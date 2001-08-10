Производство дорожных плит и плит ПАГ: характеристики и нагрузки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Строительство временных подъездных путей, автомагистралей и грузовых терминалов требует материалов с прогнозируемой прочностью. Если при заливке плиты допущен недолив бетона или смещен арматурный каркас, покрытие разрушается уже после первого сезона эксплуатации.

Завод «Елецкий» выпускает железобетонные изделия для объектов Центрального федерального округа с соблюдением требований ГОСТ. Прямые поставки с завода исключают брак и дают строителям гарантию геометрической точности каждого элемента.

Как бетонируют и армируют дорожные плиты на заводе

Качественная дорожная плита начинается с правильной сборки арматурного каркаса. При производстве плит марок 1П30.18 и 2П30.18 на заводе «Елецкий» используют две стальные сетки из арматуры классов А-III и Вр-I. Фиксаторы удерживают арматуру на точном расстоянии от бортов металлоформы, создавая защитный слой бетона толщиной не менее 20 мм.

Укладка бетонной смеси происходит на вибростолах. Вибрация на заданной частоте удаляет из бетона воздушные пустоты, делая структуру монолитной. Для дорожных плит применяют тяжелый бетон класса B22.5 или B25 с морозостойкостью F200, что предотвращает растрескивание плиты при замерзании попавшей в поры влаги.

Подготовка формы и бетонирование включают следующие шаги:

очистка и смазка стальной формы специальным эмульсионным составом;

укладка арматурного каркаса с фиксацией монтажных петель;

подача тяжелого бетона и его уплотнение на вибростоле;

контроль верхнего слоя и отправка формы в пропарочную камеру.

Точная геометрия формы гарантирует, что дорожная плита ляжет на песчаную подушку без перепадов по высоте. Это защищает колеса грузовой техники и упрощает последующий демонтаж плит для повторного использования.

Какую нагрузку выдерживает аэродромная плита ПАГ

Аэродромная плита ПАГ разработана для экстремальных условий эксплуатации. Ее укладывают на взлетно-посадочных полосах, в портовых зонах и на площадка для работы тяжелых гусеничных кранов. Плита ПАГ-14 и более плотная плита ПАГ-18 толщиной 140 мм и 180 мм способны выдерживать точечные нагрузки до 75 тонн на колесо.

Высокая прочность достигается за счет использования предварительно напряженной арматуры класса А-V. Перед заливкой бетона стальные стержни натягивают гидравлическими домкратами. Когда бетон класса B30 (М400) набирает прочность, натяжение снимают, и сжатая внутри арматура работает на гашение прогибов при проезде тяжелогрузов.

Поверхность плиты ПАГ имеет технологическое рифление. Рифленая фактура глубиной 1.5–2 мм улучшает сцепление шин спецтехники с покрытием во время дождя и гололеда, снижая аварийность на объекте.

Автоматизация пропаривания и контрольные испытания ЖБИ на ЗСМ Елецкий

Чтобы дорожная плита или плита ПАГ набрала проектную прочность, заготовка проходит термовлажностную обработку. В пропарочных камерах завода «Елецкий» автоматика поддерживает температуру 70–80 °C и влажность близкую к 100%. Компьютерный контроль предотвращает резкие перепады температур, защищая бетон от внутренних микротрещин.

Перед отгрузкой заказчику каждая партия плит проходит проверку в заводской лаборатории:

измерение прочности бетона ультразвуковым методом;

проверка геометрических размеров и диагоналей с допуском до 5 мм;

контроль толщины защитного слоя бетона над арматурой;

визуальная оценка поверхности на отсутствие сколов и трещин.

После успешных тестов партия получает заводской паспорт качества. Строительные компании ЦФО получают готовую дорожную плиту с гарантией соответствия ГОСТ, что исключает проседание и разрушение дорожного полотна в процессе эксплуатации.