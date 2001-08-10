Разнообразные статьи на актуальные темы
Подводные светильники: где используются и как их правильно устанавливать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вода и свет редко сочетаются друг с другом без специальной подготовки оборудования. Обычный уличный прожектор, оказавшись под поверхностью бассейна или фонтана, выйдет из строя за считанные часы. Для таких задач существует отдельная категория осветительных приборов — подводные светильники, рассчитанные на постоянный контакт с водой и перепады давления.
Где применяются подводные светильники
Чаще всего такие приборы устанавливают в частных и общественных бассейнах, декоративных фонтанах, каскадах и искусственных прудах. Свет, идущий из-под толщи воды, создаёт эффект, недостижимый обычной ландшафтной подсветкой: струи фонтана становятся объёмными, а дно бассейна превращается в мягко светящуюся поверхность.
В прудах и водоёмах с рыбками подводные приборы используют аккуратно, поскольку яркий свет может тревожить обитателей водоёма.
Отдельно стоит сказать про хаммамы, джакузи и СПА-зоны, где влажность высокая даже без прямого погружения светильника в воду. Здесь используют модели с тем же классом защиты, но иногда без полного погружения — важно уточнять у продавца формат эксплуатации конкретной модели.
Почему важна степень защиты IP68
Маркировка IP состоит из двух цифр: первая отвечает за защиту от пыли и посторонних предметов, вторая — от влаги. Для приборов, которые находятся под водой постоянно, а не просто попадают под брызги, нужен максимальный показатель по обеим шкалам — IP68. Именно такой класс защиты гарантирует, что корпус выдержит длительное погружение на определённую глубину без потери герметичности.
Помимо самой маркировки, обратите внимание на материал корпуса. Для длительной эксплуатации в воде, особенно хлорированной или содержащей соли, оптимальны нержавеющая сталь и качественный поликарбонат. Дешёвый пластик со временем мутнеет и трескается от перепадов температуры, а обычный алюминий начинает корродировать.
На что смотреть при выборе модели
- Заявленная глубина погружения и реальное подтверждение испытаний, а не только цифра на упаковке;
- Материал корпуса и стекла — нержавеющая сталь, закалённое стекло, устойчивое к перепадам температуры;
- Длина и тип кабеля, а также наличие герметичного кабельного ввода;
- Напряжение питания — большинство моделей работают от безопасных 12 или 24 вольт через понижающий трансформатор;
- Цветовая температура или наличие RGB-режимов, если планируется динамическая подсветка.
Особенности монтажа
Монтаж подводного освещения не похож на установку обычного уличного прибора, и здесь важно не спешить. Сначала определяют способ крепления: накладной монтаж на готовую поверхность чаши, установку на ножках для свободного позиционирования на дне или крепление на форсунку или трубу — такой вариант чаще выбирают для фонтанов, где струя воды и свет должны совпадать по направлению.
Электрическая часть требует особого внимания. Подводные светильники подключаются только через понижающий трансформатор, вынесенный в сухое, вентилируемое место вне зоны прямого контакта с водой. Все соединения кабеля должны быть герметичными, а сам кабель — цельным на всём участке от прибора до трансформатора, без промежуточных скруток под водой. Если требуется нарастить длину, используют специальные герметичные муфты, а не изоленту.
Отдельная тема — заземление и защитное отключение. Для влажных зон нормативы требуют устройства защитного отключения с током утечки не выше 30 мА, а металлические элементы конструкции — надёжного заземления. Экономить на этом этапе не стоит: ошибка в электрике возле воды угрожает не только оборудованию, но и безопасности людей.
Типичные ошибки при установке
Одна из частых проблем — установка светильника без учёта уровня воды после заполнения чаши: прибор либо оказывается выше уровня и не создаёт нужный эффект, либо, наоборот, погружается глубже допустимой отметки. Вторая ошибка — использование бытовых удлинителей и разъёмов вместо влагостойких коннекторов, из-за чего влага постепенно проникает внутрь корпуса даже при правильном классе защиты самого светильника.
Также нередко забывают про доступ для обслуживания: если светильник вмонтирован намертво в конструкцию без возможности демонтажа, замена перегоревшего элемента превращается в отдельный ремонт с осушением чаши. Продумывайте съёмные крепления заранее, ещё на этапе проектирования освещения водного объекта.
Стоит заранее спланировать и сезонное обслуживание: перед зимним консервированием бассейна проверяйте состояние герметизации кабельных вводов, а весной, после расконсервации, включайте линию постепенно, наблюдая за нагревом трансформатора и стабильностью свечения каждого прибора. Такой простой ритуал позволяет заметить начинающуюся проблему задолго до полноценной поломки и избежать замены светильника в разгар сезона, когда бассейн уже наполнен и активно используется гостями или семьёй.
Если вы планируете обустроить бассейн, фонтан или декоративный пруд, разумно заранее подобрать проверенный светильник подводный с IP68, причем обращайте внимание на понятность документации по глубине погружения и условиям эксплуатации. Это избавит от лишних вопросов на этапе монтажа и последующего обслуживания.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темыдо 2021 года
Это читают
09:00 Сегодня Региональное управление Росгвардии подвело итоги контрольных мероприятий по обороту оружия за неделю
11:21 Сегодня Специалисты Сахалинэнерго продолжают реконструкцию ЛЭП-220 «Лермонтовка — Краснопольская»
09:45 Сегодня Кадровый центр подвел итоги работы по социальной адаптации соискателей региона
10:30 Сегодня Замена искусственного газона на стадионе «Спартак» завершится к октябрю 2026 года
17:50 24 Июля Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
18:18 23 Июля Кадровый центр Сахалинской области представил июльскую подборку редких вакансий
15:34 23 Июля Волонтёры Единой России продолжают следить за благоустройством в муниципалитетах в рамаках Народной программы
15:16 24 Июля В Южно-Сахалинске задержан подозреваемый в серии онлайн-мошенничеств
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
Выбор редакции
- 17:18 Сегодня Активисты МГЕР проводят мониторинг объектов благоустройства Сахалинской области
- 16:16 Сегодня На сегодняшний день в Сахалинской области завершено благоустройство шести объектов
- 15:54 Сегодня В главной островной библиотеке прошло очередное заседание книжного клуба «Чтение без границ»
- 12:36 Сегодня Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?