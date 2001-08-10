Скорая наркологическая помощь: когда счёт идёт на часы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Острые состояния при алкогольной или наркотической зависимости могут развиваться стремительно. Алкогольный делирий, передозировка психоактивными веществами, тяжёлый абстинентный синдром — всё это требует немедленного медицинского вмешательства. Именно для таких ситуаций существует скорая наркологическая помощь.
Что такое скорая наркологическая помощь
Это экстренный выезд специализированной бригады на дом или в место нахождения пациента. В отличие от стандартной скорой помощи, нарколог не только стабилизирует состояние, но и проводит детоксикацию, купирует психомоторное возбуждение, вводит препараты для снятия абстиненции.
Бригада оснащена капельницами, седативными и противосудорожными препаратами, средствами для восстановления водно-электролитного баланса. При необходимости пациента госпитализируют в стационар.
Когда нужно вызывать нарколога срочно
Поводом для немедленного вызова служат:
потеря сознания или спутанность после употребления алкоголя или наркотиков
галлюцинации, бред, психомоторное возбуждение
судороги на фоне отмены алкоголя
многосуточный запой с резким ухудшением самочувствия
передозировка любыми психоактивными веществами
агрессивное поведение, представляющее угрозу для окружающих
резкое повышение давления, нарушение сердечного ритма на фоне интоксикации
Промедление опасно: алкогольный делирий («белая горячка») без лечения даёт летальность до 15–20%.
Чем отличается частный нарколог от государственной скорой
Многие предпочитают вызывать частного нарколога — и на это есть весомые причины:
Скорость: частная бригада приезжает за 30–60 минут, тогда как государственная скорая может приехать значительно позже при наличии других вызовов
Конфиденциальность: данные не передаются в государственный наркологический диспансер, постановка на учёт не происходит автоматически
Специализация: врач-нарколог имеет узкую экспертизу именно в купировании зависимостей, а не только общей интоксикации
Комфорт: помощь оказывается дома, без транспортировки и очередей
Как проходит выезд: пошагово
Звонок в службу — диспетчер уточняет симптомы и адрес
Выезд бригады — обычно в течение 30–60 минут
Осмотр пациента, сбор анамнеза, оценка степени интоксикации
Постановка капельницы и введение медикаментов прямо на месте
Наблюдение в течение процедуры (1–2 часа)
Рекомендации по дальнейшему лечению
Что входит в состав наркологической капельницы
Состав инфузии подбирается индивидуально, но стандартно включает:
растворы для дезинтоксикации (физраствор, глюкоза, Рингера)
витамины группы B (особенно тиамин — B1, дефицит которого при алкоголизме критичен)
гепатопротекторы для защиты печени
препараты для нормализации давления и сердечного ритма
седативные средства при выраженном возбуждении
Что происходит после острой помощи
Купирование острого состояния — это только первый шаг. После стабилизации специалисты рекомендуют пройти полноценное лечение зависимости: психотерапию, медикаментозную поддержку, при необходимости — кодирование одним из сертифицированных методов.
Без работы с причинами зависимости срывы неизбежны. Своевременно оказанная наркологическая помощь не только спасает жизнь, но и становится точкой входа в реабилитацию. Главное — не откладывать звонок, когда ситуация уже вышла из-под контроля.
