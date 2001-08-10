Почему морской климат ускоряет коррозию автомобиля даже летом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автомобили в приморских регионах нередко начинают покрываться следами коррозии раньше, чем машины в более сухом климате. Причём проблема проявляется не только зимой, но и летом, когда дороги уже чистые и нет реагентов.

Специалисты отмечают, что главную роль здесь играет сочетание влажного воздуха, солей и постоянного контакта металла с конденсатом.

Для Сахалина и других прибрежных территорий это особенно актуально.

Почему влажный морской воздух опасен для металла?

Даже если автомобиль не контактирует напрямую с морской водой, воздух в прибрежных районах содержит мельчайшие солевые частицы и повышенное количество влаги.

Они оседают:

на кузове

в стыках

на крепеже

внутри арок

в скрытых полостях

В результате металл дольше остаётся влажным, а процесс окисления ускоряется.

Особенно активно это проявляется в тёплую и сырую погоду.

Почему летом коррозия становится заметнее?

Многие считают главной опасностью для автомобиля зимний сезон. Однако летом кузов также испытывает серьёзную нагрузку.

Причина в постоянных циклах:

нагрева

охлаждения

конденсации влаги

высыхания

Металл регулярно контактирует с влажным воздухом, а соли остаются на поверхности даже после дождя или мойки.

Из-за этого:

быстрее появляются рыжие точки

начинают темнеть соединения

коррозия развивается в скрытых местах

Какие зоны страдают сильнее всего?

По наблюдениям специалистов, в условиях морского климата наиболее уязвимыми остаются:

колёсные арки

нижние части дверей

кромки кузова

крепёжные соединения

скрытые полости

Особенно быстро коррозия развивается там, где:

задерживается влага

есть микроповреждения покрытия

металл плохо проветривается

Причём внешне автомобиль может долго выглядеть вполне ухоженным.

Что помогает снизить последствия влажного климата?

Полностью исключить воздействие морского воздуха невозможно, однако специалисты советуют уделять больше внимания регулярному осмотру автомобиля и локальной обработке проблемных мест.

Для небольших очагов и поверхностной коррозии автомобилисты часто используют составы, работающие непосредственно с продуктами окисления. Например, для точечной обработки применяются решения вроде КППС Original, которые подходят для работы с металлическими поверхностями, крепежом и небольшими повреждениями.

Если коррозия уже начала развиваться глубже или появились плотные отложения, обычно используют более концентрированные составы для сложных участков. В таких случаях применяются средства наподобие КППС Super, предназначенные для обработки выраженных очагов коррозии.

Почему в приморском климате важна регулярная профилактика?

Влажный воздух воздействует на металл постоянно.

Даже небольшие повреждения покрытия в таких условиях начинают развиваться заметно быстрее, чем в сухом климате.

Именно поэтому специалисты рекомендуют:

регулярно промывать скрытые зоны

обращать внимание на сколы

проверять крепёж и соединения

не откладывать локальную обработку проблемных мест

Морской климат создаёт для автомобиля условия повышенной нагрузки круглый год. Высокая влажность, соли и постоянные перепады температуры постепенно ускоряют коррозию даже летом.

Поэтому для автомобилей в приморских регионах особенно важны регулярный осмотр кузова и своевременное внимание к небольшим очагам повреждений, которые со временем могут превратиться в серьёзную проблему.