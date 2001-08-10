HAVAL Dargo: универсальный внедорожник для города и бездорожья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С каждым годом российский авторынок всё активнее заполняется китайскими брендами, и среди них особняком стоит продукция Great Wall, а именно её суббренд HAVAL. Одной из самых ярких и технически продвинутых моделей линейки является Haval Dargo. Этот автомобиль позиционируется как нечто среднее между классическим рамным внедорожником и городским кроссовером, предлагая владельцу уникальный баланс комфорта и проходимости. В отличие от многих конкурентов, эта модель не боится грязи и глубоких колей, но при этом остаётся вполне пригодной для ежедневных поездок по загруженным мегаполисам, что делает его настоящей находкой для тех, кто не готов выбирать между активным отдыхом и городскими буднями.

Дизайн и внешний вид

В отличие от плавных и обтекаемых форм большинства современных паркетников, этот автомобиль демонстрирует мускулистый и рубленый стиль. Квадратные арки колёс, массивные бамперы и характерная решётка радиатора с крупными ячейками создают образ серьёзного инструмента для покорения бездорожья. Стоит отметить светодиодную оптику со сложным рисунком ходовых огней, которая придаёт «морде» хищное выражение.

Интерьер и технологическая начинка

Внутри HAVAL Dargo встречает водителя и пассажиров высококачественными материалами и продуманной эргономикой. Центральное место на передней панели занимает крупный вертикальный экран мультимедийной системы, который органично вписывается в дизайн торпедо. Сенсор отзывчивый, графика чёткая, а меню интуитивно понятно, хотя и требует некоторого привыкания из-за обилия функций. В комплектациях с виртуальной приборной панелью перед глазами водителя предстаёт красочный дисплей с настраиваемыми режимами отображения — от классических аналоговых циферблатов до спортивных и минималистичных вариантов. Посадка в автомобиле высокая, обзорность хорошая благодаря тонким стойкам и крупным боковым зеркалам. Кресла обладают выраженной боковой поддержкой и широким диапазоном регулировок, что позволяет без труда подобрать удобное положение даже водителям высокого роста.

Двигатели и трансмиссия

Под капотом у Dargo могут скрываться разные агрегаты, но основным для российского рынка является бензиновый турбомотор объёмом 2.0 литра. Этот двигатель развивает мощность около 192 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента, что обеспечивает уверенный разгон как в городе, так и на трассе. Тяга доступна уже с низких оборотов, поэтому автомобиль не заставляет себя ждать при обгонах, а турбояма практически не ощущается благодаря современной системе изменения фаз газораспределения.

Ходовая часть и управляемость

Инженеры HAVAL проделали колоссальную работу над шасси, чтобы найти компромисс между комфортом и энергоёмкостью подвески. Спереди установлена независимая стойка МакФерсона, сзади — многорычажная конструкция. Благодаря длинноходным амортизаторам и упругим пружинам автомобиль мягко проглатывает стыки и выбоины, но при этом не допускает сильных кренов в поворотах. На грунтовках и разбитых дорогах Dargo чувствует себя как рыба в воде — подвеска отрабатывает крупные неровности без пробоев, а высокий клиренс в 200 миллиметров позволяет не бояться глубокой колеи. Рулевое управление с электроусилителем имеет три настройки тяжести, позволяя выбрать оптимальный алгоритм от лёгкого парковочного до собранного трассового.

Внедорожный потенциал и системы помощи

Список электронных ассистентов у Dargo впечатляет, особенно если учесть его ценовую категорию. В полноприводных версиях реализовано несколько режимов движения, которые адаптируют работу мотора, коробки и стабилизации под конкретный тип покрытия. Это могут быть пресеты для песка, грязи, снега, камней и стандартный асфальтовый режим. Угол въезда составляет около 30 градусов, угол съезда — более 25 градусов, а угол рампы позволяет преодолевать крутые переломы рельефа. Глубина преодолеваемого брода достигает 60 сантиметров, что является отличным показателем для автомобиля с несущим кузовом.

Стоит сказать, что HAVAL Dargo — это отличный выбор для семьи, которая ценит активный отдых и не хочет переплачивать за громкий бренд. Автомобиль сочетает в себе современный дизайн, богатое оснащение, достойную проходимость и приемлемую цену, что делает его серьёзным игроком в сегменте среднеразмерных кроссоверов.