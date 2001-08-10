Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эпоксидка давно вошла в число самых популярных материалов для домашнего творчества. Из неё делают украшения, подставки и картины, реставрируют мебель, создают оригинальные подарки. Привлекает она в первую очередь доступностью и тем, что достойный результат получается даже без опыта. При этом за внешней простотой скрывается несколько правил, и если их игнорировать, аккуратная задумка легко превращается в испорченную заготовку. Ниже разбираем, как подойти к первой работе так, чтобы она удалась.

Что понадобится для старта

Набор для новичка получается вполне скромным. В работе пригодятся:

смола с отвердителем — как правило, они продаются комплектом;

силиконовые формы — к ним готовая вещь не прилипает и легко выходит;

одноразовые стаканчики для замешивания;

деревянные палочки или пластиковые шпатели для размешивания;

защитные перчатки;

мерные стаканчики с делениями или небольшие весы — чтобы точно отмерять пропорции;

красители, пигменты или сухоцветы — для декора, в зависимости от задумки.

На точности измерения стоит остановиться отдельно, потому что от соблюдения пропорций напрямую зависит, застынет ли поделка как положено. На первых порах удобно держать под рукой подробное описание того, как работать с эпоксидной смолой: оно помогает не упустить ни одного этапа, особенно когда речь идёт о подготовке рабочего места и о правильной последовательности смешивания.

Шаг первый: подготовка и пропорции

Начать стоит с условий в помещении. Оптимальная температура для работы — порядка 22–25 градусов. В прохладе компаунд густеет, хуже перемешивается и заметно дольше застывает, поэтому тёплая комната избавит вас от части проблем ещё до начала.

Главное правило, которое не допускает вольностей, — это пропорции. Производитель указывает их на упаковке, и у разных марок они отличаются: встречаются и 1:1, и 2:1, и 3:1. Универсального соотношения здесь не существует, а добавлять компоненты на глаз нельзя по двум причинам:

при недостатке отвердителя часть основы не полимеризуется, и на поверхности останутся липкие участки;

при избытке отвердителя готовая вещь рискует получиться хрупкой и потерять прочность.

Есть и нюанс, о котором новички нередко забывают: отвердитель вливают в основу, а не наоборот. Так смесь получается однороднее, а сам процесс идёт проще.

Шаг второй: смешивание

Это, пожалуй, самый ответственный момент. Эпоксидку наливают в чистую сухую ёмкость, после чего медленно, тонкой струйкой добавляют отвердитель. Перемешивают спокойными, неторопливыми движениями в течение двух–пяти минут, обязательно проходясь по стенкам и дну: именно там обычно прячутся непромешанные участки, которые потом не застывают.

Главное на этом этапе — не спешить. Чем резче движения, тем больше воздуха попадает в массу, а вместе с ним появляется и больше пузырьков. Взбивать состав не нужно. Когда всё сделано правильно, смесь становится однородной и прозрачной, а если она пока остаётся мутной, перемешивание стоит продолжить.

Шаг третий: борьба с пузырьками

Пузырьки воздуха — едва ли не самая частая сложность у начинающих. Справиться с ними помогает несколько приёмов:

Дать смеси постоять пять–десять минут после замешивания — часть пузырьков поднимется и лопнет сама собой. Слегка прогреть поверхность феном или специальной мини-горелкой: тепло снижает вязкость, и воздух выходит наружу. Здесь важно не перегреть массу и не подносить пламя слишком близко. Проколоть пузырьки зубочисткой — этот способ выручает, когда их совсем немного, и убрать их можно точечно до застывания.

Шаг четвёртый: заливка

Готовую массу заливают в форму медленно и тонкой струйкой, не допуская переливов через край. Для многоцветной работы применяют послойную технику: каждый слой должен слегка схватиться, прежде чем сверху ляжет следующий, иначе цвета смешаются между собой.

Типичные ошибки и как их избежать

Помимо проблем с пропорциями, новички обычно сталкиваются с одним и тем же набором сложностей.

Помутнение отливки. Чаще всего виновата влага: достаточно капли воды в форме или на инструменте, чтобы прозрачность пропала. Поэтому всё должно быть сухим и чистым, а формы — ещё и обезжиренными.

Невнимание к безопасности. При замешивании и застывании выделяются пары, так что работать стоит в перчатках и проветриваемом помещении, а по возможности — в респираторе. Есть и пить рядом с рабочим местом не следует, а людям с аллергией и беременным от такого занятия лучше отказаться вовсе.

Спешка с финишем. После полного отверждения вещь доводят до ума: шлифуют мелкой наждачной бумагой и полируют специальной пастой до блеска. Именно финишная обработка превращает простую отливку в аккуратный готовый предмет.

Работа с эпоксидкой выглядит сложнее, чем оказывается на деле. Достаточно соблюдать пропорции, не торопиться при смешивании и следить за чистотой — и уже первая попытка принесёт результат, которым захочется поделиться. А дальше открывается самое интересное: эксперименты с цветами, формами и техниками, у которых, по сути, нет предела.