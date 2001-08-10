PM.customer: система управления стоимостью проекта

PM.customer — это отечественное ПО от компании «ПМСОФТ», предназначенное для всестороннего управления бюджетом и капитальными вложениями в инвестиционно-строительные проекты. Система автоматизирует бюджетирование, контроль затрат, работу с договорами и позволяет проводить оценку проекту на каждой стадии реализации. Программа разработана на платформе «1С:Предприятие», что обеспечивает её совместимость с российским ПО.

Функции и возможности программы

Российская программа ориентирована на управление капитальными вложениями в строительстве. Она включает инструменты для оценки стоимости, в том числе с классами точности, формирования бюджета, контроля финансово-договорной деятельности и использования исторической базы аналогов. PM.customer помогает оптимизировать процессы взаимодействия, автоматизировать работу с договорами и повысить точность оценки проектов. В результате снижается риск ошибок при планировании и при составлении бюджета.

ПО обладает следующими возможностями:

Управление стоимостью и бюджетирование. Ее основными функциями являются составление смет, контроль лимитов, управление бюджетами проектов. Она отслеживает движение денежных средств, доходы/расходы.

Планирование и прогресс. В перечень базовых функций входят ведение графиков, контроль физического объема выполненных работ, отслеживание прогресса при реализации поставленных задач.

Финансово-договорное обеспечение. Функционал программы включает в себя управление контрактами, включая EPC-контракты. Это позволяет контролировать исполнение договоренностей по отдельным видам работ.

Аналитика и отчетность. В число функций программы входит формирование отчетности по проектам, анализ рисков для оценки перспективности и безопасности инвестиционных вложений.

Одной из особенностей программы PM.customer стала поддержка стандартов PMBoK, ISO и ГОСТ – это позволяет проводить расчеты с учетом требований российской и международных систем стандартизации.

Кто может использовать PM.customer?

Программное решение в основном подходит для компаний среднего и крупного бизнеса, занимающихся инвестиционно-строительной деятельностью, финансами и промышленностью. Оно предназначено для проектных менеджеров и финансовых специалистов, которым необходимо комплексное управление стоимостью, бюджетирование и контроль жизненного цикла проектов на платформе «1С:Предприятие».

Этот инструмент рассчитан на следующие целевые группы специалистов:

Руководители проектов. Он дает возможность контролировать стоимость реализации проекта, анализировать возможные риски, отслеживать денежные потоки и не допускать отклонений от запланированных сумм.

Специалистам по бюджету и контролерам финансов. Программа предназначена для бюджетирования крупных проектов, с ее помощью можно провести точные расчеты и распланировать распределение средств по всем этапам проведения работ.

Инвесторам и инвестиционным менеджерам. С помощью такого программного решения будет проще формировать инвестиционный портфель, который позволит увеличить прибыль и минимизировать риски.

Программа PM.customer является импортозамещающим решением, включенным в реестр отечественного ПО. Она позволяет работать с различными программными продуктами семейства «1С», это упрощает взаимодействие между отделами и контроль составления бюджета. Программа работает с ОС Linux, MS Windows, macOS, поддерживается файловый режим и хранение данных в базах IBM DB2, MS SQL, Oracle Database, PostgreSQL.