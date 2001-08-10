Гардеробная или шкаф-купе: что выбрать для хранения вещей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонт в саратовской новостройке или обновление старой квартиры всегда упирается в критически важный вопрос: как грамотно организовать хранение вещей? Выбор между выделенной зоной и крупной встроенной мебелью определяет не только бюджет проекта, но и ваш повседневный комфорт. Разберем детально плюсы и минусы обоих вариантов.

Чем гардеробная отличается от шкафа-купе

Главное отличие заключается в том, что гардеробная — это обособленное архитектурное пространство (отдельная комната или глубокая ниша), куда человек может зайти целиком. Шкаф-купе — это предмет корпусной или встроенной мебели с раздвижными фасадами, доступ к вещам в котором осуществляется исключительно снаружи.

В первом случае вы получаете полноценную примерочную, где можно переодеваться, гладить белье и держать вещи на виду. Во втором — классическую, пусть и вместительную, систему, которая интегрируется непосредственно в жилую комнату, спальню или прихожую.

Сколько места требует каждое решение

Для комфортной эксплуатации гардеробной требуется площадь помещения не менее 3–4 квадратных метров. Шкафу-купе достаточно стандартной глубины 60 см и ширины от 1,5 метров вдоль любой свободной стены.

Именно планировка квартиры чаще всего диктует окончательный выбор. Если у вас просторная «трешка» или застройщик предусмотрел глухую нишу в коридоре — логично использовать это пространство под отдельную комнату. В малогабаритных студиях или типовых «хрущевках» встроенный шкаф под потолок спасет драгоценные метры и визуально не перегрузит интерьер.

Вместимость и удобство доступа к вещам

Вместимость хранения в выделенной комнате в среднем на 20–30% выше при аналогичных габаритах. Это достигается за счет использования всего объема от пола до потолка и задействования «мертвых» угловых зон.

Наполнение для одежды в комнате можно выстроить П-образно или Г-образно. Вы заходите и видите весь свой арсенал сразу — это сильно экономит время при утренних сборах. В шкафу же раздвижные двери всегда перекрывают одну из секций. Чтобы достать зимнее пальто и обувь из разных отсеков, вам придется постоянно двигать створки.

Когда выгоднее обустроить гардеробную, а когда купе

Делать выбор в пользу шкафа-купе разумно в следующих ситуациях:

Комната узкая или вытянутая (шкаф скорректирует геометрию).

Нужно зонировать пространство (модель может служить перегородкой).

Ремонт уже сделан, и возводить новые стены из гипсокартона нет желания.

Проектировать отдельную систему хранения стоит, если у вас много неформатных предметов: сноуборды, чемоданы, пылесос, гладильная доска. Если позволяет площадь и вы решили выделить под эти задачи целую комнату, имеет смысл спроектировать гардеробную на заказ, чтобы производитель учел каждый сантиметр ниши и подобрал эргономичную фурнитуру именно под ваш гардероб.

Стоимость и сроки изготовления под заказ

Базовый шкаф-купе обойдется дешевле за счет меньшего расхода материалов (ЛДСП, металлопрофиль) и более простой установки. Срок его изготовления на местных фабриках обычно составляет 2–3 недели.

Полноценная комната требует возведения перегородок, монтажа межкомнатной двери, проведения вентиляции, освещения и сложной внутренней застройки сетчатыми или панельными системами. Сроки реализации такого проекта могут достигать 4–5 недель. Однако в пересчете на полезный объем (цена за кубический метр), отдельная комната часто оказывается более выгодной инвестицией в порядок и уют вашего дома.