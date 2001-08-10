Для каких металлоконструкций выбирают гальваническое цинкование
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Гальваническое цинкование — один из самых распространённых способов защиты стальных изделий от коррозии. Метод основан на электрохимическом осаждении тонкого слоя цинка из раствора электролита при пропускании постоянного тока. В отличие от горячего и термодиффузионного способов, гальваника позволяет получать тонкие декоративные покрытия с гладкой блестящей поверхностью, что делает её незаменимой для определённых категорий изделий. Понимание особенностей метода помогает правильно выбрать технологию защиты с учётом условий эксплуатации и эстетических требований к готовой продукции.
Принцип действия и характеристики покрытия
В гальванической ванне происходит контролируемый электрохимический процесс. Обрабатываемые изделия подвешиваются в качестве катода, а в качестве анода используются цинковые пластины. При пропускании тока через раствор сернокислого или хлоридного электролита атомы цинка переносятся на поверхность стали и образуют плотный равномерный слой. Толщина покрытия регулируется временем процесса и плотностью тока и обычно составляет от 5 до 30 микрометров.
Получаемое покрытие имеет характерные особенности, определяющие область его применения:
- гладкая поверхность с возможностью получения матового, полублестящего или зеркального вида;
- точное сохранение размеров изделия благодаря малой толщине слоя;
- возможность нанесения дополнительных декоративных покрытий — пассивирующих плёнок жёлтого, чёрного или радужного оттенка;
- хорошая адгезия к стальной основе при правильной подготовке поверхности;
- ровное распределение по плоским участкам деталей.
Цвет и финишные свойства покрытия легко варьируются за счёт изменения состава электролита и режимов обработки. Это даёт производителям возможность получать изделия с заданными декоративными характеристиками без дополнительных операций окрашивания.
Подробнее о цинковнаии металлов - https://cometal.ru.
Изделия, для которых оптимален гальванический метод
Гальваническое цинкование выбирают в случаях, когда требуется точность размеров, привлекательный внешний вид и работа в условиях умеренного коррозионного воздействия. Перечень типичных областей применения метода обширен:
- Метизы и крепёж для внутреннего использования — болты, винты, гайки, шайбы малых типоразмеров.
- Детали мебельной фурнитуры — петли, направляющие, ручки и декоративные элементы.
- Изделия автомобильной промышленности — детали салона, элементы электрооборудования, мелкий крепёж.
- Электротехническая арматура — корпуса розеток, выключателей, монтажные пластины.
- Корпусные детали бытовой техники и приборов.
- Декоративные металлические элементы интерьера и отделочных систем.
Метод особенно эффективен при обработке крупных партий мелких изделий со сложной геометрией. Барабанные установки позволяют одновременно покрывать тысячи деталей с минимальными затратами труда. Точность размеров после нанесения покрытия сохраняется на уровне сотых долей миллиметра, что критично для резьбовых соединений и прецизионных компонентов.
Ограничения метода и условия эксплуатации
При всех достоинствах гальваническое цинкование имеет существенные ограничения. Малая толщина покрытия определяет относительно невысокую коррозионную стойкость — в условиях открытой атмосферы срок службы обычно не превышает пяти-семи лет. Для уличного применения и работы во влажной среде такой защиты недостаточно, поэтому изделия для наружного использования обрабатывают другими методами или дополнительно покрывают лакокрасочными составами.
Технология плохо подходит для крупногабаритных металлоконструкций — балок, опор, ферм. Размеры гальванических ванн ограничены, а равномерность покрытия на больших деталях достигается с трудом из-за неоднородности электрического поля. Изделия со сложными внутренними полостями также сложно обрабатывать качественно, поскольку ток проникает в труднодоступные места хуже, чем в открытые участки. Дополнительный недостаток метода — возможное водородное охрупчивание стали при длительном контакте с кислым электролитом, что требует обязательной термической обработки ответственных деталей после нанесения покрытия.
Гальваническое цинкование остаётся востребованной технологией там, где требуется сочетание точности, декоративности и умеренной коррозионной защиты. Правильный выбор метода с учётом условий эксплуатации изделия позволяет получить оптимальное соотношение качества, внешнего вида и стоимости защитной обработки. Для конструкций уличного назначения и тяжёлых условий эксплуатации предпочтительны другие способы цинкования, а гальваника прочно занимает свою нишу в обработке мелкого крепежа, фурнитуры и декоративных элементов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темыдо 2021 года
Это читают
09:28 Сегодня На Сахалине сбили ребенка, выбежавшего на дорогу
10:11 Сегодня Минтруд: страховые пенсии, включая выплаты многодетным матерям, будут назначать без заявлений граждан
10:45 Сегодня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД
11:00 Сегодня На Сахалине подвели результаты фотоконкурса "Русские места в Китае"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
17:16 4 Июня Подросток на Сахалине разбил камнем стекло и угнал автомобиль
13:21 5 Июня Из-за повреждения на сетях в районе ул. Колодезной в Южно-Сахалинске ограничат водоснабжение
09:40 5 Июня Сотрудники автоинспекции пресекли 155 нарушений ПДД на Сахалине за сутки
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
Выбор редакции
- 11:00 Сегодня На Сахалине подвели результаты фотоконкурса "Русские места в Китае"
- 10:55 9 Июня Сахалинские чир-спортсменки завоевали серебро в Новосибирске и бронзу в Самаре
- 09:57 8 Июня В Южно-Сахалинске представили расширенное переиздание книги «Маяки Сахалина и Курильских островов»
- 12:16 5 Июня Сахалинский каратист Константин Коковуров завоевал бронзу чемпионата Европы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?