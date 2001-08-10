UV-диагностика утечек хладагента: набор и фонарь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Владимир, я работаю в компании "СиАйс" и занимаюсь фреонами, холодильными маслами и инструментами для обслуживания автокондиционеров. Сегодня затронем тему, которую многие сервисники обходят стороной — ультрафиолетовую диагностику утечек хладагента. По моему мнению, это один из самых эффективных способов найти утечку там, где манометрическая станция уже ничего не покажет, а мыльный раствор попросту неприменим.

Почему утечки хладагента — это отдельная история

Дело в том, что хладагент — будь то R-134a, R-1234yf или более старые фреоны типа R-12 — испаряется мгновенно при атмосферном давлении. Вот и получается, что визуально зафиксировать место выхода практически невозможно. На практике даже опытный мастер может потратить полдня, прощупывая каждый фитинг, шланг и радиатор испарителя вслепую. Суть здесь в чём — хладагент уходит вместе с компрессорным маслом, и именно это масло можно поймать с помощью UV-красителя.

Опять же, важно понимать: UV-метод работает не с самим фреоном, а с холодильным маслом, которое циркулирует в системе вместе с хладагентом. Краситель растворяется в масле, обходит весь контур и концентрируется в точке утечки. Соответственно, под ультрафиолетом это место начинает светиться — ярко, без вопросов.

UV-набор: что внутри и как это работает

Стандартный UV-набор для диагностики систем кондиционирования включает несколько картриджей с флуоресцентным красителем, адаптеры для подключения к сервисным портам системы и ультрафиолетовый фонарь. В принципе, набор компактный, помещается в небольшой кейс. Мы используем подобные комплекты уже много лет, и это работает стабильно — главное не путать красители для разных типов систем.

Краситель бывает под конкретные типы масел: PAG (полиалкиленгликоль), который применяется в системах с R-134a и R-1234yf, и POE (полиэфирное масло) — для CO2-систем и некоторых коммерческих установок. Вот, то есть, если залить PAG-краситель в систему на POE-масле, флуоресценция будет слабой или вообще отсутствовать. Это не теория — это реальная ошибка, которую я видел в сервисе неоднократно.

Адаптеры для картриджей: на что обратить внимание

На первом этапе нужно разобраться с адаптерами. Большинство картриджей с красителем имеют универсальный штуцер под шланг манометрической станции, но встречаются и специфические решения — например, для прямого подключения к сервисному вентилю низкого давления без промежуточного шланга. Здесь такой момент: адаптер должен обеспечивать герметичность соединения, иначе часть красителя уйдёт в атмосферу ещё при подключении.

Как правило, в наборе есть несколько переходников под разные стандарты — 1/4" SAE, M14, иногда специфика под R-1234yf (порт J2843 с несовместимым с R-134a профилем, сделан намеренно, чтобы исключить случайное смешивание). Значит, перед работой проверьте, какой тип порта на автомобиле. На машинах с 2017+ года в большинстве случаев уже стоит R-1234yf, и там адаптер другой.

Как вводить краситель в систему

Краситель вводится через сервисный порт низкого давления — это стандартная практика. Картридж подключается через адаптер, система запускается, компрессор начинает гонять хладагент, и краситель равномерно распределяется по всему контуру: компрессор, конденсор, ресивер-осушитель, расширительный клапан (ТРВ или орифис), испаритель, шланги. На это уходит от 15 до 30 минут работы кондиционера в нормальном режиме.

Скорее всего, на первом проходе вы уже увидите что-то под фонарём — особенно если утечка крупная. Но небольшие потери через уплотнительные кольца (O-ring) или микротрещины в трубках испарителя могут проявиться только после нескольких циклов работы системы. Вот потому что именно туда масло с красителем попадает в последнюю очередь — испаритель расположен внутри климатического блока, добраться до него сложнее всего.

Работа с ультрафиолетовым фонарём

Ультрафиолетовый фонарь — это высокоэффективный инструмент, но только при правильном использовании. Диапазон излучения для диагностики хладагентных утечек — 365–395 нм, это так называемый UV-A диапазон. Фонари на 365 нм дают более контрастное свечение красителя, но стоят дороже. Те, что на 395 нм, дешевле и доступнее, но при ярком дневном свете работать с ними сложнее.

Лично я рекомендую осматривать систему в затемнённом боксе или хотя бы в тени. Наденьте жёлтые защитные очки из комплекта — они блокируют синий UV-засвет и делают зелёно-жёлтое свечение красителя значительно ярче. Без очков вы просто можете не заметить слабое свечение на тёмных поверхностях. Ну вот, казалось бы мелочь, а на практике это принципиально.

Проходим фонарём по всем соединениям: фитинги шлангов, резьбовые соединения компрессора, сам корпус компрессора (бывает, что течёт сальник вала), зона конденсора спереди автомобиля. То есть там, где есть масляная плёнка с красителем, вы увидите характерное зеленоватое или жёлто-зелёное свечение.

Частые ошибки при UV-диагностике

Разберём самые актуальные ошибки, которые встречаются в работе. Первая — это введение слишком большого количества красителя. В большинстве случаев одного картриджа (обычно 0,25–0,5 унции) вполне достаточно на систему объёмом до 200 г хладагента. Если залить больше, избыток красителя осядет везде, и вы просто не поймёте, где реальная утечка, а где — случайное загрязнение.

Вторая ошибка — не записывать факт введения красителя. Следующий мастер, который возьмёт эту машину, увидит свечение и может решить, что это новая утечка. Так вот, многие производители рекомендуют наклеивать специальный стикер под капот с датой введения красителя — это отличные параметры культуры сервиса, которые реально экономят время.

Третья ошибка — использовать один краситель повторно после уже устранённой утечки и дозаправки системы. Краситель остаётся в масле навсегда, соответственно, на следующей диагностике всё будет светиться — и старые следы, и новые. Не рекомендую вводить дополнительный краситель, если он уже был введён ранее.

Что в итоге

Вместо заключения скажу просто: UV-диагностика — это не замена азотной опрессовке или манометрическому контролю, это дополнение к ним. Когда давление в системе держится, но хладагент всё равно уходит за сезон — вот тогда флуоресцентный краситель и фонарь дают ответ там, где другие методы молчат. По сути, это рабочий инструмент, а не маркетинг.

Вопросы и ответы

Можно ли использовать UV-краситель в системах с R-1234yf?

Да, можно, но краситель должен быть совместим с PAG-маслом для R-1234yf и соответствовать стандарту SAE J2297. Обычные красители для R-134a формально подходят по химии, но лучше использовать специально маркированные составы — это избавит от вопросов при гарантийном обслуживании.

Сколько красителя вводить в систему легкового автомобиля?

Стандартная доза — 0,25 унции (около 7 мл) на систему до 700 г хладагента. Что делать, если система больше — например, микроавтобус или внедорожник с двумя испарителями — вводят 0,5 унции. Превышать дозу не стоит: избыток никакой пользы не добавляет, только засоряет фильтр-осушитель.

Через сколько времени после введения красителя можно проводить осмотр?

Как правило, достаточно 15–20 минут работы системы на холостом ходу при включённом максимальном режиме кондиционера. Для поиска микроутечек в испарителе — лучше дать поработать 30–40 минут и провести осмотр после нескольких поездок.

Мешает ли старый краситель, введённый ранее, новой диагностике?

Да, мешает. Старый краситель светится наравне с новым. Если в системе уже есть краситель, нужно ориентироваться на концентрацию свечения: свежая активная утечка даст более яркое пятно с масляной плёнкой вокруг, старый след — тусклее и сухой. Опыт здесь решает всё.

Фонарь на 365 нм лучше, чем на 395 нм?

На практике — да, при прочих равных. 365 нм — это более чистый UV-A, меньше видимого фиолетового засвета, контраст свечения красителя выше. Но для большинства задач в сервисе 395 нм вполне справляется, особенно если работать в тени и с защитными очками.