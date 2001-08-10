Банкротство по кредитам: как списать долги перед банками законно

Кредитные долги — наиболее распространённая причина обращения за банкротством. Когда выплаты по нескольким кредитам съедают весь доход, а сумма задолженности только растёт за счёт штрафов и процентов, многие начинают искать законный выход. Процедура банкротства физического лица по кредитам даёт такую возможность: после её завершения суд освобождает должника от оставшихся обязательств перед банками и МФО. Но результат во многом зависит от того, насколько грамотно пройдена процедура.

Важно понимать: банкротство — это не автоматическое списание. Это судебный процесс, в котором участвуют кредиторы, финансовый управляющий и суд. Чтобы получить освобождение от долгов, нужно добросовестно выполнять все требования закона на каждом этапе.

Какие кредиты подлежат списанию

В рамках банкротства списываются долги перед большинством кредиторов:

потребительские кредиты в банках;

займы в микрофинансовых организациях;

кредитные карты;

долги по распискам перед физическими лицами;

задолженности по коммунальным платежам и аренде.

Не списываются: алименты, возмещение вреда жизни и здоровью, долги по субсидиарной ответственности руководителей, а также требования кредиторов, которые умышленно не были включены в реестр.

Что происходит с ипотекой

Это один из самых болезненных вопросов. Если квартира находится в ипотеке, при банкротстве она включается в конкурсную массу и реализуется — даже если это единственное жильё. Ипотечный кредитор имеет приоритетное право на выручку от её продажи.

Этот факт нужно учитывать ещё до подачи заявления. Если сохранение ипотечной квартиры является приоритетом, возможно, стоит рассмотреть альтернативные варианты: реструктуризацию кредита непосредственно с банком или план реструктуризации в рамках банкротства.

Как банки ведут себя в процедуре

Банки — профессиональные участники дел о банкротстве. Они подают требования в реестр кредиторов, проверяют сделки должника за последние три года и могут оспаривать передачу имущества третьим лицам. Именно поэтому к подготовке документов и анализу прошлых сделок нужно подходить внимательно.

Наличие у должника ранее совершённых сделок по продаже или дарению имущества по явно заниженной цене или в пользу близких родственников — это риск их оспаривания финансовым управляющим или кредитором. Такое имущество может быть возвращено в конкурсную массу.

Как подготовиться к процедуре

Перед подачей заявления стоит собрать и проанализировать все кредитные договоры, выписки по счетам, данные о доходах и имуществе. Юрист, специализирующийся на банкротстве, поможет оценить риски, выстроить стратегию и сопроводить процедуру от подачи заявления до получения решения суда об освобождении от долгов.

Грамотная подготовка снижает риск отказа в освобождении от обязательств — а такой отказ возможен, если суд установит недобросовестное поведение должника. Этого можно избежать, если действовать последовательно и прозрачно на всех этапах.