PM.customer: система управления стоимостью проекта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
PM.customer — это отечественное ПО от компании «ПМСОФТ», предназначенное для всестороннего управления бюджетом и капитальными вложениями в инвестиционно-строительные проекты. Система автоматизирует бюджетирование, контроль затрат, работу с договорами и позволяет проводить оценку проекту на каждой стадии реализации. Программа разработана на платформе «1С:Предприятие», что обеспечивает её совместимость с российским ПО.
Функции и возможности программы
Российская программа ориентирована на управление капитальными вложениями в строительстве. Она включает инструменты для оценки стоимости, в том числе с классами точности, формирования бюджета, контроля финансово-договорной деятельности и использования исторической базы аналогов. PM.customer помогает оптимизировать процессы взаимодействия, автоматизировать работу с договорами и повысить точность оценки проектов. В результате снижается риск ошибок при планировании и при составлении бюджета.
ПО обладает следующими возможностями:
- Управление стоимостью и бюджетирование. Ее основными функциями являются составление смет, контроль лимитов, управление бюджетами проектов. Она отслеживает движение денежных средств, доходы/расходы.
- Планирование и прогресс. В перечень базовых функций входят ведение графиков, контроль физического объема выполненных работ, отслеживание прогресса при реализации поставленных задач.
- Финансово-договорное обеспечение. Функционал программы включает в себя управление контрактами, включая EPC-контракты. Это позволяет контролировать исполнение договоренностей по отдельным видам работ.
- Аналитика и отчетность. В число функций программы входит формирование отчетности по проектам, анализ рисков для оценки перспективности и безопасности инвестиционных вложений.
Одной из особенностей программы PM.customer стала поддержка стандартов PMBoK, ISO и ГОСТ – это позволяет проводить расчеты с учетом требований российской и международных систем стандартизации.
Кто может использовать PM.customer?
Программное решение в основном подходит для компаний среднего и крупного бизнеса, занимающихся инвестиционно-строительной деятельностью, финансами и промышленностью. Оно предназначено для проектных менеджеров и финансовых специалистов, которым необходимо комплексное управление стоимостью, бюджетирование и контроль жизненного цикла проектов на платформе «1С:Предприятие».
Этот инструмент рассчитан на следующие целевые группы специалистов:
- Руководители проектов. Он дает возможность контролировать стоимость реализации проекта, анализировать возможные риски, отслеживать денежные потоки и не допускать отклонений от запланированных сумм.
- Специалистам по бюджету и контролерам финансов. Программа предназначена для бюджетирования крупных проектов, с ее помощью можно провести точные расчеты и распланировать распределение средств по всем этапам проведения работ.
- Инвесторам и инвестиционным менеджерам. С помощью такого программного решения будет проще формировать инвестиционный портфель, который позволит увеличить прибыль и минимизировать риски.
Программа PM.customer является импортозамещающим решением, включенным в реестр отечественного ПО. Она позволяет работать с различными программными продуктами семейства «1С», это упрощает взаимодействие между отделами и контроль составления бюджета. Программа работает с ОС Linux, MS Windows, macOS, поддерживается файловый режим и хранение данных в базах IBM DB2, MS SQL, Oracle Database, PostgreSQL.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темыдо 2021 года
Это читают
08:58 Сегодня Гигантские рога лося нашли в Кроноцком заповеднике на Камчатке
10:16 Сегодня За сутки на Сахалине инспектор задержали 2 пьяных водителей и 13 – без прав
10:09 Сегодня На Сахалине у иностранца изъяли более тысячи свертков с героином
09:36 Сегодня Названы породы кошек и собак чаще всего пропадающих в Сахалинской области
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
09:35 14 Мая Бывший риелтор из Южно-Сахалинска обманул клиентов на 850 тысяч рублей
09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 11:16 Сегодня Сахалинский каратист Николай Давыдов завоевал серебро на турнире в Японии
- 10:54 Вчера Сахалинский музей медведя открывает выставку "В.ДАЛЬ веков" к 225-летию Владимира Даля
- 09:41 19 Мая XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
- 09:05 18 Мая Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?