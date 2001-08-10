Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Розничная торговля активно осваивает технологии, которые еще недавно казались уделом только крупных сетей, и одним из таких решений стали электронные ценники. Они постепенно вытесняют привычные бумажные аналоги даже в небольших магазинах, поэтому стоит разобраться, как работает эта технология и стоит ли внедрять ее независимому ретейлеру.

Что представляют собой электронные ценники

Электронный ценник — это небольшой дисплей на основе электронных чернил, который крепится к полке вместо бумажной этикетки. Он подключается к товароучетной системе магазина по беспроводной сети и отображает актуальную цену, название товара и дополнительную информацию. Изображение на таком экране статично и не требует постоянного питания, поэтому одной батареи хватает на несколько лет.

Главное отличие от бумаги в том, что цена меняется централизованно. Достаточно обновить данные в системе — и метки на всех полках перепишутся автоматически за считаные секунды. Это исключает ситуацию, когда на кассе и на полке указаны разные суммы, а именно она чаще всего вызывает конфликты с покупателями.

Какие преимущества получает магазин

Переход на цифровые метки заметно упрощает ежедневную рутину персонала и снижает число ошибок. Среди основных плюсов технологии выделяют:

мгновенное обновление цен по всему торговому залу;

отсутствие расхождений между полкой и кассой;

экономию на бумаге, печати и рабочем времени;

возможность быстро запускать акции и скидки;

аккуратный и современный вид торгового зала.

Для магазинов с широким ассортиментом и частой сменой цен эти преимущества особенно ощутимы: ручная перепечатка сотен ценников превращается в трудоемкую операцию, которую цифровые метки убирают почти полностью.

Как правильно оформить ценник

Даже при переходе на цифру важно помнить о требованиях к содержанию ценника — они одинаковы для бумажных и электронных вариантов. Понимание того, как делать ценники на товар по правилам, помогает избежать претензий со стороны контролирующих органов. На метке обязательно указывают наименование товара, его цену за единицу или вес, а при необходимости — сорт и другие характеристики.

Единый стиль оформления облегчает покупателю навигацию по залу. Если шрифт, расположение цены и структура информации одинаковы на всех полках, человек быстрее находит нужные данные и охотнее совершает покупку. Цифровые ценники позволяют жестко задать шаблон и исключить разнобой, который часто встречается при ручном оформлении этикеток.

Что учесть при внедрении

Перед закупкой оборудования магазину стоит оценить готовность инфраструктуры и масштаб проекта. На результат влияет сразу несколько факторов:

стабильность беспроводной сети в торговом зале;

совместимость меток с текущей учетной системой;

количество товарных позиций и площадь магазина;

бюджет на оборудование и сроки его окупаемости.

Внедрение разумно начинать с одной категории или отдела, чтобы протестировать технологию на практике и оценить реакцию персонала. После отладки процесса систему масштабируют на весь зал.

Недостатки и ограничения технологии

При всех достоинствах электронные ценники не лишены минусов, о которых стоит знать заранее. Основной барьер — стоимость первоначального внедрения: закупка меток и инфраструктуры требует заметных вложений, которые окупаются не сразу. Небольшому магазину с редкой сменой цен переход может оказаться экономически невыгодным.

Кроме того, система зависит от стабильной работы сети и электроники. Сбой сервера или проблемы с сетью способны временно нарушить обновление цен, поэтому магазину нужен запасной сценарий на случай технических неполадок.

Помимо технологий выкладки, на выручку сильно влияют маркетинговые активности, которыми магазин привлекает и удерживает покупателей. Разборы легальных механик стимулирования спроса, например, https://shoppers.media/articles/19460_kak-provesti-rozygrys-sredi-pokupatelei-i-ne-narusit-zakon, показывают, как проводить акции и розыгрыши без нарушения закона и превращать разовых посетителей в постоянных клиентов.

Электронные ценники — это не дань моде, а рабочий инструмент, который экономит время и снижает число ошибок в рознице. Подходит он не каждому магазину, поэтому решение стоит принимать после трезвой оценки затрат и выгод. При грамотном внедрении технология окупается и делает торговлю удобнее и для персонала, и для покупателей.