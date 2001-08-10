Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представьте: ваш ребенок учится в уютном европейском городе, гуляет по Альпам после лекций, а вы знаете — это не просто диплом, а реальный шанс на ВНЖ и новую жизнь для всей семьи. Словения набирает популярность среди родителей из России и СНГ: безопасность, природа, низкие цены и простой путь к Европе. Шахриёр Исхаков из видео уже прошёл этот путь — приехал в 17 лет в Любляну, получил ВНЖ и теперь наслаждается студенческой жизнью. Давайте разберём, как это работает шаг за шагом.

Почему Словению выбирают семьи для будущего детей?

Словения — это европейский вариант образования с настоящими перспективами: дипломы признаются во всем ЕС, рынок труда открыт, а переезд начинается с лёгкого студенческого ВНЖ. Родители спокойны — страна на 70% леса, преступность минимальна, воздух чистый, как в санатории.

Вот ключевые плюсы для семей без больших доходов:

стоимость в пределах разумного: платное обучение 2000-4000€/год, жизнь 500-700€/мес — как в хорошем российском вузе + съёмная квартира;

безопасность и комфорт: Маленькие города, велосипед вместо метро, студенческие скидки на еду (бонусы — обед за 2,3€);

перспективы работы: IT, туризм, бизнес — профессора помогают с практиками, как у Шахриёра на факультете компьютерных наук;

мягкий старт переезда: ВНЖ на 1 год с правом работы без ограничения по часам, продлевается без проблем;

семья рядом: После 1-2 лет можно забрать родителей/супруга по воссоединению.

Словения даёт ребёнку независимость и вам — спокойствие.

Куда поступать: топ-вузы с перспективами карьеры

После школы или колледжа цельтесь в Университет Любляны (UL) или Мариборский университет, которые являются лидерами по IT, бизнесу, экологии. UL — №1 в Словении: более 50 факультетов, лекции по 3 часа с перерывами, клубы и компании, которые точно не заставят вас скучать в свободное от учебы время.

Преимущества:

Люблянский университет: Факультет компьютерных наук (как у Шахриёра) — ИИ, программирование. Профессора отвечают на вопросы на английском/словенском, помогают влиться в учебный процесс, работать в команде;

Мариборский: туризм, менеджмент — практические занятия у озера Блед, возможность получения работы на рынке Австрии/Италии;

бонусы для студентов: ISIC-карта — проезд за 20€/мес, боны на еду, общежитие 200€.

Если выбираете программу обучения на словенском языке, в университете предусмотрены дополнительные часы на изучение языка абсолютно бесплатно.

Легализация: ВНЖ без выезда в Словению

Поступить в университет и получить ВНЖ можно прямо из дома — через посольство Словении в вашей стране. Нет необходимости открывать визу: после одобрения документов выдают ВНЖ сразу.

Процесс простой:

Подача летом: онлайн заявка в учреждения образования с приложенным пакетом документов. Консульство: готовое приглашение вуза и финансовое подтверждение (выписка со счета). Рассмотрение 4-6 недель. Получение готового ВНЖ с которым можно сразу ехать в Словению через любую страну Шенгена.

Главное — реальные планы и документы, консул проверяет достоверность и может отказать при наличии сомнений.

Работа по студенческому ВНЖ: первые деньги и связи

Со студенческим ВНЖ можно работать через студенческий сервис в свободное от учебы время, ставка около 8 евро в час.

Через год можно получить офер и спокойно перейти на рабочий ВНЖ. Студенты ездят на Flixbus, стоимостью от 1 евро за билет, наслаждаясь пещерами, словенскими озерами и другими достопримечательностями.

Стоимость жизни: комфортно и без долгов

Жизнь в Любляне — 550-750€/мес:

общежитие/квартира: 200-350€;

еда с бонами: 150-250€ (столовая — 2,3€/обед);

проезд: 20€ (Urban card);

связь+спорт: 50€.

Словения — это не мечта, а правильно разработанный план: от поступления до ВНЖ и ПМЖ за 5 лет.

Посмотрите отзыв Шахриёра ниже с подробностями его учебы и особенностей жизни в стране.