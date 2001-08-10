Остекление балконов и лоджий: как выбрать подходящее решение для квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Балкон или лоджия могут использоваться не только как место для хранения сезонных вещей. После качественного остекления пространство становится комфортнее, защищается от дождя, ветра и уличной пыли, а при грамотном утеплении его можно использовать практически круглый год. Остекление балконов и лоджий отличается по конструкции, материалам и назначению.

Холодное или теплое остекление

Первое, с чем нужно определиться, — цель будущего ремонта. Если нужна только защита от осадков и ветра, подойдет холодное остекление. Для создания полноценного дополнительного помещения подходит установка пластиковых окон в формате теплого остекления. Холодный вариант обычно используют:

для сезонного хранения вещей;

защиты балкона от грязи и осадков;

уменьшения уровня шума.

Теплое остекление предполагает использование многокамерных профилей и стеклопакетов. Оно позволяет лучше сохранять тепло, особенно если дополнительно выполнено утепление стен, пола и потолка.

Почему пластиковые окна остаются популярными

Во многих проектах используется установка пластиковых окон, поскольку такие конструкции сочетают хорошую теплоизоляцию, долговечность и простой уход. Преимущества пластиковых окон:

герметичность;

устойчивость к перепадам температуры;

хорошая шумоизоляция;

разнообразие вариантов открывания;

длительный срок службы.

При выборе стоит учитывать не только профиль, но и характеристики стеклопакета, качество фурнитуры и особенности монтажа.

Какие бывают системы открывания

Конструкция окон влияет на удобство эксплуатации. Для небольших балконов особенно важно рационально использовать пространство. Чаще всего применяются:

распашные створки;

поворотно-откидные механизмы;

раздвижные системы;

комбинированные решения.

Раздвижные конструкции экономят место, а поворотно-откидные облегчают проветривание и уход за окнами.

На что обратить внимание перед заказом

Перед тем как заказывать остекление балконов и лоджий, желательно оценить состояние самой конструкции. Особое внимание уделяют:

прочности балконной плиты;

состоянию ограждения;

геометрии проема;

допустимой нагрузке;

необходимости усиления конструкции.

Иногда перед монтажом требуется дополнительная подготовка основания или замена старого ограждения.

Нужно ли утеплять балкон

Само по себе теплое остекление не превращает балкон в полноценную жилую комнату. Если помещение планируется использовать зимой, потребуется комплексный подход. Обычно дополнительно выполняются:

утепление пола;

теплоизоляция стен;

утепление потолка;

герметизация всех стыков;

организация отопления при соблюдении действующих норм.

Только сочетание этих работ позволяет добиться стабильной температуры в холодное время года.

Как влияет качество монтажа

Даже дорогие окна не смогут обеспечить ожидаемый результат при неправильной установке. Нарушение технологии приводит к продуванию, образованию конденсата и снижению срока службы конструкции. Профессиональный монтаж включает точные замеры, правильное крепление рамы, использование качественных монтажных материалов и тщательную герметизацию швов.

Остекление балконов и лоджий позволяет сделать квартиру комфортнее, уменьшить влияние уличного шума и защитить помещение от осадков. Выбор между холодным и теплым вариантом зависит от того, как именно планируется использовать пространство.