Как выбрать законный путь к получению второго гражданства в Евросоюзе

Когда человек только начинает думать о втором гражданстве, ему часто кажется, что это похоже на покупку авиабилета: выбрал направление, заплатил, и через пару месяцев у тебя в руках европейский паспорт. Реальность, конечно, совсем другая. За последние пять лет правила в Евросоюзе поменялись кардинально: инвестиционные программы гражданства закрылись одна за другой, требования к натурализации ужесточились, а к происхождению – наоборот, в большинстве стран остались лояльными.

Почему предварительная оценка – это не просто формальность, а база? Потому что без нее вы рискуете потратить годы и немалые деньги на путь, который либо вообще не приведет к гражданству, либо потребует таких затрат, о которых вы даже не догадывались. Каждое государство ЕС самостоятельно определяет, кому давать паспорт, а кому нет. И то, что работает в Португалии, не сработает в Германии или другой стране Евросоюза.

Кому актуальна тема второго гражданства в ЕС

Во-первых, семьям с детьми. Люди хотят, чтобы их наследники учились в европейских школах или университетах, а потом могли там жить и работать без виз. Причем сейчас это не только про Испанию или Италию, но и про Португалию с Грецией – там, где стоимость жизни пока пониже, а климат мягкий.

Во-вторых, предпринимателям и инвесторам. Для них европейский паспорт – это не столько про «пожить у моря», сколько про стабильную юрисдикцию для бизнеса и банковские счета без лишних вопросов. Хотя в этом году европейские банки тоже ужесточили комплаенс, так что «волшебной таблетки» здесь нет.

В-третьих, людям с европейскими корнями. Это, пожалуй, самый быстрорастущий сегмент. Многие узнают, что их бабушка или прадед были гражданами европейских стран, и начинают собирать документы. Иногда оказывается, что человек может получить паспорт через предка, который эмигрировал 100 лет назад.

Второе гражданство в ЕС интересует и удаленных сотрудников. Люди, которые могут работать из любой точки мира, часто выбирают Европу как базу. Но, честно говоря, многие из них сначала получают вид на жительство, а уже потом, спустя годы, доходят до мысли о гражданстве.

Что дает второе гражданство в ЕС

Самый очевидный плюс – свобода передвижения. Это закреплено в Договоре о функционировании ЕС (статья 21), и на практике означает, что вы можете жить, работать, учиться и открывать бизнес в любой стране Евросоюза без разрешений на работу и виз. Переехать из Лиссабона в Берлин или из Милана в Париж – это вопрос перерегистрации, а не новой визовой истории.

Менее очевидный, но важный момент – политические права. Граждане ЕС могут голосовать на выборах в Европарламент и участвовать в муниципальных выборах в стране проживания. То есть вы не становитесь политически бесправным, даже если живете не в своей «родной» стране Европы.

И, конечно, экономические аспекты. Европейский паспорт упрощает открытие счетов, получение ипотеки, инвестиции в недвижимость. Но сразу оговоримся: он не освобождает от налогов. Если вы живете во Франции, платить налоги придется по правилам этой страны.

Какие существуют законные основания для получения второго гражданства в странах ЕС

Способов несколько, и они довольно жестко разделены. Рассмотрим их:

Гражданство по происхождению (jus sanguinis). Тут все просто. Это, когда ваши предки жили в странах ЕС.

Натурализация на основе проживания. Это основной путь для тех, у кого нет корней в стране ЕС.

Инвестиционные программы (вид на жительство за инвестиции).

Еще один вариант – брак и воссоединение семьи. Если супруг – гражданин страны ЕС, обычно достаточно трех лет совместного проживания в браке. Но проверки здесь жесткие. Миграционные службы могут приезжать по месту жительства, чтобы убедиться в подлинности отношений.

Что важно проверить до начала процесса

Первое и, наверное, главное – ваша собственная «база». Есть ли у вас европейские корни? Если да, то в какой именно стране? Какие документы сохранились? В Италии до реформы минувшего года можно было пройти по прадеду, теперь это почти всегда не работает. В Словакии – работает.

Если корней нет, следующий вопрос: готовы ли вы к физическому переезду? Потому что почти все пути к гражданству через натурализацию требуют реального проживания в стране. В Португалии по инвестиционной программе минимальное присутствие – это 7+14 дней в год, что реально для многих, но это скорее исключение.

Не забывайте, что получение ВНЖ или гражданства не делает вас автоматически налоговым резидентом. Но, если вы начинаете жить в стране, рано или поздно придется разбираться с фискальным статусом. В Португалии, например, с недавнего времени года льготный режим NHR работает только для некоторых категорий, и если вы не подходите под них, налоги могут быть существенными.

Обязательно проверьте, разрешает ли ваша текущая страна двойное гражданство. Если нет, придется выбирать. Германия теперь разрешает двойное – это важное изменение. Испания – для большинства стран нет.

Основные требования к заявителю

Хотя требования различаются, есть общие блоки. Коротко расскажем о них:

Возраст. В большинстве стран – с 18 лет. Для детей обычно упрощенные процедуры, особенно если родители натурализуются.

Отсутствие судимости. В Португалии проверяют судимость за последние три года. В Германии – тоже.

Знание языка. Минимальный уровень – A2 в Португалии и Германии. В Швеции с июня текущего года вводится языковой тест. В Венгрии – сложнейший экзамен по венгерскому.

Интеграция и связь со страной. Это становится все важнее. Италия теперь требует доказательств «реальной связи», например, что вы имеете какие-то отношения со страной, хотя бы приезжали, изучали язык.

Очень важна финансовая самостоятельность. В Португалии для ВНЖ по удаленной работе требуют доход от 3 480 евро в месяц. Для пенсионеров – около 870 евро. В других странах суммы иные, но требование доказать, что вы не станете обузой, – общее.

Документы, сроки и расходы

Сбор документов – это, пожалуй, самая нервная часть. Базовый пакет:

загранпаспорт;

свидетельства о рождении (ваше и всех предков по цепочке, если путь через происхождение);

свидетельства о браке или разводе;

справка о несудимости;

документы о доходах.

Все переводится на язык страны подачи и апостилируется. Проблема в том, что старые документы иногда не сохранились. Особенно если предок эмигрировал до войны. В таких случаях можно восстанавливать документы через суд, но это дополнительные расходы и время.

Сроки рассмотрения заявлений в нынешнем году: в Португалии – от 12 до 24 месяцев, в Италии в консульствах до реформы были очереди по 8–10 лет, сейчас изменения в правилах только идут, и пока непонятно, станет ли быстрее.

Пару слов о расходах. Государственные пошлины обычно небольшие – в Португалии около 250 евро за рассмотрение заявления и 100 евро за паспорт. Адвокат – от 2 000 до 10 000 евро в зависимости от сложности. И это без учета переезда и проживания, если вы идете через натурализацию.

Процедура оформления по шагам

Первый этап – оценка оснований. Понять, по какому пути вы идете, и есть ли шансы. Второй – сбор документов, перевод, апостиль. Иногда это занимает больше года.

Третий шаг – подача заявления. Лично в консульстве, в муниципалитете или онлайн, в зависимости от страны. Четвертый – ожидание. На этом этапе могут запросить дополнительные документы или пригласить на собеседование. В некоторых странах проверяют фактическое проживание.

Пятый шаг – присяга (например, в Португалии и Германии) и получение паспорта. Весь процесс от начала сбора до паспорта – от двух до шести лет, иногда больше.

Причины отказа и типичные ошибки при выборе пути

Отказы – неприятная штука, но они случаются. Самая частая причина – неполный пакет или ошибки в документах. В Италии до реформы часто отказывали из-за разночтений в написании имен и дат: дедушка был «Иван» в одном документе и «Джованни» в другом.

Вторая причина – недостаточное знание языка. В Португалии A2 – базовый уровень, но все равно около 15% его не сдают с первого раза.

Третья – проблемы с судимостью. Даже если ее нет, могут проверить связи с организациями, которые считаются угрозой.

Четвертая – неверно выбранный вариант. Например, подача на натурализацию, хотя есть корни, которые дают более быстрый и надежный путь.

Выбор законного пути ко второму гражданству в ЕС в этом году – это не про то, чтобы найти «самый легкий» вариант. Потому что таковых почти не осталось. Это скорее про то, чтобы найти вариант, который соответствует вашей личной ситуации: есть ли у вас корни, готовы ли вы переезжать, сколько времени можете ждать.

Важно быть готовым к тому, что правила могут измениться в процессе. Но это не значит, что нужно отказываться от идеи. Просто стоит подходить к этому как к проекту, который требует времени, ресурсов и честной оценки рисков.

Если вы не уверены, с чего начать, стоит проконсультироваться с юристами, которые специализируются на получении гражданства ЕС. Это не обязательно. Но в сложных случаях (восстановление документов, выбор между разными программами) помощь юриста может сэкономить вам годы и деньги.

И помните, что второе гражданство – не просто паспорт. Это ответственность, обязательства и, да, возможности. Но они открываются только тогда, когда вы идете легальным путем, без попыток «обойти систему». Потому что рано или поздно такие попытки вскрываются, и последствия могут быть очень неприятными.