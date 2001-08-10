Скорая наркологическая помощь: когда счёт идёт на часы

Острые состояния при алкогольной или наркотической зависимости могут развиваться стремительно. Алкогольный делирий, передозировка психоактивными веществами, тяжёлый абстинентный синдром — всё это требует немедленного медицинского вмешательства. Именно для таких ситуаций существует скорая наркологическая помощь.

Что такое скорая наркологическая помощь

Это экстренный выезд специализированной бригады на дом или в место нахождения пациента. В отличие от стандартной скорой помощи, нарколог не только стабилизирует состояние, но и проводит детоксикацию, купирует психомоторное возбуждение, вводит препараты для снятия абстиненции.

Бригада оснащена капельницами, седативными и противосудорожными препаратами, средствами для восстановления водно-электролитного баланса. При необходимости пациента госпитализируют в стационар.

Когда нужно вызывать нарколога срочно

Поводом для немедленного вызова служат:

  • потеря сознания или спутанность после употребления алкоголя или наркотиков

  • галлюцинации, бред, психомоторное возбуждение

  • судороги на фоне отмены алкоголя

  • многосуточный запой с резким ухудшением самочувствия

  • передозировка любыми психоактивными веществами

  • агрессивное поведение, представляющее угрозу для окружающих

  • резкое повышение давления, нарушение сердечного ритма на фоне интоксикации

Промедление опасно: алкогольный делирий («белая горячка») без лечения даёт летальность до 15–20%.

Чем отличается частный нарколог от государственной скорой

Многие предпочитают вызывать частного нарколога — и на это есть весомые причины:

  • Скорость: частная бригада приезжает за 30–60 минут, тогда как государственная скорая может приехать значительно позже при наличии других вызовов

  • Конфиденциальность: данные не передаются в государственный наркологический диспансер, постановка на учёт не происходит автоматически

  • Специализация: врач-нарколог имеет узкую экспертизу именно в купировании зависимостей, а не только общей интоксикации

  • Комфорт: помощь оказывается дома, без транспортировки и очередей

Как проходит выезд: пошагово

  1. Звонок в службу — диспетчер уточняет симптомы и адрес

  2. Выезд бригады — обычно в течение 30–60 минут

  3. Осмотр пациента, сбор анамнеза, оценка степени интоксикации

  4. Постановка капельницы и введение медикаментов прямо на месте

  5. Наблюдение в течение процедуры (1–2 часа)

  6. Рекомендации по дальнейшему лечению

Что входит в состав наркологической капельницы

Состав инфузии подбирается индивидуально, но стандартно включает:

  • растворы для дезинтоксикации (физраствор, глюкоза, Рингера)

  • витамины группы B (особенно тиамин — B1, дефицит которого при алкоголизме критичен)

  • гепатопротекторы для защиты печени

  • препараты для нормализации давления и сердечного ритма

  • седативные средства при выраженном возбуждении

Что происходит после острой помощи

Купирование острого состояния — это только первый шаг. После стабилизации специалисты рекомендуют пройти полноценное лечение зависимости: психотерапию, медикаментозную поддержку, при необходимости — кодирование одним из сертифицированных методов.

Без работы с причинами зависимости срывы неизбежны. Своевременно оказанная наркологическая помощь не только спасает жизнь, но и становится точкой входа в реабилитацию. Главное — не откладывать звонок, когда ситуация уже вышла из-под контроля.

 

