Тренды ландшафтного дизайна: актуальные формы и цвета тротуарной плитки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожки и площадки давно перестали ограничиваться скучным серым квадратом под ногами: производители наперегонки расширяют палитру, добавляя пастельные оттенки, крупные форматы, имитацию дерева и камня, необычную геометрию укладки. Современные каталоги тротуарной плитки напоминают скорее подборку образцов для интерьера, чем перечень строительных материалов. Разберём, что задаёт тон в оформлении дорожек и площадок на ближайшие сезоны.

Отказ от прямых линий

Дорожка по прямой линии от калитки до крыльца долго считалась единственно правильным решением. Ландшафтные проекты последних лет чаще предлагают плавные изгибы, которые повторяют естественный рельеф участка и огибают клумбы или деревья вместо того, чтобы прорезать их насквозь.

Для криволинейных дорожек хорошо подходят элементы небольшого размера — булыжник, брусчатка «старый город», мелкая мозаичная плитка. Крупноформатные плиты, наоборот, требуют строгой геометрии и подходят для прямых площадок перед домом или зоны барбекю.

Цвет вместо серого бетона

Классический серый бетон уступает место оттенкам, которые раньше встречались только в керамике: терракота, охра, глубокий графит, бежевый песок, приглушённый зелёный. Часто в одном проекте сочетают два-три цвета, распределяя их по зонам:

Основной тон для большей части дорожек и площадок. Контрастный оттенок для окантовки и разделительных полос. Акцентный цвет для мощения возле входной группы или беседки.

Комбинация цветов помогает зонировать участок без установки заборов и бордюров: гость сразу понимает, где парковка, а где зона отдыха, просто следуя за рисунком под ногами.

Фактуры, имитирующие природные материалы

Технологии формовки бетона шагнули далеко вперёд, и плитка научилась копировать текстуру дерева, сланца, дикого камня и даже растрескавшейся глины. Такая имитация обходится дешевле натурального материала и не боится морозов, в отличие от настоящей древесины на улице.

Среди популярных фактур:

Под спил дерева — круглые или овальные элементы с рисунком годовых колец, укладываются вразброс на газоне.

Под сланец — плоские плиты с рваным краем, подходят для зон отдыха у водоёма.

Под дикий камень — неровные грани и естественные сколы, хорошо смотрятся вдоль забора.

Колотая поверхность — рельефный верхний слой, повышающий сцепление с обувью в дождь.

Крупный формат и минимум швов

Плиты размером от шестидесяти сантиметров и больше визуально расширяют пространство и упрощают уборку: меньше швов — меньше травы и мха между элементами. Такой формат хорошо смотрится на террасах, площадках у бассейна и парковочных местах, но требует ровного и плотного основания, иначе крупная плита треснет под собственным весом при движении грунта.

Мелкоформатная плитка не сдаёт позиций в проектах с извилистыми дорожками и сложным рисунком — здесь важна не площадь элемента, а гибкость укладки вокруг препятствий.

Экологичные и «дышащие» покрытия

Часть ландшафтных проектов уходит от сплошного мощения в пользу решетчатой плитки с газонными ячейками. Трава прорастает прямо через отверстия в бетонных модулях, а сама конструкция выдерживает вес автомобиля на парковке или подъездной дорожке.

Похожий принцип используют и с обычной плиткой, оставляя между элементами широкие швы, засыпанные щебнем мелкой фракции или газонной травой. Вода уходит в грунт вместо того, чтобы скапливаться на поверхности, а участок выглядит менее «забетонированным».

Сочетание материалов на одной площадке

Отдельный тренд — комбинация плитки с деревянным настилом, галькой или металлическими вставками в пределах одной зоны. Дорожку из светлой плитки дополняют полосой тёмной гальки по краю, а террасу собирают из чередующихся полос бетона и лиственницы.

Такое смешение требует аккуратного расчёта швов и высоты каждого материала, зато результат выглядит менее шаблонно, чем однородное покрытие на весь двор.

Выбор формы, цвета и фактуры плитки в итоге зависит от моды не меньше, чем от назначения площадки, климата региона и нагрузки, которую покрытие будет испытывать годами.