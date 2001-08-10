Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Без термического и вакуумного оборудования не может развиваться современная наука и производство: металлургия, электроника, фармацевтика и авиастроение. ООО НПО «ГКМП» изготавливает вакуумные электропечи, термодиффузионные установки и камеры. Устройства востребованы в научных лабораториях и цехах предприятий.

В статье рассказывается о принципиальном отличии лабораторных установок от промышленной техники. Перечислены основные требования, которые предъявляет в каждой сфере.

Роль вакуумного оборудования в разных сферах деятельности

Основная характеристика рабочей среды в герметичном пространстве — давление. В сосуде, камере или трубопроводе всегда присутствуют молекулы газа, которые обладают энергией и влияют на результат. Одна физическая (стандартная) атмосфера примерно равна 101 325 Па. Технический вакуум — искусственно созданная среда, где давление ниже атмосферного.

Во многих сферах деятельности результат достигается за счет особого режима, который в присутствии окислителя, например, кислорода, невозможен. Примеры процессов:

синтез чистых материалов;

термообработка металлов без окисления;

точное нанесение покрытий;

имитация космических условий для испытаний.

Применение вакуумных технологий охватывает все отрасли: полупроводниковое направление, металлургию, электронику, машиностроение, аэрокосмонавтику, фармацевтику, медицину, пищевую промышленность, а также академическую науку и НИОКР.

По данным статистики, объем выпуска вакуумных насосов в 2024 году составил 23 500 000 штук, что на 21,4% больше, чем в 2023 году. Техника присутствует повсеместно: на конвейерных линиях автомобильных заводов, производстве медицинских сплавов и покрытий.

Персонал лабораторий изучает свойства веществ, контролирует температуру образцов, исследует физические процессы, разрабатывает новые соединения. В научно-производственной деятельности используют испытательные стенды, компактные вакуумные насосы, вакуум-контроллеры.

Лабораторное и промышленное вакуумное оборудование — принципиальные отличия

Любая техника «заточена» под решение определенных задач. Установки разного назначения отличаются производительностью, габаритами, нагрузкой, средой эксплуатации.

Чтобы выполнить план, промышленное вакуумное оборудование часто эксплуатируют в режиме 24/7. Лабораторные устройства работают периодически (с паузами между циклами). Исследовательская аппаратура ориентирована на точность, чистоту и воспроизводимость эксперимента. Количество произведенной за единицу времени продукции не имеет значения.

Объем рабочей камеры лабораторных установок: 1-100 литров. У промышленных агрегатов — от 100 литров. Для обработки крупных заготовок используют вакуумные устройства с рабочим пространством, превышающим несколько кубических метров.

Для ряда лабораторных исследований необходим высокий и сверхвысокий вакуум (10⁻⁶–10⁻12 мбар). В промышленной сфере более востребован иной уровень разряжения.

Особенности оборудования для лабораторий

К вакуумной технике, которую используют металловеды, химики, биофизики, специалисты по безопасности в космической отрасли, — предъявляют высокие требования.

Нередко последствия ошибки в эксперименте обходятся дороже, чем простой производственного конвейера. Приоритет отдается точности измерения давления, температуры, времени. Специальные приборы фиксируют параметры процесса с минимальной погрешностью.

Компоненты лабораторных систем должны соответствовать критериям:

обеспечивать высокий уровень вакуума;

иметь малый вес;

компактные размеры.

Когда разрабатывают планировки, лабораторные установки монтируют с минимальным зазором, чтобы эффективно использовать каждый метр площади.

Наработан опыт, как эффективно решать задачи. Если требуется сверхвысокий вакуум, лучший способ — использование турбомолекулярных и диффузионных насосов.

Важное условие — отсутствие загрязнений в рабочей среде. В НИИ применяются сухие и мембранные насосы, которые исключают масляные выхлопы и паровые примеси.

При проведении чувствительных измерений особое внимание уделяют уровню шума и вибрации. Факторы влияют на результат работы.

В некоторых лабораториях устанавливают термостаты и климатические камеры. Техника позволяет на стадии разработки моделировать реальные условия эксплуатации материалов.

Требования к промышленному вакуумному оборудованию

При проектировании установок на первый план выходят другие характеристики. Оборудование должно быть производительным, надежным и износостойким.

В отличие от лабораторной аппаратуры, на производстве ценится минимальное время простоя. Варианты технически обоснованных причин: межсервисный интервал, ТО, охлаждение, прогрев камеры, дегазация, восстановление системы.

Промышленное вакуумное оборудование должно соответствовать требованиям:

выдерживать непрерывный режим работы без ухудшения характеристик;

обеспечивать стабильный уровень давления при высоких тепловых нагрузках;

интегрироваться в автоматизированные системы управления процессом.

По сравнению с лабораторными установками, ассортимент производственного оборудования больше. Для создания и поддержания вакуума предприятия заказывают насосные станции, воздуходувки, системы на основе компрессоров.

Промышленное вакуумное оборудование с соответствующими размерами рабочей камеры используют для обработки крупногабаритных изделий: труб, авиационных лопаток, роторов и статоров турбогенераторов.

Используемое оборудование

Вне зависимости от назначения, в конструкцию любого устройства входит герметичная емкость — вакуумная камера, где выполняют различные технологические операции. Отсутствие окислительной атмосферы обеспечивает стабильное качество обрабатываемых изделий и материалов.

Выбор термоустановки зависит от технологической задачи. Ниже перечислены наиболее востребованные устройства.

Вакуумные печи — основное оборудование универсального применения, предназначенное для термической обработки металлов и сплавов. В рабочей камере производят отжиг, закалку, пайку, спекание.

Термодиффузионные установки используют для нанесения защитных покрытий методом диффузии. Техника востребована в машиностроении и нефтегазовой отрасли.

В специализированном оборудовании (камерах, шкафах, сушилках, автоклавах, печах) выполняют вакуумное напыление, сушку, пропитку, дегазацию.

Климатические испытательные камеры и стенды — отдельный класс установок для тестирования материалов в экстремальных обстоятельствах. Режим работы термобарокамер максимально приближен к условиям космоса. УФ‑камеры светопогоды помогают оценить стойкость объекта к ультрафиолетовым лучам и другим погодным явлениям.

Насосные системы могут включать агрегаты пластинчато-роторного типа, водокольцевые и сухие устройства. В зависимости от конструкции, форвакуумные установки работают в диапазоне от атмосферного давления до определенного уровня вакуума.

Ультразвуковые течеискатели применяются для проверки герметичности вакуумных систем.

Индивидуальные решения под задачи

Серийно выпускаемая техника обеспечивает технологические параметры (давления, вакуума), которые соответствуют требованиям большинства потребителей продукции. Типовая установка не учитывает специфику конкретного предприятия: нестандартную геометрию изделий, особый температурный профиль, ограничения по площади или энергопотреблению.

Вывод: индивидуальный подход актуален, когда серийный производитель не может предложить подходящее решение.

Главные критерии выбора между лабораторным и промышленным вакуумным оборудованием — точное соответствие технологическому процессу, условиям эксплуатации, задачам конкретного предприятия или лаборатории.