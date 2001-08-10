Что такое псиллиум, как его употреблять
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Псиллиум — это натуральная пищевая добавка, получаемая из оболочек семян подорожника блошного. Чтобы понять, как употреблять псиллиум с максимальной пользой, важно знать его уникальные свойства. Попадая в организм, эта клетчатка не переваривается, а превращается в гель, который мягко очищает кишечник и создаёт чувство сытости.
Свойства и польза для организма
Псиллиум действует как пребиотик и сорбент одновременно. Он стимулирует рост полезной микрофлоры, не вызывает привыкания и не раздражает слизистую. Основные эффекты включают:
- нормализация стула без эффекта вздутия (в отличие от грубой пшеничной клетчатки);
- снижение уровня «плохого» холестерина за счёт связывания жирных кислот;
- контроль аппетита и гликемического индекса пищи;
- детоксикация — выведение тяжёлых металлов и аллергенов.
Показания к применению
Добавка рекомендована при функциональных расстройствах ЖКТ и в диетологии. Наиболее частые показания:
- Хронические запоры (включая атонические и спастические) — гель облегчает продвижение каловых масс.
- Синдром раздражённого кишечника (СРК) с чередованием диареи и запора.
- Дивертикулёз толстой кишки и профилактика геморроя.
- Необходимость мягкого снижения веса — приём перед едой уменьшает количество съеденного.
- Повышенный уровень холестерина и сахара крови (в комплексной терапии).
Как правильно принимать и дозировки
Псиллиум продаётся в виде порошка, капсул или гранул. Универсальное правило — запивать большим количеством жидкости (минимум 300 мл на 1 чайную ложку). Стандартная схема выглядит так:
- Начинают с 1/2 чайной ложки порошка (около 1,5 г) раз в день в течение 3–5 дней.
- Затем дозу постепенно повышают до 1–2 чайных ложек (3–6 г) дважды в сутки.
- Порошок размешивают в воде, соке или кефире, выпивают сразу, пока смесь не загустела.
- Капсулы принимают за 30 минут до еды, запивая стаканом воды комнатной температуры.
Противопоказания и предостережения
Несмотря на натуральность, псиллиум подходит не всем. Категорические противопоказания:
- индивидуальная непереносимость (аллергия на подорожник);
- кишечная непроходимость или подозрение на неё;
- обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
- дисфагия (нарушение глотания).
Во время приёма важно увеличить суточное потребление воды до 2–2,5 литров, иначе возможно образование безоаров. Добавку следует принимать отдельно от лекарств — с интервалом не менее 2 часов, так как псиллиум снижает их всасывание. При беременности и лактации необходима консультация врача.
