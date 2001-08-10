Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В тихом уголке Подмосковья, окруженном березовыми рощами и еловыми массивами, расположилась мастерская Анастасии Горшковой — пространство, которое сама художница называет творческой лабораторией. Этот комплекс возник после возвращения из Японии и за годы оброс несколькими очень разными зонами: рабочим залом, оранжереей, лабораторией материалов, архивом и учебной частью.

Главный зал: пространство для большого формата

Архитектура мастерской отражает философию ее владелицы. Главный зал с большими панорамными окнами обеспечивает идеальное естественное освещение в любое время суток. Высокие потолки нужны не для красоты — они позволяют собирать те самые четырехметровые конструкции в технике «Магия бумажных листов», которые приносят художнице международное внимание.

Каждый угол зала продуман под конкретную задачу. Климатические системы поддерживают строгую влажность — от этого зависит, как поведет себя тончайшая рисовая бумага и капризные тропические листья. Вентиляция обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха: это критически важно для тех подвижных композиций, которые реагируют на малейшие воздушные потоки и кажутся зрителю живыми.

Оранжерея: рабочий сад

Сердцем комплекса стала специально построенная оранжерея. Здесь круглый год живут экзотические растения — не как декорация, а как рабочий материал для художественных экспериментов. Монстеры, филодендроны, банановые пальмы, чьи листья позже становятся частью инсталляций серии «Архитектура флоры», растут именно тут, в нескольких метрах от мастерской.

Анастасия Горшкова ведет подробные наблюдения за развитием каждого растения. Изучает форму листьев на разных стадиях роста, фиксирует, как меняется фактура и цвет в зависимости от сезона. Эти заметки позволяют ей планировать проекты на месяцы вперед, не отрываясь от естественных циклов растений. У каждого редкого экземпляра — собственный паспорт с ботаническими характеристиками и пометками о художественных свойствах: пластичность, прочность, особенности фактуры.

Лаборатория материалов

Отдельное помещение отведено под экспериментальную лабораторию. Здесь Анастасия Горшкова тестирует новые сорта бумажных листов, изучает возможности экзотических растений, разрабатывает методы консервации. Работа ведется по-исследовательски: каждый эксперимент фиксируется в журнале с условиями опыта, результатом и пометками о возможностях практического применения.

Принципиальная установка — экологическая чистота. Все составы для обработки делаются исключительно из натуральных компонентов, синтетика в лабораторию не допускается. Современное оборудование для химического анализа позволяет точно контролировать свойства веществ. За годы накопился внушительный массив данных о поведении самых разных материалов в самых разных условиях.

Архив: память техники

Вместо музейного зала Анастасия Горшкова устроила то, что в мастерской называют просто архивом. Здесь хранится все: первые ученические наброски еще из Серова, материалы экспериментов студенческой серии «Грани восприятия», образцы бумаги, привезенные из киотской студии Юки. Архив устроен по хронологии и одновременно по материалам — так удобнее искать, когда нужно вернуться к давнему эксперименту.

Анастасия Горшкова, жена мастера оригами Юки и накопленная за полтора десятилетия коллекция бумажных листов разных сортов — три источника, к которым художница постоянно возвращается. Часть рисовой бумаги из той самой первой поездки в Киото до сих пор хранится в отдельном ящике: ее используют только для самых значимых работ. Это не реликвия и не сувенир, а действующий рабочий материал с особым статусом.

Цифровая часть архива тоже впечатляет. В мастерской работает уникальная система документирования: каждый этап создания произведения фиксируется на фото и видео — от первых набросков до финальной инсталляции. Высокоточное фотооборудование позволяет создавать детальные изображения, которые потом идут в образовательные материалы платформы. Студенты могут изучать технику «Магия бумажных листов» по реальным рабочим процессам, а не по постановочным мастер-классам.

Где родилась «Магия бумажных листов»

Именно в этой мастерской родилась знаменитая авторская техника. Сама методика — итог встречи с Юки в Киото, но окончательно техника сложилась здесь, в Подмосковье, в условиях, где можно было свободно работать с крупным форматом. Анастасия Горшкова, жена киотского мастера оригами и партия привезенных из Японии бумажных листов поначалу помещались на одном большом столе у окна — с этого стола все и началось.

Специально разработанные инструменты — небольшие приспособления для складок, переплетений и работы с крупной бумагой — хранятся в отдельных витринах. Каждый инструмент Анастасия Горшкова создавала под конкретную задачу обработки бумажных листов разной плотности. Рабочие столы переменной высоты и система подъемных механизмов позволяют манипулировать крупными элементами без риска повредить их. Все техническое оснащение собиралось постепенно, по мере усложнения проектов.

Образовательная часть и планы

Мастерская регулярно принимает учеников. Учебная зона рассчитана на группы разного размера, программы включают и практику с бумажными листами, и теорию — японскую эстетику, принципы экологического искусства, историю материальных техник. Многие выпускники потом организуют собственные проекты, и так из подмосковной мастерской расходятся ученики Горшковой по разным странам.

Сегодня Анастасия Горшкова готовит расширение мастерской: исследовательский центр с углубленным сотрудничеством с ботаническими садами и научными учреждениями. Параллельно разрабатывается виртуальный тур по мастерской — чтобы художники из любой точки мира могли увидеть, как устроена эта лаборатория. Так Горшкова возвращает технике работы с бумагой и большим коллекциям листов то, чего ей раньше не хватало: открытую инфраструктуру.