже небольшой предмет способен заблокировать вращение, повредить контактный слой или вызвать резкую остановку. Пустая тележка проходит тот же участок заметно легче и не показывает реальную нагрузку.

Маршрут следует рассматривать как часть эксплуатационной системы. Если техника постоянно пересекает разрушенный шов или разворачивается на месте, ресурс ходовой части сокращается независимо от материала колёс. Наиболее нагруженные участки полезно включить в отдельный график осмотра пола.

Особенно вредно движение с заблокированным роликом. Оператор может не сразу заметить остановку вращения и продолжить тянуть тележку, из-за чего появляется плоский участок, а сопротивление резко возрастает. После удаления намотавшейся плёнки повреждённый элемент всё равно требует проверки.

Последствия перегрузки для рамы, вил и гидравлического узла

Перегрузка не всегда приводит к немедленному разрушению. Сначала появляются остаточная деформация вил, повышенная нагрузка на оси и уплотнения, затруднённый подъём и более медленное опускание. Эти изменения могут долго восприниматься как обычный износ.

Опасность возрастает при смещённом центре тяжести. Если тяжёлая часть расположена у концов вил, изгибающий момент увеличивается, хотя общая масса может казаться допустимой. Груз следует располагать ближе к основанию вил и равномерно распределять по ширине.

Признаки возможной перегрузки:

вилы после разгрузки не возвращаются в ровное положение;

подъём требует необычно большого числа качаний;

на гидроузле или соединениях появляются следы жидкости;

тележка хуже поворачивает с обычным грузом;

паллета заметно наклоняется после отрыва от пола.

Признаки ухудшения подъёма, опускания и управляемости

Исправный механизм поднимает груз равномерно, удерживает высоту и опускает его предсказуемо. Если вилы самопроизвольно проседают, движение начинается с задержкой или опускание происходит рывком, гидравлический узел требует проверки. Причиной могут быть утечка, загрязнение, воздух или износ внутренних элементов.

Тяжёлое вращение рулевых колёс связано не только с подшипниками. Плёнка на оси, деформация крепления, повреждение контактного слоя и перекос поворотного узла дают похожие симптомы. Поэтому осмотр проводят по всей кинематической цепи, а не меняют первый доступный элемент.

Важны изменения по сравнению с привычной работой. Небольшой люфт рукоятки, уход в сторону или увеличение радиуса разворота часто появляются раньше явной поломки. Сообщения операторов о таких признаках следует фиксировать сразу, не дожидаясь полной потери работоспособности.

Профилактический осмотр и планирование замены изнашиваемых элементов

Короткий осмотр перед сменой включает состояние вил, колёс, роликов, рукоятки, крепежа и отсутствие утечек. Проверка занимает меньше времени, чем освобождение прохода от остановившейся тележки с грузом. Любое отклонение сравнивают с предыдущими записями.

Периодическое обслуживание дополняют очисткой осей, контролем подшипников, смазкой предусмотренных точек и проверкой гидравлической системы. Работы выполняют по документации, без случайных регулировок и смешивания неподходящих жидкостей. После вмешательства проводят пробный цикл без полной нагрузки.

Удобный порядок профилактики:

ежедневно удалять мусор и проверять свободное вращение;

регулярно осматривать крепления и ходовой слой;

фиксировать изменения подъёма и опускания;

заранее планировать замену изношенных роликов и колёс;

после ремонта проверять движение, подъём и торможение.

Плановая замена элемента до разрушения помогает сохранить работоспособность всей тележки. Особенно важно не оставлять попарно работающие ролики с заметно разным износом, поскольку это вызывает перекос. Профилактика должна быть частью складского процесса, а не реакцией на очередную остановку.