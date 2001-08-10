SPF 30 или SPF 50: что выбрать для города и отпуска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Солнцезащитный крем — не сезонная прихоть, а единственное средство с научно доказанной эффективностью против фотостарения. Но даже те, кто пользуется SPF ежедневно, часто теряются у полки: брать тридцатый или пятидесятый и в каких ситуациях каждый из них уместен.

Что такое SPF и как работает цифра

SPF (Sun Protection Factor) — это показатель того, во сколько раз средство увеличивает время безопасного пребывания на солнце. Если ваша кожа без защиты краснеет за 10 минут, то SPF 30 теоретически продлевает это время до 300 минут, а SPF 50 — до 500.

Но теория и практика расходятся. Никакой крем не работает пять часов без обновления: пот, вода, трение одежды и собственная деградация фильтров снижают защиту. Поэтому дерматологи рекомендуют обновлять слой каждые два часа независимо от цифры на упаковке.

SPF 30 и 50: в чем разница

Главный вопрос, который волнует больше всего, — реальная разница в защите. Цифра обозначает долю UVB-лучей, которые блокирует средство:

SPF 30 блокирует около 97% UVB-излучения.

SPF 50 блокирует около 98% UVB-излучения.

Разница в один процент кажется незначительной, но это не совсем так. SPF 50 пропускает примерно вдвое меньше лучей, чем SPF 30. При интенсивном облучении на пляже это может стать решающим фактором, особенно для светлой и чувствительной кожи, которая сгорает быстро.

Еще один важный момент: защита от UVA-лучей. Именно они отвечают за фотостарение — разрушение коллагена, пигментацию, потерю упругости. SPF-цифра относится только к UVB, поэтому смотрите на маркировку PA (японская система) или UVA в кружке (европейская). Чем больше плюсов после PA, тем шире защита.

Какой SPF выбрать 30 или 50: город против отпуска

Выбор зависит не только от типа кожи, но и от условий, в которых вы находитесь.

Для города. В городской среде воздействие солнца рассеянное: вы ходите по теневой стороне, сидите в офисе, выходите на улицу на 20–30 минут. Для повседневной носки весной и летом достаточно SPF 30. Средство обновлять в течение дня сложно, поэтому важно наносить достаточное количество утром — примерно два пальца (линия по всей длине указательного и среднего пальцев) на лицо и шею.

Если у вас светлая кожа, склонность к пигментации или вы принимаете ретиноиды, кислоты или другие фотосенсибилизирующие препараты — даже в городе поднимайте защиту до SPF 50.

Для отпуска. На пляже, в горах или у экватора интенсивность УФ-излучения в разы выше. Здесь однозначно нужен SPF 50, желательно водостойкий, с обновлением каждые два часа и после каждого купания.

Через 4–5 дней можно снизить до SPF 30, если загар ложится ровно и без покраснений.

Подобрать средство под свой сценарий поможет раздел солнцезащитной косметики для лица — от легких флюидов для города до водостойких кремов для пляжа. И в обоих случаях главное — наносить достаточно и обновлять регулярно. Даже SPF 100 не сработает, если слой тоньше листа бумаги.

Текстура и состав: на что еще смотреть

Цифра SPF — не единственный критерий. Текстура определяет, будете ли вы вообще пользоваться средством каждый день.

Гелевые и флюидные форматы — для жирной и комбинированной кожи, не забивают поры, не оставляют белой пленки.

Кремовые текстуры — для сухой кожи, часто дополнительно увлажняют.

Стики — удобны для локальной защиты: нос, губы, уши, родинки.

По типу фильтров средства делятся на физические (оксид цинка, диоксид титана) и химические (авобензон, октокрилен и другие). Физические работают сразу после нанесения, но могут оставлять белый налет. Химическим нужно 15–20 минут, чтобы «активироваться» на коже. Многие современные кремы комбинируют оба типа — это оптимальный вариант.