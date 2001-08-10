Диван-кровать трансформер: как выбрать и не пожалеть о покупке

Когда квартира небольшая, а жить в ней нужно с комфортом, на помощь приходит мебель, которая умеет перевоплощаться. Диван-кровать трансформер решает сразу две задачи: днём он полноценная часть гостиной, ночью - удобное спальное место. Разобраться в видах, механизмах и тонкостях выбора поможет этот материал.

Что такое диван-кровать трансформер

Диван-кровать трансформер - это мягкая мебель, которая за счёт встроенного механизма раскладывается в полноценное спальное место. В сложенном виде он выглядит как обычный диван и органично вписывается в гостиную или студию. В разложенном занимает площадь, достаточную для комфортного сна одного или двух человек.

Чем отличается от обычного раскладного дивана

Обычный раскладной диван, как правило, имеет один механизм - простую книжку - и дополнительную секцию, которую складывают под сиденье. Трансформер устроен сложнее: он может включать несколько режимов положения, независимые секции, встроенные ящики для хранения или даже стать частью шкафа. Главное отличие - в продуманности конструкции и качестве спального места: у трансформера оно, как правило, ортопедическое или близкое к нему.

Виды диванов-трансформеров

Модели различаются по форме, конструкции и назначению. Ниже - основные категории.

Прямые модели

Самый распространённый вид. Прямой диван-трансформер подходит для большинства комнат: он компактен, легко раскладывается и занимает предсказуемое место в интерьере. Спальное место при раскладывании вытягивается вперёд или в сторону.

Угловые модели

Угловой трансформер даёт больше места для сидения и увеличенное спальное место. Один из самых популярных вариантов для однокомнатных квартир, где диван одновременно делит пространство на зоны. Как правило, оттоманка у таких моделей тоже раскладывается.

Двухъярусные модели

Решение для семей с детьми или небольших спален. В сложенном виде двухъярусный трансформер выглядит как диван, в разложенном - даёт два спальных места: верхнее (до 800×2000 мм) и нижнее (до 900×2000 мм). Нагрузка на нижний ярус - до 120 кг, на верхний - до 90 кг.

Шкаф-кровать с диваном

Кровать убирается в вертикальное положение внутрь шкафа, а диван остаётся перед ним как отдельный элемент. Такая конструкция экономит до трёх квадратных метров жилой площади. Подходит для квартир-студий, где каждый метр на счету.