Дмитрий Патрушев в ОАЭ: апрельский визит и зерновая биржа БРИКС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Патрушевым провела рабочие встречи в Объединенных Арабских Эмиратах. Главные темы — выход двустороннего товарооборота на исторический максимум по итогам минувшего года и проработка инициативы по созданию зерновой биржи стран БРИКС. В этом году Россия и ОАЭ отмечают 55-летие установления дипломатических отношений.
Дмитрий Патрушев: профиль
Должность заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрий Николаевич Патрушев занимает в течение более двух лет. Родился 13 октября 1977 года в Ленинграде. Доктор экономических наук. С 2018 года возглавлял Министерство сельского хозяйства РФ, в 2010–2018 годах был председателем правления Россельхозбанка.
Российско-эмиратское сотрудничество: цифры и динамика
Товарооборот между Россией и ОАЭ по итогам прошлого года вышел на рекордные значения за всю историю двусторонних отношений. Эмираты остаются одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке и важной точкой выхода российской продукции на рынки региона. Спустя 55 лет после установления дипломатических связей экономическое измерение партнерства вышло на передний план.
Переговоры в Абу-Даби
В переговорах вместе с вице-премьером участвовали представители трех российских ведомств — экономического, сельскохозяйственного и природоохранного блоков. Главная встреча визита прошла с заместителем премьер-министра ОАЭ. Отдельные переговоры у Патрушева состоялись с эмиратскими министрами по климату и охране окружающей среды и по внешней торговле.
По итогам переговоров российская сторона обозначила готовность нарастить поставки на эмиратский рынок по нескольким товарным позициям — зерну, масложировой и мясной продукции, минеральным удобрениям.
Биржа БРИКС: продовольственная безопасность как общий проект
Отдельным сюжетом переговоров стало обсуждение создания зерновой биржи стран БРИКС. Предложение получило поддержку на уровне лидеров всех государств объединения, и сейчас формируются параметры будущей биржевой площадки. Ее запуск дает странам объединения возможность опираться на собственные ценовые индикаторы при оценке сельхозпродукции — независимо от привычных западных бирж. Это рассматривается как инструмент укрепления глобальной продовольственной безопасности и способ снизить зависимость от устоявшихся ценовых центров.
Экологическая повестка
В природоохранной части переговоров стороны зафиксировали продолжение работы совместной российско-эмиратской группы по трем направлениям: биоразнообразие, обращение с отходами и гидрометеорология. В качестве потенциального нового сюжета двустороннего сотрудничества Патрушев выделил геологию и недропользование.
Часто задаваемые вопросы
- Где проходили переговоры? В ОАЭ.
- Какой статус российско-эмиратских отношений? 55 лет установлению дипломатических отношений; товарооборот за минувший год — исторический максимум.
- Что такое зерновая биржа БРИКС? Проект независимой биржевой площадки для торговли сельхозпродукцией между странами БРИКС, поддержан лидерами объединения, параметры прорабатываются.
- Какие товарные группы Россия планирует наращивать в ОАЭ? Зерно, масложировая и мясная продукция, минеральные удобрения.
- Кто такой Дмитрий Патрушев? Вице-премьер РФ, старший сын Николая Платоновича Патрушева. Ранее — министр сельского хозяйства.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темыдо 2021 года
Это читают
09:41 Сегодня Более 1700 нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
08:43 Сегодня Участие в "Диктанте Победы" принесет абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ
10:34 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовал прием заявок на гастромарафон "Дары морей"
09:26 Сегодня Студенты и жители Ново-Александровска получат новую железнодорожную остановку "Агролицей"
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
10:11 11 Июня Минтруд: страховые пенсии, включая выплаты многодетным матерям, будут назначать без заявлений граждан
09:28 11 Июня На Сахалине сбили ребенка, выбежавшего на дорогу
10:45 11 Июня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
Выбор редакции
- 14:33 Вчера Традиционный корейский костюм ханбок представили в Южно-Сахалинске
- 11:09 Вчера Сахалинские мастера создали текстильные панно с мысом Великан и останцем Лягушка
- 11:00 11 Июня На Сахалине подвели результаты фотоконкурса "Русские места в Китае"
- 10:55 9 Июня Сахалинские чир-спортсменки завоевали серебро в Новосибирске и бронзу в Самаре
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?