Тихоокеанское
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17 Июля 2026
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Изучение английского с нуля по аудио-урокам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Изучать английский язык с помощью аудио-уроков это просто и эффективно. Это не только полезно для расширения словарного запаса, но и полезно для общего развития. Слушая аудио, вы:

  1. Оказываетесь в англоязычной среде.
  2. Формируете правильный акцент.
  3. Тренируете беглость речи.
  4. Начинаете увереннее разговаривать.
  5. Добиваетесь максимальной эффективности обучения.
  6. Экономите время, не тратя его на чтение учебников.
  7. Учитесь правильно ставить ударения и произносить слова.

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Благодаря аудио-урокам вы сможете научиться разговаривать на английском и лучше понимать лексику, постановку слов и глаголов.

Аудио-уроки отлично подойдут для тех, кто не любит читать книги и учебники, но, конечно для глубокого изучения лучше совмещать всё вместе. При многократном прослушивании аудио-уроков и регулярном повторении, слова лучше запоминаются и откладываются в долговременную память.

Плюсы аудио-уроков в их доступности они либо бесплатны, либо стоят совсем недорого, значительно дешевле занятий с преподавателями.

Также преимущество аудио в отличие от занятий с преподавателем, в том, что, нет страха ошибиться. Для людей, испытывающих трудности в общении или страх ошибиться, это самый оптимальный вариант.

Но аудио-уроки бывают самыми разными, например:

  • Вопрос-ответ: диктор задаёт вопросы и ваша задача в мыслях или вслух проговаривать ответы, отлично тренирует память и логику.
  • Изучение грамматики: основной акцент делается на правильную постановку слов, предлогов и местоимений. Также много внимания уделяют правильной структуре предложений.
  • Разбор фильмов и сериалов: благодаря разборам вы лучше понимаете юмор, произношение и эмоциональную окраску. Также уроки могут стать особенно увлекательными, если разбирать ваши любимые фильмы.
  • Простые диалоги: уроки включают в себя диалоги на повседневные темы, направлены на избавление от языкового барьера и на правильное произношение слов, также вы начинаете понимать живую речь.
  • Аудио на разные темы: в подкасты может входить обсуждение хобби, бизнеса, работы и любимой еды – в зависимости от ваших предпочтений и желаний.

Аудио-уроки – это хороший способ начать изучать английский с нуля и погрузиться в англоязычную среду, потренировать слуховую память и навык восприятия речи на слух. Мы желаем вам приятного изучения, у вас обязательно всё получится!

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