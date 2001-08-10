Диван-кровать трансформер: как выбрать и не пожалеть о покупке
Когда квартира небольшая, а жить в ней нужно с комфортом, на помощь приходит мебель, которая умеет перевоплощаться. Диван-кровать трансформер решает сразу две задачи: днём он полноценная часть гостиной, ночью - удобное спальное место. Разобраться в видах, механизмах и тонкостях выбора поможет этот материал.
Что такое диван-кровать трансформер
Диван-кровать трансформер - это мягкая мебель, которая за счёт встроенного механизма раскладывается в полноценное спальное место. В сложенном виде он выглядит как обычный диван и органично вписывается в гостиную или студию. В разложенном занимает площадь, достаточную для комфортного сна одного или двух человек.
Чем отличается от обычного раскладного дивана
Обычный раскладной диван, как правило, имеет один механизм - простую книжку - и дополнительную секцию, которую складывают под сиденье. Трансформер устроен сложнее: он может включать несколько режимов положения, независимые секции, встроенные ящики для хранения или даже стать частью шкафа. Главное отличие - в продуманности конструкции и качестве спального места: у трансформера оно, как правило, ортопедическое или близкое к нему.
Виды диванов-трансформеров
Модели различаются по форме, конструкции и назначению. Ниже - основные категории.
Прямые модели
Самый распространённый вид. Прямой диван-трансформер подходит для большинства комнат: он компактен, легко раскладывается и занимает предсказуемое место в интерьере. Спальное место при раскладывании вытягивается вперёд или в сторону.
Угловые модели
Угловой трансформер даёт больше места для сидения и увеличенное спальное место. Один из самых популярных вариантов для однокомнатных квартир, где диван одновременно делит пространство на зоны. Как правило, оттоманка у таких моделей тоже раскладывается.
Двухъярусные модели
Решение для семей с детьми или небольших спален. В сложенном виде двухъярусный трансформер выглядит как диван, в разложенном - даёт два спальных места: верхнее (до 800×2000 мм) и нижнее (до 900×2000 мм). Нагрузка на нижний ярус - до 120 кг, на верхний - до 90 кг.
Шкаф-кровать с диваном
Кровать убирается в вертикальное положение внутрь шкафа, а диван остаётся перед ним как отдельный элемент. Такая конструкция экономит до трёх квадратных метров жилой площади. Подходит для квартир-студий, где каждый метр на счету.
Механизмы трансформации: разбираем каждый
Механизм - сердце любого трансформера. Именно от него зависит, насколько легко диван раскладывается, как долго служит и насколько ровным получается спальное место.
Книжка
Классика советских диванов, до сих пор актуальная. Спинка откидывается назад, сиденье выдвигается вперёд - и получается ровное ложе. Механизм прост, надёжен и долговечен, но требует свободного пространства перед диваном для раскладывания.
Еврокнижка
Современная версия книжки: спальное место выдвигается вперёд и вниз одним движением, при этом подушки остаются на месте. Отличается ровной поверхностью без поперечных швов - важный плюс для тех, кто спит на таком диване каждую ночь.
Аккордеон
Механизм складывается в несколько секций, как мехи музыкального инструмента. При раскладывании даёт большое и ровное спальное место. Считается одним из самых надёжных вариантов для ежедневного использования.
Американская и французская раскладушка
Американская (Sedaflex) - спальное место хранится под сиденьем и выдвигается горизонтально. Французская (Mixotoile) устроена похожим образом, но с несколько иным углом раскрытия. Оба варианта компактны в сложенном виде, но подходят скорее для периодического использования гостями.
Телескоп (конрад)
Три секции выдвигаются одна за другой, как подзорная труба. Очень компактен в сложенном состоянии. Имеет ортопедическую решётку, максимальная нагрузка на спальное место - до 180 кг.
Дельфин (тик-так)
Сиденье приподнимается, спинка опускается горизонтально. Простой и тихий механизм. Минус - поверхность получается неровной: место соединения секций прощупывается под матрасом.
Пума
Спинка и подлокотники опускаются, образуя широкое спальное место. Механизм прост в обращении и хорошо подходит для ежедневного использования.
Как выбрать диван-трансформер: 7 ключевых критериев
Перед покупкой важно ответить на несколько вопросов - они определят, какая модель подойдёт именно вам:
Частота использования. Если диван каждую ночь служит кроватью, выбирайте надёжные механизмы: еврокнижку, аккордеон или пуму. Для периодических ночёвок гостей подойдёт любой вариант раскладушки.
Размер спального места. Длина кровати должна быть минимум на 20 см больше роста самого высокого пользователя.
Механизм трансформации. Обязательно протестируйте его в магазине - диван должен раскладываться свободно, без рывков. Материал механизма - только сталь.
Наполнитель. Для постоянного сна выбирайте ППУ средней жёсткости или модели с ортопедической решёткой.
Свободное пространство. Убедитесь, что перед диваном достаточно места для его раскладывания.
Нагрузка. Проверьте максимально допустимую нагрузку: у большинства моделей она составляет от 120 до 180 кг.
Материал обивки. Подбирайте ткань с учётом образа жизни: есть дети или животные - выбирайте практичный микровелюр или экокожу.
Размеры и спальное место
Перед покупкой замерьте комнату и прикиньте, сколько места займёт диван в разложенном состоянии. Стандартные размеры спальных мест у диванов-трансформеров:
|Тип спального места
|Ширина, см
|Длина, см
|Для кого
|Одиночное
|90–100
|190–200
|Один человек
|Полутораспальное
|120–140
|190–200
|Один человек с комфортом
|Двуспальное
|150–180
|190–200
|Пара
|Двухъярусное (нижнее)
|90–100
|190–200
Ребёнок или взрослый
Наполнители: что внутри имеет значение
Качество сна во многом зависит от того, чем набит диван.
ППУ (пенополиуретан) средней жёсткости - универсальный вариант: держит форму, достаточно упругий, долго служит.
ППУ низкой жёсткости («мягкий» вариант) - хорош для отдыха сидя, но для ежедневного сна не подходит: со временем проминается.
Ортопедическая решётка с ламелями - встречается в моделях с механизмом телескоп и некоторых других. Обеспечивает равномерную поддержку тела.
Пружинный блок - встречается в диванах премиального сегмента. Долговечен, хорошо поддерживает спину.
Для диванов, на которых спят каждую ночь, оптимальны ППУ средней жёсткости в сочетании с ламельным основанием.
Материалы обивки
Обивка влияет на внешний вид, долговечность и практичность в уходе.
|Материал
|Плюсы
|Минусы
|Кому подходит
|Микровелюр
|Мягкий, приятный на ощупь, не электризуется
|Сложнее чистить от шерсти животных
|Семьи без домашних животных
|Флок
|Износостоек, не пропускает влагу
|Со временем протирается
|Активная эксплуатация
|Экокожа
|Легко моется, износостойкая
|Скользит, не «дышит»
|Квартиры с детьми и животными
|Жаккард
|Фактурный вид, прочный
|Требует аккуратного ухода
|Гостиные без детей
Плюсы и минусы дивана-кровати трансформера
Честный взгляд на обе стороны медали:
Плюсы:
Экономит пространство: один предмет мебели заменяет диван и кровать
Большой выбор механизмов и форматов под любую комнату
Современные модели раскладываются за несколько секунд
Есть встроенные ящики для хранения постельного белья
Подходит как для постоянного сна, так и для размещения гостей
Минусы:
Механизм со временем изнашивается и требует смазки или замены
Некоторые типы дают неровную поверхность сна (дельфин)
Требует пространства перед собой для раскладывания (книжка)
Дешёвые модели быстро теряют форму при ежедневном использовании
Уход и эксплуатация
Механизм. Раз в 6–12 месяцев смазывайте подвижные металлические части механизма - это предотвратит скрип и преждевременный износ.
Обивка. Регулярно чистите пылесосом. Пятна убирайте сразу, не давая им впитаться. Способ чистки зависит от материала - он указан на ярлыке.
Основание. Не прыгайте на диване и не превышайте допустимую нагрузку - это одна из главных причин поломки механизма и деформации ламелей.
Хранение постельного белья. Используйте встроенный ящик, если он есть. Это избавит от необходимости убирать бельё в шкаф каждое утро.
Раскладывание. Всегда убирайте декоративные подушки перед раскладыванием - они мешают механизму и могут застрять внутри конструкции.
