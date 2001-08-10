Краснодар за один день: маршрут по городу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Через Краснодар едут к морю. Город стоит на пути к побережью, и большинство проезжает его насквозь, заправившись на объездной. Между тем на один полноценный день Краснодару есть что предъявить, и это тот случай, когда остановка в дороге себя оправдывает.

Логика простая: приехать вечером, заночевать, а весь следующий день потратить на город и уже к вечеру двинуться дальше. Отели Краснодара в центре стоят заметно дешевле курортных, а до основных точек от них можно дойти пешком.

Дальше сам маршрут.

Парк Галицкого

Главная городская достопримечательность последних лет. Парк «Краснодар», который все зовут парком Галицкого, разбили на частные деньги рядом со стадионом и открыли в 2017 году. Площадь 22,7 гектара.

Вход бесплатный. Внутри амфитеатр, водоемы, японский сад, скейт-парк, смотровые холмы и подсвеченные вечером аллеи. Территорию продолжают достраивать, и почти каждый сезон здесь появляются новые зоны.

Приходить лучше ближе к вечеру: днем на открытых участках жарко, а после заката включается подсветка, и парк выглядит совсем иначе.

Красная улица

Центральная улица города и его главная прогулочная ось. По выходным и праздникам движение перекрывают от Советской улицы до Театральной площади, и центр отдают пешеходам.

В такие дни Красная превращается в сцену: уличные музыканты, танцоры, лотки с едой. За час прогулки по ней представление о городе складывается лучше, чем по любому путеводителю.

Екатерининский сквер и собор

Красная начинается от здания Законодательного собрания края, напротив которого разбит Екатерининский сквер с памятником Екатерине II. Рядом стоит Войсковой собор Александра Невского и фонтан, у которого назначают встречи. Первый собор на этом месте взорвали в 1932 году, нынешнее здание освятили только в 2006-м, так что храм новый, хотя выглядит старинным.

Дальше по улице Театральная площадь: театр драмы имени Горького, Музыкальный театр «Премьера», филармония имени Пономаренко. Вечером тут многолюдно.

Музей Коваленко

Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко стоит на Красной, 13, прямо по маршруту. Он вырос из частной коллекции, которую Федор Коваленко передал городу, открылся в 1904 году и остается старейшим художественным музеем на Северном Кавказе.

Час на залы вписывается в дневную программу без напряжения, а в жару это еще и передышка от солнца.

Что учесть

Летом в Краснодаре душно, дневная температура уверенно уходит за +30 °C. Гулять комфортно до полудня и после 18 часов, середину дня разумно отдать музею или обеду. На парк заложите 2 часа, на Красную еще час.

Город растянут, но весь описанный маршрут держится вдоль одной улицы, так что машина для него не нужна. Из отеля в центре все точки достижимы пешком, и это заметно упрощает выходные: в субботу и воскресенье часть Красной закрывают для машин, и парковку приходится искать в стороне.

Если вы едете к морю на машине, ночевка в Краснодаре экономит и деньги, и силы: тут дешевле, чем на побережье, а дорога наутро начинается со свежей головой. Смотреть варианты удобнее сразу по своим датам: на Суточно.ру видно, что свободно в центре и сколько это стоит.