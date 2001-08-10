Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гальваническое цинкование — один из самых распространённых способов защиты стальных изделий от коррозии. Метод основан на электрохимическом осаждении тонкого слоя цинка из раствора электролита при пропускании постоянного тока. В отличие от горячего и термодиффузионного способов, гальваника позволяет получать тонкие декоративные покрытия с гладкой блестящей поверхностью, что делает её незаменимой для определённых категорий изделий. Понимание особенностей метода помогает правильно выбрать технологию защиты с учётом условий эксплуатации и эстетических требований к готовой продукции.

Принцип действия и характеристики покрытия

В гальванической ванне происходит контролируемый электрохимический процесс. Обрабатываемые изделия подвешиваются в качестве катода, а в качестве анода используются цинковые пластины. При пропускании тока через раствор сернокислого или хлоридного электролита атомы цинка переносятся на поверхность стали и образуют плотный равномерный слой. Толщина покрытия регулируется временем процесса и плотностью тока и обычно составляет от 5 до 30 микрометров.

Получаемое покрытие имеет характерные особенности, определяющие область его применения:

гладкая поверхность с возможностью получения матового, полублестящего или зеркального вида;

точное сохранение размеров изделия благодаря малой толщине слоя;

возможность нанесения дополнительных декоративных покрытий — пассивирующих плёнок жёлтого, чёрного или радужного оттенка;

хорошая адгезия к стальной основе при правильной подготовке поверхности;

ровное распределение по плоским участкам деталей.

Цвет и финишные свойства покрытия легко варьируются за счёт изменения состава электролита и режимов обработки. Это даёт производителям возможность получать изделия с заданными декоративными характеристиками без дополнительных операций окрашивания.

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Изделия, для которых оптимален гальванический метод

Гальваническое цинкование выбирают в случаях, когда требуется точность размеров, привлекательный внешний вид и работа в условиях умеренного коррозионного воздействия. Перечень типичных областей применения метода обширен:

Метизы и крепёж для внутреннего использования — болты, винты, гайки, шайбы малых типоразмеров.

Детали мебельной фурнитуры — петли, направляющие, ручки и декоративные элементы.

Изделия автомобильной промышленности — детали салона, элементы электрооборудования, мелкий крепёж.

Электротехническая арматура — корпуса розеток, выключателей, монтажные пластины.

Корпусные детали бытовой техники и приборов.

Декоративные металлические элементы интерьера и отделочных систем.

Метод особенно эффективен при обработке крупных партий мелких изделий со сложной геометрией. Барабанные установки позволяют одновременно покрывать тысячи деталей с минимальными затратами труда. Точность размеров после нанесения покрытия сохраняется на уровне сотых долей миллиметра, что критично для резьбовых соединений и прецизионных компонентов.

Ограничения метода и условия эксплуатации

При всех достоинствах гальваническое цинкование имеет существенные ограничения. Малая толщина покрытия определяет относительно невысокую коррозионную стойкость — в условиях открытой атмосферы срок службы обычно не превышает пяти-семи лет. Для уличного применения и работы во влажной среде такой защиты недостаточно, поэтому изделия для наружного использования обрабатывают другими методами или дополнительно покрывают лакокрасочными составами.

Технология плохо подходит для крупногабаритных металлоконструкций — балок, опор, ферм. Размеры гальванических ванн ограничены, а равномерность покрытия на больших деталях достигается с трудом из-за неоднородности электрического поля. Изделия со сложными внутренними полостями также сложно обрабатывать качественно, поскольку ток проникает в труднодоступные места хуже, чем в открытые участки. Дополнительный недостаток метода — возможное водородное охрупчивание стали при длительном контакте с кислым электролитом, что требует обязательной термической обработки ответственных деталей после нанесения покрытия.

Гальваническое цинкование остаётся востребованной технологией там, где требуется сочетание точности, декоративности и умеренной коррозионной защиты. Правильный выбор метода с учётом условий эксплуатации изделия позволяет получить оптимальное соотношение качества, внешнего вида и стоимости защитной обработки. Для конструкций уличного назначения и тяжёлых условий эксплуатации предпочтительны другие способы цинкования, а гальваника прочно занимает свою нишу в обработке мелкого крепежа, фурнитуры и декоративных элементов.