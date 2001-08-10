«Банкрот Консалт»: процедура внесудебного банкротства стала доступнее для россиян

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эксперты компании «Банкрот Консалт» фиксируют устойчивый рост обращений граждан, связанных с поиском легальных и безопасных способов списания долгов. За последние отчётные периоды количество заявок на консультацию увеличилось более чем на треть. Ключевым фактором стало расширение критериев для упрощённой процедуры списания задолженности через МФЦ. Специалисты компании подчёркивают, что грамотное сопровождение на всех этапах помогает клиентам избежать ошибок и сохранить имущество, а также минимизировать риски, связанные с исполнительными производствами. Особое внимание уделяется разъяснению нюансов банкротства физических лиц — от подачи заявления до полного освобождения от обязательств.

Новые возможности для должников: что изменилось в законе

Порог долга для внесудебного списания был снижен с 50 до 25 тысяч рублей, а максимальная сумма выросла до 1 миллиона рублей. Кроме того, воспользоваться упрощённым механизмом теперь могут пенсионеры и получатели социальных пособий независимо от размера задолженности, если на момент подачи заявления в отношении них уже окончено исполнительное производство. Также процедура стала доступна гражданам, у которых единственный доход — это пенсия или пособия, даже при наличии открытых исполнительных листов. «Банкрот Консалт» обращает внимание: важным условием остаётся отсутствие имущества, на которое может быть обращено взыскание. Перечень исключений — единственное жильё, предметы обычной домашней обстановки и личные вещи — по-прежнему сохраняется, но требует тщательной проверки.

Пошаговый алгоритм действий от «Банкрот Консалт»

Специалисты компании разработали последовательную инструкцию для тех, кто решил инициировать процедуру самостоятельно или с помощью профильного юриста. Каждый из этапов имеет свои правовые последствия и сроки, которые важно соблюдать.

Оценка целесообразности процедуры и выбор её типа — судебное или внесудебное банкротство. На этом этапе анализируется сумма долга, источники дохода и наличие имущества, подлежащего реализации. Сбор полного пакета документов: кредитные договоры, справки о доходах, решение суда (если есть), сведения об открытых счетах и исполнительных производствах. Отсутствие хотя бы одной бумаги может стать причиной для возврата заявления. Направление заявления о признании гражданина банкротом в арбитражный суд (при сумме долга от 500 тысяч рублей) или в МФЦ (при соответствии критериям для упрощённого варианта). Введение одной из процедур — реструктуризация долгов, реализация имущества (в судебном порядке) либо начало шестимесячного срока во внесудебном формате, по истечении которого обязательства считаются погашенными. Получение определения о завершении процедуры и освобождении от дальнейшего взыскания остатка долга. После этого кредиторы теряют право требовать уплату списанных сумм.

Типичные ошибки, ведущие к отказу в списании долгов

В своей практике «Банкрот Консалт» выделяет несколько распространённых нарушений, которые могут свести на нет все усилия должника. Чтобы избежать негативного сценария, стоит обратить внимание на следующие моменты:

сокрытие части имущества или намеренное занижение его стоимости при подаче описи;

совершение крупных сделок в течение трёх лет перед обращением за банкротством (дарение, продажа родственникам);

неуказание всех действующих кредиторов — невключённые в реестр требования не будут аннулированы;

повторное обращение за банкротством ранее, чем через пять лет после предыдущего списания долгов;

отказ от сотрудничества с финансовым управляющим или от предоставления запрошенных документов.

Компания «Банкрот Консалт» напоминает: законодательство о несостоятельности постоянно обновляется, и даже незначительное нарушение процедуры грозит переходом к реализации имущества или отказом в освобождении от обязательств. Своевременная консультация и проверка документов повышают шансы на успешное завершение дела. Актуальную информацию об изменениях в ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» можно получить по телефону горячей линии или в центрах поддержки населения во всех регионах присутствия компании.