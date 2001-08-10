Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Порошковая и жидкая краска решают похожую задачу: защищают поверхность и придают изделию нужный цвет. Но по составу, способу нанесения и поведению в эксплуатации это разные технологии. Жидкие лакокрасочные материалы привычнее для бытового ремонта и локальной подкраски, а порошковая окраска чаще применяется в производстве металлических изделий, где важны прочность, равномерность и повторяемость результата. Чтобы выбрать подходящий вариант, нужно понимать не только цену покраски, но и условия, в которых будет работать покрытие.

Разница в составе и нанесении

Жидкая краска содержит связующее, пигменты, растворители или воду, а также добавки для текучести, высыхания и прочности. После нанесения часть состава испаряется, а на поверхности остаётся окрашенный слой. Качество результата зависит от вязкости материала, подготовки основания, условий сушки, толщины слоя и опыта мастера.

Порошковая краска устроена иначе. Это сухой полимерный состав с пигментами, наполнителями и функциональными добавками. Его наносят на изделие электростатическим способом: частицы порошка притягиваются к металлической поверхности, после чего деталь отправляют в печь. При нагреве порошок плавится, растекается и полимеризуется, образуя плотную защитно-декоративную плёнку.

Пять ключевых отличий выглядят так:

Порошковая краска наносится в сухом виде, жидкая — в виде раствора или эмульсии.

Порошковое покрытие требует запекания в печи, жидкое обычно высыхает при обычной или принудительной сушке.

Порошковый слой чаще получается более плотным и устойчивым к механическим воздействиям.

Жидкую краску проще использовать для локального ремонта и подкраски на месте.

Порошковая технология экологичнее, потому что обычно не требует органических растворителей.

Прочность, внешний вид и условия эксплуатации

Порошковая окраска особенно хорошо показывает себя на металлических изделиях, которые подвергаются регулярным нагрузкам: корпусах оборудования, дисках, ограждениях, стеллажах, профилях, дверях, фурнитуре и деталях машин. После полимеризации покрытие становится твёрдым, равномерным и устойчивым к истиранию. Оно хорошо держится на подготовленном металле и меньше боится случайных ударов, трения и влажной уборки.

Жидкая краска более универсальна в нанесении. Её можно использовать не только по металлу, но и по дереву, пластику, бетону, штукатурке и другим основаниям. Она подходит для объектов, которые невозможно поместить в печь, а также для ремонта уже смонтированных конструкций. Но по стойкости к сколам и истиранию жидкое покрытие часто уступает качественному порошковому слою, особенно если изделие активно эксплуатируется.

По декоративным возможностям обе технологии дают широкий выбор цветов. Однако порошковая краска хорошо подходит для стабильного серийного результата: можно получить гладкую, матовую, глянцевую, структурную, шагреневую или металлическую поверхность. В промышленности это важно, потому что партия изделий должна выглядеть одинаково.

Когда какую технологию выбирать

Выбор зависит от материала изделия, его размера, условий эксплуатации и требований к покрытию. Порошковая окраска выгодна там, где нужна долговечность и есть возможность провести полный цикл обработки: подготовку поверхности, нанесение порошка и полимеризацию. Жидкая краска удобнее, когда требуется ремонт на объекте, работа с крупной несъёмной конструкцией или окрашивание материала, который нельзя нагревать.

Порошковую краску чаще выбирают, если нужно:

окрасить металлические изделия в серийном производстве;

получить прочное покрытие без подтёков и следов кисти;

повысить стойкость к царапинам, влаге и бытовой химии;

уменьшить использование растворителей и снизить количество отходов.

Жидкая краска остаётся полезной там, где важны мобильность, простота ремонта и возможность нанесения без печи. Например, для строительных объектов, локального восстановления покрытия или окрашивания сложных оснований она может быть практичнее.

Покрытие порошковой краской отличается от жидкой не только формой материала, но и всей технологией нанесения. Она требует оборудования и нагрева, зато даёт прочный, ровный и долговечный слой на металле. Жидкая краска проще в ремонте и универсальнее по основаниям, но чаще уступает порошковой по механической стойкости. Поэтому для промышленной покраски металлических изделий порошковая технология обычно оказывается более надёжным решением.