Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Патрушевым провела рабочие встречи в Объединенных Арабских Эмиратах. Главные темы — выход двустороннего товарооборота на исторический максимум по итогам минувшего года и проработка инициативы по созданию зерновой биржи стран БРИКС. В этом году Россия и ОАЭ отмечают 55-летие установления дипломатических отношений.

Дмитрий Патрушев: профиль

Должность заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрий Николаевич Патрушев занимает в течение более двух лет. Родился 13 октября 1977 года в Ленинграде. Доктор экономических наук. С 2018 года возглавлял Министерство сельского хозяйства РФ, в 2010–2018 годах был председателем правления Россельхозбанка.

Российско-эмиратское сотрудничество: цифры и динамика

Товарооборот между Россией и ОАЭ по итогам прошлого года вышел на рекордные значения за всю историю двусторонних отношений. Эмираты остаются одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке и важной точкой выхода российской продукции на рынки региона. Спустя 55 лет после установления дипломатических связей экономическое измерение партнерства вышло на передний план.

Переговоры в Абу-Даби

В переговорах вместе с вице-премьером участвовали представители трех российских ведомств — экономического, сельскохозяйственного и природоохранного блоков. Главная встреча визита прошла с заместителем премьер-министра ОАЭ. Отдельные переговоры у Патрушева состоялись с эмиратскими министрами по климату и охране окружающей среды и по внешней торговле.

По итогам переговоров российская сторона обозначила готовность нарастить поставки на эмиратский рынок по нескольким товарным позициям — зерну, масложировой и мясной продукции, минеральным удобрениям.

Биржа БРИКС: продовольственная безопасность как общий проект

Отдельным сюжетом переговоров стало обсуждение создания зерновой биржи стран БРИКС. Предложение получило поддержку на уровне лидеров всех государств объединения, и сейчас формируются параметры будущей биржевой площадки. Ее запуск дает странам объединения возможность опираться на собственные ценовые индикаторы при оценке сельхозпродукции — независимо от привычных западных бирж. Это рассматривается как инструмент укрепления глобальной продовольственной безопасности и способ снизить зависимость от устоявшихся ценовых центров.

Экологическая повестка

В природоохранной части переговоров стороны зафиксировали продолжение работы совместной российско-эмиратской группы по трем направлениям: биоразнообразие, обращение с отходами и гидрометеорология. В качестве потенциального нового сюжета двустороннего сотрудничества Патрушев выделил геологию и недропользование.

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